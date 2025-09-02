मिडिल क्लास के लिए कल लॉन्च होगी मारुति की ये नई SUV, कंपनी की वेबसाइट से नाम हुआ कन्फर्म; जानिए डिटेल

मारुति अपनी इस नई SUV को एरिना डीलरशिप से बेचेगी। विक्टोरिस को कंपनी के SUV लाइनअप में ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच रखा जाएगा। यह मॉडल सुजुकी के ग्लोबल-सी प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो ग्रैंड विटारा में भी इस्तेमाल किया गया है।

मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में 3 सितंबर को एक नया मॉडल जुड़ने वाला है। यानी इसकी लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू चुका है। इसकी एंट्री में अब लगभग 24 घंटे का ही इंतजार बाकी है। कंपनी ने अपनी इस नई SUV के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही इसका नाम ऑनलाइन लीक हो गया है। इसका इंटरनली Y17 कोडनेम है। अब खबर है कि इस SUV का नाम कथित तौर पर विक्टोरिस होगा। यह लीक मारुति सुजुकी की अपनी आधिकारिक वेबसाइट से सामने आया है, जहां यह नाम कुछ समय के लिए गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखाई दिया।

मारुति अपनी इस नई SUV को एरिना डीलरशिप से बेचेगी। विक्टोरिस को कंपनी के SUV लाइनअप में ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच रखा जाएगा। यह मॉडल सुजुकी के ग्लोबल-सी प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो ग्रैंड विटारा में भी इस्तेमाल किया गया है। इस प्लेटफॉर्म-शेयरिंग दृष्टिकोण से उत्पादन लागत कम होने की उम्मीद है। साथ ही, विक्टोरिस में ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर में पहले से मौजूद कई फीचर्स को बरकरार रखने की भी अनुमति मिलेगी।

विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा की 4,345 mm लंबाई से थोड़ी लंबी होने की संभावना है। इससे इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा (4,330 mm) और किआ सेल्टोस (4,365 mm) जैसे कॉम्पटीटर से होगा। आगामी 2026 किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट और वोक्सवैगन ताइगुन फेसलिफ्ट जैसे कॉम्पटीटर के साथ, विक्टोरिस को जगह, सुविधाओं और कीमत के मामले में अलग दिखना होगा। लंबी बॉडी के कारण अतिरिक्त बूट स्पेस मिलने की उम्मीद है, जो फैमिली ग्राहकों के लिए जरूरी होता है।