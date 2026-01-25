6 एयरबैग, 34Km माइलेज... ₹4.98 लाख ये CNG कार सेगमेंट में बनी No-1; 1 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा
मारुति वैगनआर देश की ऐसी कार है जिसका जादू ऑटोमोबाइल मार्केट में सालों से चल रहा है। इस बात को ऐसा भी समझा जा सकता है कि लॉन्च के बाद से ये हैचबैक देश के 34 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंच चुकी है। वैगनआर की बिक्री में इसके CNG मॉडल का भी अहम योगदान रहता है। खासकर कमर्शियल सेगमेंट CNG मॉडल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। देश के हैचबैक सेगमेंट में FY2025 के दौरान वैगनआर CNG की 1,02,128 यूनिट बिकीं। बता दें कि इसका माइलेज 33Km है। जबकि, शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4,98,900 रुपए है।
वैगनआर ज्यादार महीने हैचबैक सेगमेंट में नंबर-1 भी रहती है। वहीं, कैलेंडर ईयर 2025 में ये कार बाजी मारने में कामयाब रही। दरअसल, बीते साल इस कार की 1,94,238 यूनिट बिकीं। जबकि साल 2024 में इसकी 1,90,855 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,383 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.77% की ग्रोथ मिली। टॉप-10 की लिस्ट में वैगनआर के साथ स्विफ्ट दूसरी हैचबैक रही।
भारतीय वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस
मारुति सुजुकी वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 9-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है।
यह डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट (LXI और VXI ट्रिम्स में उपलब्ध) का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल वीवीटी इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl (ZXI AGS /ZXI+ AGS trims) है।
