मारुति ने अपनी धाकड़ SUV विक्टोरिस से हटाया ये गजब फीचर, कीमत में कितनी फेरबदल? लेने से पहले जरूर जान लें सच
संक्षेप: मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) की कीमत नहीं बढ़ी है, लेकिन इसमें से एक बड़ा फीचर हट गया है। अगर आप मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) खरीदना चाह रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मारुति सुजुकी की नई कॉम्पैक्ट SUV मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) सितंबर 2025 में लॉन्च हुई थी, जो एक बार फिर खबरों में है। बाजार में ऐसी अफवाहें थीं कि कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमतों (Introductory Prices) को खत्म करते हुए कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। कई ऑनलाइन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विक्टोरिस (Victoris) के ZXi और उससे ऊपर के वैरिएंट्स लगभग 15,000 रुपये महंगे हो गए हैं। लेकिन, आपको बता दें कि यह खबर गलत है।
यह गड़बड़ी कहां हुई?
असल में मारुति की आधिकारिक वेबसाइट पर अब डुअल-टोन (Dual-tone) कलर वाले वैरिएंट की कीमतें डिफॉल्ट रूप से दिखाई जा रही हैं। चूंकि डुअल-टोन शेड्स सिंगल-टोन (Monotone) की तुलना में लगभग 15,000 रुपये महंगे होते हैं, इसलिए कई लोगों ने इसे कीमत में बढ़ोतरी समझ लिया है।
सच्चाई क्या है?
मारुति विक्टोरिस (Victoris) की शुरुआती कीमतें (Introductory Prices) अभी भी लागू हैं। अगर आप सिंगल-टोन वैरिएंट की कीमत देखना चाहते हैं, तो आपको वेबसाइट पर मैटेलिक और डुअल-टोन के बीच टॉगल करके देखना होगा। फिलहाल, विक्टोरिस की शुरुआती कीमत 10.50 लाख से शुरू होकर 19.99 लाख (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) तक है।
एक बड़ा फीचर हटा
भले ही मारुति ने कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, लेकिन कंपनी ने मिड-स्पेसिफिक ZXi और ZXi (O) वैरिएंट्स से एक आकर्षक फीचर हटा दिया है। पहले इन वैरिएंट्स में मिलने वाली लेदरेट सीटें (Leatherette Seats) अब केवल टॉप-स्पेसिफिक ZXi Plus और ZXi Plus (O) ट्रिम्स में ही उपलब्ध होंगी। यह फीचर उन ग्राहकों के लिए निराशाजनक हो सकता है, जो ZXi और ZXi (O) वैरिएंट को प्रीमियम इंटीरियर के लिए चुन रहे थे। अब उन्हें लेदरेट सीट का फायदा उठाने के लिए टॉप वैरिएंट की ओर जाना होगा। इस बदलाव के अलावा बाकी फीचर लिस्ट पहले जैसी ही बनी हुई है।
पेट्रोल वैरिएंट की कीमतें
|वैरिएंट
|कीमत
|LXi
|10.50 लाख
|VXi
|11.78 लाख
|ZXi
|13.57 लाख
|ZXi डुअल टोन
|13.72 लाख (+15,000)
|ZXi (O)
|14.23 लाख
|ZXi Plus
|15.24 लाख
|ZXi Plus डुअल-टोन
|15.39 लाख (+ Rs 15,000)
|ZXi Plus (O)
|15.82 लाख
|ZXi Plus (O) डुअल टोन
|Rs 15.97 lakh (+ Rs 15,000)
CNG वैरिएंट की कीमतें
|वैरिएंट
|कीमत
|LXi
|11.50 लाख
|VXi
|12.80 लाख
|ZXi
|14.57 लाख
|ZXi डुअल टोन
|14.72 लाख (+15,000)
पेट्रोल ऑटोमैटिक की कीमतें
|वैरिएंट
|कीमत
|VXi AT
|13.36 लाख
|ZXi AT
|15.13 लाख
|ZXi AT डुअल-टोन
|15.28 लाख (+ 15,000)
|ZXi (O) AT
|15.64 लाख
|ZXi (O) AT डुअल-टोन
|15.79 लाख (+ 15,000)
|ZXi Plus AT
|17.19 लाख
|ZXi Plus AT डुअल-टोन
|17.34 लाख(+ 15,000)
|ZXi Plus (O)
|17.77 लाख
|ZX Plus (O) Dual-tone
|Rs 17.92 lakh (+ Rs 15,000)
|ZXi Plus AT AWD
|Rs 18.64 lakh
|ZXi Plus AT AWD Dual-tone
|Rs 18.79 lakh (+ Rs 15,000)
|ZXi Plus (O) AWD
|Rs 19.22 lakh
|ZXi Plus (O) AWD Dual-tone
|Rs 19.37 lakh (+ Rs 15,000)
स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की वैरिएंट वाइज कीमतें
|वैरिएंट
|कीमत
|VXi Hybrid
|16.38 लाख
|ZXi Hybrid
|17.80 लाख
|ZXi Hybrid Dual-tone
|17.95 लाख (+ 15,000)
|ZXi (O) Hybrid
|18.39 लाख
|ZXi (O) Hybrid Dual-tone
|18.54 लाख (+ 15,000)
|ZXi Plus Hybrid
|19.47 लाख
|ZXi Plus Hybrid Dual-tone
|19.62 लाख (+ 15,000)
|ZXi Plus (O) Hybrid
|Rs 19.99 lakh
|ZXi Plus (O) Hybrid Dual-tone
|Rs 19.99 lakh (+ Rs 15,000)
विक्टोरिस (Victoris) के बारे में खास बातें
फीचर डिलीट होने के बावजूद मारति विक्टोरिस (Maruti Victoris) अपने सेगमेंट में एक बेहद फीचर-लोडेड और सुरक्षित SUV बनी हुई है।
सेफ्टी में 5-स्टार
विक्टोरिस (Victoris) ने भारत NCAP (BNCAP) और ग्लोबल NCAP दोनों क्रैश टेस्ट में शानदार 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। साथ ही इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) मिलते हैं।
ADAS टेक्नोलॉजी
यह मारुति की पहली कार है, जिसमें लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है। इसमें ऑटो इमरजेंसी ब्रेक, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर शामिल हैं।
अन्य टॉप फीचर्स
इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और पावर्ड टेलगेट जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।
इंजन विकल्प
विक्टोरिस (Victoris) में तीन पावरट्रेन विकल्प हैं। इसमें माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल और CNG ऑप्शन है।
मारुति विक्टोरिस का मुकाबला
मारुति विक्टोरिस का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा (Maruti Grand Vitara), टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder), हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), किआ सेल्टोस (Kia Seltos), स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq), फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun) और होंडा एलिवेट (Honda Elevate) जैसी गाड़ियों से है।
