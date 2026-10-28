देश की नंबर-1 CNG हैचबैक, कीमत ₹5.94 लाख; सितंबर में 8596 लोगों ने खरीदीं, 34Km का माइलेज
इसने CNG कैटेगरी में अपनी ही कंपनी की स्विफ्ट, बलेनो, सेलेरियो, ऑल्टो, एस-प्रेसो के साथ टाटा टियागो, हुंडई ग्रैंड i10, टाटा अल्ट्रोज और टोयोटा ग्लैंजा को पीछे छोड़ दिया।
मारुति सुजुकी वैगनआर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक है। सितंबर में इसकी 18,835 यूनिट बिकीं। वैगनआर की इस शानदार बिक्री में उसके CNG वैरिएंट की सेलिंग का भी बड़ा हाथ है। दरअसल, बीते महीने इस हैचबैक की 8,596 यूनिट CNG वाली थीं। इसने CNG कैटेगरी में अपनी ही कंपनी की स्विफ्ट, बलेनो, सेलेरियो, ऑल्टो, एस-प्रेसो के साथ टाटा टियागो, हुंडई ग्रैंड i10, टाटा अल्ट्रोज और टोयोटा ग्लैंजा को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि वैगनआर CNG की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.94 लाख रुपए है। वहीं, CNG से इसका माइलेज 34Km है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki WagonR Facelift
₹ 6 - 10 लाख
Hyundai i20
₹ 6 - 10.63 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.99 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.84 - 8.89 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.8 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.6 - 8.04 लाख
|टॉप-10 CNG हैचबैक सेल्स सितंबर 2026
|रैंक
|मॉडल
|सितंबर 2026
|सितंबर 2025
|ग्रोथ % YoY
|1
|मारुति वैगनआर
|8,596
|8,381
|0.03%
|2
|मारुति स्विफ्ट
|3,022
|2,855
|0.06%
|3
|मारुति बलेनो
|2,849
|1,707
|0.67%
|4
|टाटा टियागो
|1,792
|2,329
|-23%
|5
|हुंडई ग्रैंड i10
|1,658
|1,041
|0.59%
|6
|टाटा अल्ट्रोज
|1,118
|1,324
|-16%
|7
|मारुति सेलेरियो
|206
|124
|0.66%
|8
|मारुति ऑल्टो
|97
|392
|-75%
|9
|टोयोटा ग्लैंजा
|13
|549
|-98%
|10
|मारुति एस-प्रेसो
|0
|85
|-100%
टॉप-10 CNG हैचबैक सेल्स की बात करें तो मारुति वैगनआर की सितंबर 2026 में 8,596 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 8,381 CNG यूनिट का था। यानी इसे 0.03% की ग्रोथ मिली। मारुति स्विफ्ट की सितंबर 2026 में 3,022 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 2,855 CNG यूनिट का था। यानी इसे 0.06% की ग्रोथ मिली। मारुति बलेनो की सितंबर 2026 में 2,849 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 1,707 CNG यूनिट का था। यानी इसे 0.67% की ग्रोथ मिली।
टाटा टियागो की सितंबर 2026 में 1,792 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 2,329 CNG यूनिट का था। यानी इसे 23% की डिग्रोथ मिली। हुंडई ग्रैंड i10 की सितंबर 2026 में 1,658 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 1,041 CNG यूनिट का था। यानी इसे 0.59% की ग्रोथ मिली। टाटा अल्ट्रोज की सितंबर 2026 में 1,118 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 1,324 CNG यूनिट का था। यानी इसे 16% की डिग्रोथ मिली। मारुति सेलेरियो की सितंबर 2026 में 206 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 124 CNG यूनिट का था। यानी इसे 0.66% की ग्रोथ मिली।
मारुति ऑल्टो की सितंबर 2026 में 97 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 392 CNG यूनिट का था। यानी इसे 75% की डिग्रोथ मिली। टोयोटा ग्लैंजा की सितंबर 2026 में 13 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 549 CNG यूनिट का था। यानी इसे 98% की डिग्रोथ मिली। मारुति एस-प्रेसो की सितंबर 2026 में 0 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 85 CNG यूनिट का था। यानी इसे 100% की डिग्रोथ मिली।
मारुति वैगनआर की डिटेल
इसमें 1.0-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। इंजन को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कंपनी के दावे के मुताबिक, 1.0-लीटर इंजन 25.19 kmpl माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज करीब 34kmkg है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल VVT इंजन का माइलेज 24.43 kmpl है।
कार में नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, AMT में हिल-होल्ड असिस्ट मिलता है। कार के अन्य फीचर्स में चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिए हैं। कार का हेडरूम काफी बड़ा है। ये अंदर से काफी स्पेसियस नजर आती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें