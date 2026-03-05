मारुति की 4 सबसे सस्ती कारों पर आया ₹42500 का डिस्काउंट, लिस्ट में नंबर-1 वैगनआर भी शामिल

Mar 05, 2026 03:14 pm IST

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने एरिना डीलरशिप से बेची जाने वाली कारों और SUVs के लिए डिस्काउंट का ऐलान कर दिया है। इस महीने यानी मार्च में कंपनी अपनी चार कारों पर 42,500 रुपए के फायदे दे रही है। कंपनी के डिस्काउंट की लिस्ट में उसकी पॉपुलर और सबसे ज्यादा बिकने वाली वैगनआर, ऑल्टो K10, सेलेरियो और ईको शामिल हैं। ग्राहकों को इन कारों पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और स्क्रैपेज बोनस में से चुनने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही, कॉर्पोरेट ऑफर्स का फायदा भी मिलेगा। इस डिस्काउंट का फायदा 31 मार्च तक ही मिलेगा।

मारुति वैगनआर पर डिस्काउंट

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक में से एक मारुति सुजुकी वैगनआर के सभी वैरिएंट पर 42,500 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। इसमें 15,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस या 25,000 रुपए का स्क्रैपेज बेनिफिट और 2,500 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। मारुति वैगनआर की एक्स-शोरूम कीमतें 4.99 लाख रुपए से 6.95 लाख रुपए तक हैं।

मारुति ऑल्टो K10 पर डिस्काउंट

मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 कंपनी की 6 एयरबैग के साथ आने वाली सबसे सस्ती कार है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 3.70 लाख रुपए से 5.45 लाख रुपए तक हैं। मार्च 2026 में ऑल्टो K10 पर 42,500 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और वैगनआर जैसा कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। ये ऑफर ऑल्टो K10 के सभी वैरिएंट पर लागू हैं।

मारुति ईको पर डिस्काउंट

मारुति ईको पर भी 42,500 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं, जो वैगनआर और ऑल्टो K10 के बराबर है। ये फायदे सभी वैरिएंट पर लागू हैं और सभी ऑफर कंपोनेंट भी वैगनआर जैसे ही हैं। प्राइवेट खरीदारों के लिए मारुति सुजुकी ईको की एक्स-शोरूम कीमतें 5.21 लाख रुपए से 6.36 लाख रुपए के बीच हैं। यह एम्बुलेंस वर्जन में भी उपलब्ध है, लेकिन यह केवल कमर्शियल खरीदारों के लिए उपलब्ध है।

मारुति सेलेरियो पर डिस्काउंट

मारुति सेलेरियो के सभी वैरिएंट लाइनअप पर 42,500 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। इस पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस या स्क्रैपेज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर्स जैसे ऑफर वैगनआर और ईको दोनों की तरह ही हैं। मारुति सुजुकी सेलेरियो की एक्स-शोरूम कीमतें 4.70 लाख रुपए से 6.73 लाख रुपए तक हैं।