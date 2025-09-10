₹5.78 लाख की इस कार ने फिर निकली स्विफ्ट और बलेनो हेकड़ी! अगस्त में 14552 लोगों ने बनया नंबर-1
पिछले महीने हैचबैक सेगमेंट को टॉप करने का काम मारुति वैगनआर ने किया। ये देश की चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। उसने स्विफ्ट और बलेनो के साथ टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, मारुति फ्रोंक्स और मारुति ईको को भी पीछे छोड़ दिया। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 578,500 रुपए है।
|टॉप-10 सेलिंग कार अगस्त 2025
|मॉडल
|यूनिट
|मारुति अर्टिगा
|18,445
|मारुति डिजायर
|16,509
|हुंडई क्रेटा
|15,924
|मारुति वैगनआर
|14,552
|टाटा नेक्सन
|14,004
|मारुति ब्रेजा
|13,620
|मारुति बलेनो
|12,549
|मारुति फ्रोंक्स
|12,422
|मारुति स्विफ्ट
|12,385
|मारुति ईको
|10,785
भारतीय वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस
मारुति सुजुकी वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, डुअल फ्रंट एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है।
यह डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट (LXI और VXI ट्रिम्स में उपलब्ध) का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल वीवीटी इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl (ZXI AGS /ZXI+ AGS trims) है।
