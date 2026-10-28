देश की नंबर-1 CNG हैचबैक, कीमत ₹5.94 लाख; सितंबर में 8596 लोगों ने खरीदीं, 34Km का माइलेज

इसने CNG कैटेगरी में अपनी ही कंपनी की स्विफ्ट, बलेनो, सेलेरियो, ऑल्टो, एस-प्रेसो के साथ टाटा टियागो, हुंडई ग्रैंड i10, टाटा अल्ट्रोज और टोयोटा ग्लैंजा को पीछे छोड़ दिया।

देश की नंबर-1 हैचबैक कार

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 7,900 /माह से शुरू

Maruti Suzuki WagonR Facelift

मारुति सुजुकी वैगनआर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक है। सितंबर में इसकी 18,835 यूनिट बिकीं। वैगनआर की इस शानदार बिक्री में उसके CNG वैरिएंट की सेलिंग का भी बड़ा हाथ है। दरअसल, बीते महीने इस हैचबैक की 8,596 यूनिट CNG वाली थीं। इसने CNG कैटेगरी में अपनी ही कंपनी की स्विफ्ट, बलेनो, सेलेरियो, ऑल्टो, एस-प्रेसो के साथ टाटा टियागो, हुंडई ग्रैंड i10, टाटा अल्ट्रोज और टोयोटा ग्लैंजा को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि वैगनआर CNG की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.94 लाख रुपए है। वहीं, CNG से इसका माइलेज 34Km है।

टॉप-10 CNG हैचबैक सेल्स सितंबर 2026 रैंक मॉडल सितंबर 2026 सितंबर 2025 ग्रोथ % YoY 1 मारुति वैगनआर 8,596 8,381 0.03% 2 मारुति स्विफ्ट 3,022 2,855 0.06% 3 मारुति बलेनो 2,849 1,707 0.67% 4 टाटा टियागो 1,792 2,329 -23% 5 हुंडई ग्रैंड i10 1,658 1,041 0.59% 6 टाटा अल्ट्रोज 1,118 1,324 -16% 7 मारुति सेलेरियो 206 124 0.66% 8 मारुति ऑल्टो 97 392 -75% 9 टोयोटा ग्लैंजा 13 549 -98% 10 मारुति एस-प्रेसो 0 85 -100%

टॉप-10 CNG हैचबैक सेल्स की बात करें तो मारुति वैगनआर की सितंबर 2026 में 8,596 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 8,381 CNG यूनिट का था। यानी इसे 0.03% की ग्रोथ मिली। मारुति स्विफ्ट की सितंबर 2026 में 3,022 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 2,855 CNG यूनिट का था। यानी इसे 0.06% की ग्रोथ मिली। मारुति बलेनो की सितंबर 2026 में 2,849 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 1,707 CNG यूनिट का था। यानी इसे 0.67% की ग्रोथ मिली।

टाटा टियागो की सितंबर 2026 में 1,792 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 2,329 CNG यूनिट का था। यानी इसे 23% की डिग्रोथ मिली। हुंडई ग्रैंड i10 की सितंबर 2026 में 1,658 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 1,041 CNG यूनिट का था। यानी इसे 0.59% की ग्रोथ मिली। टाटा अल्ट्रोज की सितंबर 2026 में 1,118 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 1,324 CNG यूनिट का था। यानी इसे 16% की डिग्रोथ मिली। मारुति सेलेरियो की सितंबर 2026 में 206 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 124 CNG यूनिट का था। यानी इसे 0.66% की ग्रोथ मिली।

मारुति ऑल्टो की सितंबर 2026 में 97 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 392 CNG यूनिट का था। यानी इसे 75% की डिग्रोथ मिली। टोयोटा ग्लैंजा की सितंबर 2026 में 13 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 549 CNG यूनिट का था। यानी इसे 98% की डिग्रोथ मिली। मारुति एस-प्रेसो की सितंबर 2026 में 0 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 85 CNG यूनिट का था। यानी इसे 100% की डिग्रोथ मिली।

मारुति वैगनआर की डिटेल

इसमें 1.0-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। इंजन को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कंपनी के दावे के मुताबिक, 1.0-लीटर इंजन 25.19 kmpl माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज करीब 34kmkg है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल VVT इंजन का माइलेज 24.43 kmpl है।