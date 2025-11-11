स्विफ्ट, बलेनो को छोड़ इस ₹4.99 लाख की कार के पीछे पड़े ग्राहक; क्रेटा, स्कॉर्पियो, पंच से भी ज्यादा बिकी
संक्षेप: अक्टूबर में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में पहले पायदान पर टाटा नेक्सन रही। जबकि, नंबर-2 पर मारुति डिजायर, नंबर-3 पर मारुति अर्टिगा और नंबर-4 पर वैगनआर रही। पिछले महीने इस कार की 18,970 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में ये आंकड़ा 13,922 यूनिट का था। यानी इसे 36% की सालाना ग्रोथ मिली।
देश के हैचबैक सेगमेंट में मारुति वैगनआर का दबदबा कायम है। दरअसल, अक्टूबर 2025 में एक बार फिर ये कार अपने सेगमेंट में नंबर-1 कार रही। अक्टूबर में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में पहले पायदान पर टाटा नेक्सन रही। जबकि, नंबर-2 पर मारुति डिजायर, नंबर-3 पर मारुति अर्टिगा और नंबर-4 पर वैगनआर रही। पिछले महीने इस कार की 18,970 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में ये आंकड़ा 13,922 यूनिट का था। यानी इसे 36% की सालाना ग्रोथ मिली। बता दें कि देश में इसने 34 लाख यूनिट की सेल्स का आंकड़ा भी पार कर लिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4,98,900 रुपए है। चलिए एक बार वैगनआप के सफर पर नजर डालते हैं।
|टॉप-25 कार मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2025
|रैंक
|मॉडल
|अक्टूबर 25
|अक्टूबर 24
|YoY %
|1
|टाटा नेक्सन
|22,083
|14,759
|50%
|2
|मारुति सुजुकी डिजायर
|20,791
|12,698
|64%
|3
|मारुति सुजुकी अर्टिगा
|20,087
|18,785
|7%
|4
|मारुति सुजुकी वैगनआर
|18,970
|13,922
|36%
|5
|हुंडई क्रेटा
|18,381
|17,497
|5%
|6
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|18,107
|15,877
|14%
|7
|मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
|17,003
|16,419
|4%
|8
|मारुति सुजुकी बलेनो
|16,873
|16,082
|5%
|9
|टाटा पंच
|16,810
|15,740
|7%
|10
|मारुति सुजुकी स्विफ्ट
|15,542
|17,539
|-11%
|11
|महिंद्रा बोलेरो
|14,343
|9,849
|46%
|12
|मारुति सुजुकी ईको
|13,537
|11,653
|16%
|13
|मारुति सुजुकी विक्टोरिस
|13,496
|0
|0%
|14
|किआ सोनेट
|12,745
|9,699
|31%
|15
|महिंद्रा XUV 3XO
|12,237
|9,562
|28%
|16
|मारुति सुजुकी ब्रेजा
|12,072
|16,565
|-27%
|17
|महिंद्रा थार
|12,029
|7,944
|51%
|18
|हुंडई वेन्यू
|11,738
|10,901
|8%
|19
|टोयोटा हाइराइडर
|11,555
|5,449
|112%
|20
|टोयोटा इनोवा + हाइक्रॉस
|11,089
|8,838
|25%
|21
|मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
|10,409
|14,083
|-26%
|22
|महिंद्रा XUV700
|10,139
|10,435
|-3%
|23
|टाटा टियागो
|8,850
|4,682
|89%
|24
|किआ कैरेंस
|8,779
|6,384
|38%
|25
|किआ सेल्टोस
|7,130
|6,365
|12%
भारतीय वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस
मारुति सुजुकी वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है।
यह डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट (LXI और VXI ट्रिम्स में उपलब्ध) का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल वीवीटी इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl (ZXI AGS /ZXI+ AGS trims) है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।