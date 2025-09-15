लोहालाट निकली मारुति की ये फौलादी SUV, क्रैश टेस्ट में मिले पूरे 5-स्टार; भारत के बाद विदेश में भी गाड़े सेफ्टी के झंडे

मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) सेफ्टी में बिल्कुल लोहालाट है। जी हां, क्योंकि मारुति की इस फौलादी SUV ने भारत NCAP के बाद अब ग्लोबल NCAP में भी पूरे 5-स्टार झटके हैं, जो इसकी मजबूती का साबित करता है।

मारुति सुजुकी की नई एसयूवी विक्टोरिस (Maruti Victoris) लगातार सुर्खियों में है। भारत में हाल ही में इसे BNCAP (भारतीय न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) में 5-स्टार रेटिंग मिली थी और अब इसने GNCAP (ग्लोबल NCAP) क्रैश टेस्ट में भी शानदार स्कोर हासिल कर लिया है। मारुति की इस नई नवेली एसयूवी ने सबको चौंकाते हुए ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार हासिल किए हैं।

ग्लोबल NCAP स्कोर रिजल्ट की बात करें तो इस एसयूवी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 33.72/34 अंक और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन 41/49 अंक हासिल किए हैं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) न सिर्फ ड्राइवर और पैसेंजर बल्कि बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी बेहतरीन है।

क्रैश टेस्ट रिजल्ट

फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट: ड्राइवर को छाती और दाहिने पैर पर पर्याप्त प्रोटेक्शन मिला, जबकि पैसेंजर के लिए सुरक्षा अच्छी रही।

साइड इम्पैक्ट टेस्ट: सिर और निचले हिस्से की सुरक्षा शानदार रही, जबकि छाती की सुरक्षा पर्याप्त पाई गई।

साइड पोल टेस्ट: सभी पैरामीटर्स पर मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) ने अच्छा प्रदर्शन किया।

सेफ्टी फीचर्स (स्टैंडर्ड)

मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स, ABS + EBD, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स और हाई-रिजिडिटी बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है।

इंजन ऑप्शन

मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) को पेट्रोल, हाइब्रिड और CNG ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। इससे यह फैमिली कार खरीदारों के साथ-साथ सेफ्टी-कॉन्शस यूजर्स के लिए भी एक बढ़िया विकल्प साबित हो सकती है।

लॉन्च और पोजिशनिंग

मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) को एरीना डीलरशिप नेटवर्क के तहत बेचा जाएगा। यह कार ब्रांड की नई फ्लैगशिप मानी जा रही है और नवंबर 2024 में डिजायर (Dzire) के बाद यह दूसरी मारुति है, जिसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार मिले है

क्यों है खास?