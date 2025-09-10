₹5.78 लाख की इस कार ने फिर निकली स्विफ्ट और बलेनो हेकड़ी! अगस्त में 14552 लोगों ने बनया नंबर-1

देश के हैचबैक सेगमेंट में चूहे-बिल्ली का खेल लगातार देखने को मिल रहा है। खास बात ये है कि इस सेगमेंट में सिर्फ 3 ही मॉडल ऐसे हैं जो आपस में एक-दूसरे को चुनौती देते हैं। इस टक्कर के दौरान ये सेगमेंट के साथ दूसरे कई कारों पर भी भारी पड़ जाती है। अगस्त में भी ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल, पिछले महीने हैचबैक सेगमेंट को टॉप करने का काम मारुति वैगनआर ने किया। ये देश की चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। उसने स्विफ्ट और बलेनो के साथ टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, मारुति फ्रोंक्स और मारुति ईको को भी पीछे छोड़ दिया। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 578,500 रुपए है। चलिए एक बार देश की टॉप-10 कारों पर नजर डालते हैं।