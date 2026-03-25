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1 लीटर पेट्रोल में कितना दौड़ी मारुति विक्टोरिस? खरीदने से पहले जान लो रियल वर्ल्ड माइलेज डिटेल

Mar 25, 2026 07:07 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति सुजुकी के लिए उसकी ऑल न्यू विक्टोरिस अब देश की पॉपुलर SUVs में शामिल हो चुकी है। हर महीने ये टॉप सेलिंग कारों में अपनी जगह पक्की कर रही है। अब इसके रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट की डिटेल सामने आने लगी हैं। कारवाले ने इसके टॉप-स्पेक ZXi+ (O) वैरिएंट का टेस्ट किया।

1 लीटर पेट्रोल में कितना दौड़ी मारुति विक्टोरिस? खरीदने से पहले जान लो रियल वर्ल्ड माइलेज डिटेल

मारुति सुजुकी के लिए उसकी ऑल न्यू विक्टोरिस अब देश की पॉपुलर SUVs में शामिल हो चुकी है। हर महीने ये टॉप सेलिंग कारों में अपनी जगह पक्की कर रही है। अब इसके रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट की डिटेल सामने आने लगी हैं। कारवाले ने इसके टॉप-स्पेक ZXi+ (O) वैरिएंट का टेस्ट किया। ये मारुति की 'माइल्ड-हाइब्रिड' टेक्नोलॉजी और AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) से लैस है। इसमें 1.5-लीटर, फोर-सिलेंडर, 'नेचुरली एस्पिरेटेड' इंजन लगा है, जिसे 6-स्पीड 'टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स' के साथ जोड़ा गया है। ये इंजन 102bhp की पावर और 139Nm का टॉर्क देता है, जबकि कंपनी इसके 19.07kmpl के माइलेज का दावा करती है।

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कारवाले की रिपोर्ट के मुताबिक, विक्टोरिस ने रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट में शहर के अंदर 14.78kmpl और हाईवे पर 20.24kmpl का माइलेज दिया। इस तरह, इसकी कुल एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 16.1kmpl रही। यानी कंपनी द्वारा दावे किए गए फ्यूल एफिशिएंसी की तुलना में इसका माइलेज 4.29kmpl कम निकला। बता दें कि इस इंजन के अलावा, विक्टोरिस को 'स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड' और CNG वैरिएंट में भी पेश करती है, जिनके लिए कंपनी 28.65kmpl तक के माइलेज का दावा करती है।

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मारुति विक्टोरिस का एक्सटीरियर और इंटीरियर
विक्टोरिस में एक नई डिजाइन लेंग्वेज देखने को मिलती है, जो अपकमिंग मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV से प्रेरित है। आगे की तरफ, विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक पतली ग्रिल कवर से जुड़े बड़े LED हेडलाइट्स हैं। साइड में इस SUV में 18-इंच के एलॉय व्हील, ब्लैक कलर्स के पिलर, सिल्वर रूफ रेल और ज्यादा चौकोर बॉडी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ एक सेगमेंटेड LED लाइट बार और 'VICTORIS' लेटर दिखाई देते हैं।

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विक्टोरिस के इंटीरियर की बात करें तो अपने ज्यादा टेक-फोकस्ड डैशबोर्ड डिजाइन के कारण ग्रैंड विटारा से काफी अलग है। डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, राइट साइड में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। गौरतलब है कि मारुति की इस विक्टोरिस SUV में 5 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं।

अब बात करें इसके फीचर्स की विक्टोरिस में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डॉल्बी एटमॉस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड्स-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर, पावर्ड टेलगेट और बहुत कुछ शामिल किए गए हैं।

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विक्टोरिस के सेफ्टी फीचर्स
सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड के रूप में 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके हायर वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है। इस SUV में सेफ्टी को और मजबूत बनाने के लिए ADAS लेवल 2 टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें कई स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं। जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (कर्व स्पीड रिडक्शन के साथ), लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और लेन चेंज अलर्ट शामिल हैं। विक्टोरिस को 5-स्टार भारत NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इसे एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.66 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43 पॉइंट मिले।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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