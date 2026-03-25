1 लीटर पेट्रोल में कितना दौड़ी मारुति विक्टोरिस? खरीदने से पहले जान लो रियल वर्ल्ड माइलेज डिटेल

मारुति सुजुकी के लिए उसकी ऑल न्यू विक्टोरिस अब देश की पॉपुलर SUVs में शामिल हो चुकी है। हर महीने ये टॉप सेलिंग कारों में अपनी जगह पक्की कर रही है। अब इसके रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट की डिटेल सामने आने लगी हैं। कारवाले ने इसके टॉप-स्पेक ZXi+ (O) वैरिएंट का टेस्ट किया।

मारुति सुजुकी के लिए उसकी ऑल न्यू विक्टोरिस अब देश की पॉपुलर SUVs में शामिल हो चुकी है। हर महीने ये टॉप सेलिंग कारों में अपनी जगह पक्की कर रही है। अब इसके रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट की डिटेल सामने आने लगी हैं। कारवाले ने इसके टॉप-स्पेक ZXi+ (O) वैरिएंट का टेस्ट किया। ये मारुति की 'माइल्ड-हाइब्रिड' टेक्नोलॉजी और AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) से लैस है। इसमें 1.5-लीटर, फोर-सिलेंडर, 'नेचुरली एस्पिरेटेड' इंजन लगा है, जिसे 6-स्पीड 'टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स' के साथ जोड़ा गया है। ये इंजन 102bhp की पावर और 139Nm का टॉर्क देता है, जबकि कंपनी इसके 19.07kmpl के माइलेज का दावा करती है।

कारवाले की रिपोर्ट के मुताबिक, विक्टोरिस ने रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट में शहर के अंदर 14.78kmpl और हाईवे पर 20.24kmpl का माइलेज दिया। इस तरह, इसकी कुल एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 16.1kmpl रही। यानी कंपनी द्वारा दावे किए गए फ्यूल एफिशिएंसी की तुलना में इसका माइलेज 4.29kmpl कम निकला। बता दें कि इस इंजन के अलावा, विक्टोरिस को 'स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड' और CNG वैरिएंट में भी पेश करती है, जिनके लिए कंपनी 28.65kmpl तक के माइलेज का दावा करती है।

मारुति विक्टोरिस का एक्सटीरियर और इंटीरियर

विक्टोरिस में एक नई डिजाइन लेंग्वेज देखने को मिलती है, जो अपकमिंग मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV से प्रेरित है। आगे की तरफ, विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक पतली ग्रिल कवर से जुड़े बड़े LED हेडलाइट्स हैं। साइड में इस SUV में 18-इंच के एलॉय व्हील, ब्लैक कलर्स के पिलर, सिल्वर रूफ रेल और ज्यादा चौकोर बॉडी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ एक सेगमेंटेड LED लाइट बार और 'VICTORIS' लेटर दिखाई देते हैं।

विक्टोरिस के इंटीरियर की बात करें तो अपने ज्यादा टेक-फोकस्ड डैशबोर्ड डिजाइन के कारण ग्रैंड विटारा से काफी अलग है। डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, राइट साइड में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। गौरतलब है कि मारुति की इस विक्टोरिस SUV में 5 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं।

अब बात करें इसके फीचर्स की विक्टोरिस में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डॉल्बी एटमॉस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड्स-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर, पावर्ड टेलगेट और बहुत कुछ शामिल किए गए हैं।