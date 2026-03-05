Hindustan Hindi News
मारुति की 4 सबसे सस्ती कारों पर आया ₹42500 का डिस्काउंट, लिस्ट में नंबर-1 वैगनआर भी शामिल

Mar 05, 2026 03:14 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
मारुति सुजुकी ने अपने एरिना डीलरशिप से बेची जाने वाली कारों और SUVs के लिए डिस्काउंट का ऐलान कर दिया है। इस महीने यानी मार्च में कंपनी अपनी चार कारों पर 42,500 रुपए के फायदे दे रही है। कंपनी के डिस्काउंट की लिस्ट में उसकी पॉपुलर और सबसे ज्यादा बिकने वाली वैगनआर, ऑल्टो K10, सेलेरियो और ईको शामिल हैं।

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने एरिना डीलरशिप से बेची जाने वाली कारों और SUVs के लिए डिस्काउंट का ऐलान कर दिया है। इस महीने यानी मार्च में कंपनी अपनी चार कारों पर 42,500 रुपए के फायदे दे रही है। कंपनी के डिस्काउंट की लिस्ट में उसकी पॉपुलर और सबसे ज्यादा बिकने वाली वैगनआर, ऑल्टो K10, सेलेरियो और ईको शामिल हैं। ग्राहकों को इन कारों पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और स्क्रैपेज बोनस में से चुनने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही, कॉर्पोरेट ऑफर्स का फायदा भी मिलेगा। इस डिस्काउंट का फायदा 31 मार्च तक ही मिलेगा।

मारुति वैगनआर पर डिस्काउंट
भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक में से एक मारुति सुजुकी वैगनआर के सभी वैरिएंट पर 42,500 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। इसमें 15,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस या 25,000 रुपए का स्क्रैपेज बेनिफिट और 2,500 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। मारुति वैगनआर की एक्स-शोरूम कीमतें 4.99 लाख रुपए से 6.95 लाख रुपए तक हैं।

मारुति ऑल्टो K10 पर डिस्काउंट
मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 कंपनी की 6 एयरबैग के साथ आने वाली सबसे सस्ती कार है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 3.70 लाख रुपए से 5.45 लाख रुपए तक हैं। मार्च 2026 में ऑल्टो K10 पर 42,500 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और वैगनआर जैसा कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। ये ऑफर ऑल्टो K10 के सभी वैरिएंट पर लागू हैं।

मारुति ईको पर डिस्काउंट
मारुति ईको पर भी 42,500 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं, जो वैगनआर और ऑल्टो K10 के बराबर है। ये फायदे सभी वैरिएंट पर लागू हैं और सभी ऑफर कंपोनेंट भी वैगनआर जैसे ही हैं। प्राइवेट खरीदारों के लिए मारुति सुजुकी ईको की एक्स-शोरूम कीमतें 5.21 लाख रुपए से 6.36 लाख रुपए के बीच हैं। यह एम्बुलेंस वर्जन में भी उपलब्ध है, लेकिन यह केवल कमर्शियल खरीदारों के लिए उपलब्ध है।

मारुति सेलेरियो पर डिस्काउंट
मारुति सेलेरियो के सभी वैरिएंट लाइनअप पर 42,500 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। इस पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस या स्क्रैपेज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर्स जैसे ऑफर वैगनआर और ईको दोनों की तरह ही हैं। मारुति सुजुकी सेलेरियो की एक्स-शोरूम कीमतें 4.70 लाख रुपए से 6.73 लाख रुपए तक हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
