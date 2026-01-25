Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Wagonr Best Selling CNG Hatchback In FY2025
6 एयरबैग, 34Km माइलेज... ₹4.98 लाख ये CNG कार सेगमेंट में बनी No-1; 1 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा

6 एयरबैग, 34Km माइलेज... ₹4.98 लाख ये CNG कार सेगमेंट में बनी No-1; 1 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा

संक्षेप:

मारुति वैगनआर देश की ऐसी कार है जिसका जादू ऑटोमोबाइल मार्केट में सालों से चल रहा है। इस बात को ऐसा भी समझा जा सकता है कि लॉन्च के बाद से ये हैचबैक देश के 34 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंच चुकी है। वैगनआर की बिक्री में इसके CNG मॉडल का भी अहम योगदान रहता है।

Jan 25, 2026 07:54 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मारुति वैगनआर देश की ऐसी कार है जिसका जादू ऑटोमोबाइल मार्केट में सालों से चल रहा है। इस बात को ऐसा भी समझा जा सकता है कि लॉन्च के बाद से ये हैचबैक देश के 34 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंच चुकी है। वैगनआर की बिक्री में इसके CNG मॉडल का भी अहम योगदान रहता है। खासकर कमर्शियल सेगमेंट CNG मॉडल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। देश के हैचबैक सेगमेंट में FY2025 के दौरान वैगनआर CNG की 1,02,128 यूनिट बिकीं। बता दें कि इसका माइलेज 33Km है। जबकि, शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4,98,900 रुपए है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वैगनआर ज्यादार महीने हैचबैक सेगमेंट में नंबर-1 भी रहती है। वहीं, कैलेंडर ईयर 2025 में ये कार बाजी मारने में कामयाब रही। दरअसल, बीते साल इस कार की 1,94,238 यूनिट बिकीं। जबकि साल 2024 में इसकी 1,90,855 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,383 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.77% की ग्रोथ मिली। टॉप-10 की लिस्ट में वैगनआर के साथ स्विफ्ट दूसरी हैचबैक रही।

ये भी पढ़ें:33Km का माइलेज और कीमत ₹6.25 लाख, ये है देश की नंबर-1 CNG सेडान

भारतीय वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस

मारुति सुजुकी वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 9-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है।

ये भी पढ़ें:देखने में दमदार लग रही ये SUV, 80% भारत के मटेरियल से हुई तैयार

यह डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट (LXI और VXI ट्रिम्स में उपलब्ध) का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल वीवीटी इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl (ZXI AGS /ZXI+ AGS trims) है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Maruti Maruti WagonR Maruti Suzuki अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।