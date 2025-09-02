Maruti Victoris SUV Name On Official Website Launch 3 September मिडिल क्लास के लिए कल लॉन्च होगी मारुति की ये नई SUV, कंपनी की वेबसाइट से नाम हुआ कन्फर्म; जानिए डिटेल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Victoris SUV Name On Official Website Launch 3 September

मिडिल क्लास के लिए कल लॉन्च होगी मारुति की ये नई SUV, कंपनी की वेबसाइट से नाम हुआ कन्फर्म; जानिए डिटेल

मारुति अपनी इस नई SUV को एरिना डीलरशिप से बेचेगी। विक्टोरिस को कंपनी के SUV लाइनअप में ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच रखा जाएगा। यह मॉडल सुजुकी के ग्लोबल-सी प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो ग्रैंड विटारा में भी इस्तेमाल किया गया है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 09:18 AM
share Share
Follow Us on
मिडिल क्लास के लिए कल लॉन्च होगी मारुति की ये नई SUV, कंपनी की वेबसाइट से नाम हुआ कन्फर्म; जानिए डिटेल

मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में 3 सितंबर को एक नया मॉडल जुड़ने वाला है। यानी इसकी लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू चुका है। इसकी एंट्री में अब लगभग 24 घंटे का ही इंतजार बाकी है। कंपनी ने अपनी इस नई SUV के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही इसका नाम ऑनलाइन लीक हो गया है। इसका इंटरनली Y17 कोडनेम है। अब खबर है कि इस SUV का नाम कथित तौर पर विक्टोरिस होगा। यह लीक मारुति सुजुकी की अपनी आधिकारिक वेबसाइट से सामने आया है, जहां यह नाम कुछ समय के लिए गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखाई दिया।

मारुति अपनी इस नई SUV को एरिना डीलरशिप से बेचेगी। विक्टोरिस को कंपनी के SUV लाइनअप में ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच रखा जाएगा। यह मॉडल सुजुकी के ग्लोबल-सी प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो ग्रैंड विटारा में भी इस्तेमाल किया गया है। इस प्लेटफॉर्म-शेयरिंग दृष्टिकोण से उत्पादन लागत कम होने की उम्मीद है। साथ ही, विक्टोरिस में ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर में पहले से मौजूद कई फीचर्स को बरकरार रखने की भी अनुमति मिलेगी।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.69 - 14.14 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 8 - 15.6 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon CNG

Tata Nexon CNG

₹ 8.9 - 14.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

₹ 7.99 - 15.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Venue

Hyundai Venue

₹ 7.94 - 13.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Venue N Line

Hyundai Venue N Line

₹ 12.15 - 13.97 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:मिडिल क्लास की फेवरेट कंपनी पर GST कटौती का इंतजार पड़ा भारी, सेल में गिरावट

विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा की 4,345 mm लंबाई से थोड़ी लंबी होने की संभावना है। इससे इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा (4,330 mm) और किआ सेल्टोस (4,365 mm) जैसे कॉम्पटीटर से होगा। आगामी 2026 किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट और वोक्सवैगन ताइगुन फेसलिफ्ट जैसे कॉम्पटीटर के साथ, विक्टोरिस को जगह, सुविधाओं और कीमत के मामले में अलग दिखना होगा। लंबी बॉडी के कारण अतिरिक्त बूट स्पेस मिलने की उम्मीद है, जो फैमिली ग्राहकों के लिए जरूरी होता है।

ये भी पढ़ें:गडकरी का कंपनियों से आग्रह... फोन चार्जर की तरह EV चार्जिंग सिस्टम में हो समानता

मारुति विक्टोरिस अपने इंजन ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर से शेयर करेगी। इनमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन शामिल है जो 103 PS और 139 Nm जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। जिसमें वैकल्पिक सुजुकी ऑलग्रिप AWD भी है। 115.5 पीएस के कम्बाइंट आउटपुट वाला 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन, जिसे e-CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, भी उपलब्ध होगा। अपनी अपील को और बढ़ाने के लिए, विक्टोरिस एक CNG वैरिएंट के साथ आएगी। CNG मोड में इसका पावर 88 PS का होगा।

Auto News Hindi Maruti Suzuki Maruti Car

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।