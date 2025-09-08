Maruti Victoris vs Grand Vitara: जानिए फीचर्स, सेफ्टी, माइलेज में कौन है ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन

मारुति सुजुकी ने अपनी नई एसयूवी विक्टोरिस (Victoris) पेश कर दिया है। यह किफायती बजट में मिज-साइज एसयूवी सेगमेंट को टारगेट करती है। इसे एरीना डीलरशिप से बेचा जाएगा। जबकि इसी सेगमेंट की ग्रैंड विटारा नेक्सा के जरिए उपलब्ध है।

मारुति सुजुकी ने अपनी नई एसयूवी विक्टोरिस (Victoris) पेश कर दिया है। यह किफायती बजट में मिज-साइज एसयूवी सेगमेंट को टारगेट करती है। इसे एरीना डीलरशिप से बेचा जाएगा। जबकि इसी सेगमेंट की ग्रैंड विटारा नेक्सा के जरिए उपलब्ध है। खास बात यह है कि विक्टोरिस में सेफ्टी के लिए Level-2 ADAS और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत पर विस्तार से।

जानिए दोनों की कीमत कीमतों की बात करें तो ग्रैंड विटारा फिलहाल 11.42 लाख से 20.68 लाख रुपये तक बिक रही है। वहीं, की कीमतें अभी ऑफिशियल नहीं हैं लेकिन माना जा रहा है कि ये करीब 9.75 लाख रुपये से शुरू होकर 20 लाख रुपये तक जाएंगी। यानी फीचर्स ज्यादा और दाम कम में विक्टोरिस एक स्मार्ट चॉइस बन सकती है। डाइमेंशन भी दोनों का लगभग बराबर है। बस विक्टोरिस थोड़ी ज्यादा लंबी और ऊंची है।

फीचर्स भी दमदार अब बात फीचर्स की करें तो विक्टोरिस यहां भी बढ़त ले जाती है। इसमें LED फॉग लैंप्स, डुअल-टोन इंटीरियर, 64 कलर एंबियंट लाइटिंग, बड़ा 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो डॉल्बी एटमॉस और Infinity के 8-स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ आता है। इसके मुकाबले ग्रैंड विटारा में 9 इंच की स्क्रीन और 6-स्पीकर सिस्टम दिया गया है।

दमदार है विक्टोरिस की सेफ्टी सेफ्टी के मामले में भी विक्टोरिस गेम-चेंजर है। ये मारुति की पहली कार है जिसमें Level-2 ADAS दिया गया है। इसे 5-स्टार Bharat NCAP रेटिंग मिली है। वहीं, इंजन ऑप्शंस की बात करें तो दोनों एसयूवी में 1.5L स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड और CNG वर्जन दिया गया है।

माइलेज में भी विक्टोरिस आगे माइलेज में भी विक्टोरिस आगे है जो हाइब्रिड में 28.65 km/l और CNG में 27.02 km/kg तक जाती है। यानी विक्टोरिस फीचर्स, सेफ्टी और बेहतर माइलेज के साथ ग्रैंड विटारा से ज्यादा दमदार और वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बनकर आई है।