₹5.78 लाख की इस कार ने फिर निकली स्विफ्ट और बलेनो हेकड़ी! अगस्त में 14552 लोगों ने बनया नंबर-1

पिछले महीने हैचबैक सेगमेंट को टॉप करने का काम मारुति वैगनआर ने किया। ये देश की चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। उसने स्विफ्ट और बलेनो के साथ टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, मारुति फ्रोंक्स और मारुति ईको को भी पीछे छोड़ दिया। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 578,500 रुपए है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 01:22 PM
देश के हैचबैक सेगमेंट में चूहे-बिल्ली का खेल लगातार देखने को मिल रहा है। खास बात ये है कि इस सेगमेंट में सिर्फ 3 ही मॉडल ऐसे हैं जो आपस में एक-दूसरे को चुनौती देते हैं। इस टक्कर के दौरान ये सेगमेंट के साथ दूसरे कई कारों पर भी भारी पड़ जाती है। अगस्त में भी ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल, पिछले महीने हैचबैक सेगमेंट को टॉप करने का काम मारुति वैगनआर ने किया। ये देश की चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। उसने स्विफ्ट और बलेनो के साथ टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, मारुति फ्रोंक्स और मारुति ईको को भी पीछे छोड़ दिया। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 578,500 रुपए है। चलिए एक बार देश की टॉप-10 कारों पर नजर डालते हैं।

टॉप-10 सेलिंग कार अगस्त 2025
मॉडलयूनिट
मारुति अर्टिगा18,445
मारुति डिजायर16,509
हुंडई क्रेटा15,924
मारुति वैगनआर14,552
टाटा नेक्सन14,004
मारुति ब्रेजा13,620
मारुति बलेनो12,549
मारुति फ्रोंक्स12,422
मारुति स्विफ्ट12,385
मारुति ईको10,785

भारतीय वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस

मारुति सुजुकी वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, डुअल फ्रंट एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है।

ये भी पढ़ें:नए GST ने ₹10.99 लाख की इस कार को बना दिया इतना सस्ता, अब मचेगी लूट!

यह डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट (LXI और VXI ट्रिम्स में उपलब्ध) का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल वीवीटी इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl (ZXI AGS /ZXI+ AGS trims) है।

