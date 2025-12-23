विक्टोरिस जैसी दिखने वाली ये है अक्रॉस SUV, इंजन-फीचर्स भी एक जैसे दिए; लेकिन दोनों में ये अंतर मिलेगा

संक्षेप: मारुति के लिए विक्टोरिस कम समय में ज्यादा पॉपुलर होने वाली SUV बन चुकी है। महज 3 महीने में इसकी 30,000 से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। ऐसे में अब सुजुकी भी इसका बड़ा फायदा उठाने को तैयार है।

Dec 23, 2025 02:41 pm IST

मारुति के लिए विक्टोरिस कम समय में ज्यादा पॉपुलर होने वाली SUV बन चुकी है। महज 3 महीने में इसकी 30,000 से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। ऐसे में अब सुजुकी भी इसका बड़ा फायदा उठाने को तैयार है। दरअसल, सुजुकी की टोयोटा के साथ एक बेहतरीन पार्टनरशिप रही है और दोनों ब्रांड्स ने मिलकर कई बैज-इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स शेयर किए हैं। ऐसा ही एक बैज-इंजीनियर्ड प्रोडक्ट यूरोप में सुजुकी अक्रॉस है, जो एक रीबैज्ड टोयोटा RAV4 है। अब, अफ्रीकी देशों के लिए सुजुकी ने भारत-स्पेसिफिक विक्टोरिस SUV के लिए अक्रॉस नाम का इस्तेमाल किया है।

सुजुकी अक्रॉस यूरोप जैसे बाजारों के लिए टोयोटा RAV4 का एक बैज-इंजीनियर्ड वर्जन रहा है। हालांकि, कंपनी ने सेशेल्स बाजार के लिए उसी नाम का इस्तेमाल एक ऐसी SUV पर किया है जिसे भारत में विक्टोरिस के नाम से जाना जाता है। यह मारुति सुजुकी की लेटेस्ट SUV है और इसे भारत में बनाया जाता है और फिर पूर्वी अफ्रीका में सेशेल्स सहित ग्लोबल बाजारों में भेजा जाता है। अभी इसका लॉन्च होना बाकी है, लेकिन सुजुकी अक्रॉस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्टेड है। सेशेल्स में सुजुकी के पास कई गाड़ियां बिक्री के लिए हैं, जिनमें नई स्विफ्ट, नई डिजायर, बलेनो, अर्टिगा, एस-प्रेसो, जिम्नी 3-डोर, जिम्नी 5-डोर, ईको, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा और अब अक्रॉस शामिल हैं।

यह ध्यान देने वाली बात है कि अक्रॉस (विक्टोरिस) को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियों के नाम भारतीय मॉडल्स से मिलते हैं। नाम बदलने की यह कवायद सेशेल्स बाजार में ट्रेडमार्क विवादों, किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से टकराव या शायद कंपनी विक्टोरिस नाम का इस्तेमाल किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ करना चाहती हो, इस वजह से हो सकती है।

सेशेल्स में जल्द ही लॉन्च होने वाली सुजुकी अक्रॉस भारत में बनी है और इसके नाम के अलावा इसका डिजाइन भी वैसा ही है। यहां तक ​​कि कलर्स और एलॉय व्हील का डिजाइन भी काफी हद तक वैसा ही दिखता है जैसा भारत में मिलता है। मुख्य अंतर अंदर देखा जा सकता है जहां स्टीयरिंग व्हील को RHD से LHD कॉन्फिगरेशन में रीपोजीशन किया गया है। अक्रॉस में भारत-स्पेसिफिक विक्टोरिस के समान पावरट्रेन कॉम्बिनेशन मिलते हैं, लेकिन सभी नहीं। अक्रॉस में सिर्फ 1.5L 4-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन मिलता है जो 101.6 bhp और 136.8 Nm पावर देता है, जिसे 5-स्पीड MT या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक से जोड़ा गया है। सुजुकी अक्रॉस के साथ AWD भी देती है, लेकिन हाइब्रिड नहीं।