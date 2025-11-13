Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti victoris posts highest first full month sales in oct 2025, check all details
इस 5-स्टार सेफ्टी वाली SUV ने मचाया धमाल! लॉन्च के पहले महीने में ही बनी नंबर-1; कीमत बस इतनी

इस 5-स्टार सेफ्टी वाली SUV ने मचाया धमाल! लॉन्च के पहले महीने में ही बनी नंबर-1; कीमत बस इतनी

संक्षेप: मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) ने मार्केट में धमाल मचा दिया है। ये कार लॉन्च के पहले ही महीने में देश की नंबर-1 मिडसाइज SUV बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Thu, 13 Nov 2025 04:32 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मारुति सुजुकी की नई मिडसाइज SUV विक्टोरिस (Victoris) ने भारतीय बाजार में एंट्री लेते ही रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। अक्टूबर 2025 में इस SUV ने अपने पहले पूरे महीने में ही 13,496 यूनिट्स की शानदार बिक्री दर्ज की, जो किसी भी नई मिडसाइज SUV के लिए अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा की धमाकेदार बिक्री

विक्टोरिस (Victoris) और उसकी प्रीमियम सिबलिंग ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) की संयुक्त बिक्री 23,900 यूनिट्स तक पहुंच गई है, जिसने मारुति की SUV लाइनअप को नए मुकाम पर पहुंचा दिया। दिलचस्प बात यह है कि विक्टोरिस (Victoris) ने ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) को भी पछाड़ दिया। ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) जहां नेक्सा (Nexa) शोरूम्स से बिकती है, वहीं विक्टोरिस (Victoris) को एरिना (Arena) नेटवर्क के जरिए बेचा जा रहा है, जिससे यह और ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच रही है।

लॉन्च के बाद से ही जबरदस्त डिमांड

सितंबर 2025 के बीच में लॉन्च हुई विक्टोरिस (Victoris) को महज कुछ हफ्तों में 25,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी थीं। नवरात्रि के समय से ही इसकी डिलीवरी शुरू कर दी गई थी और तब से इसका क्रेज लगातार बढ़ रहा है।

इंजन ऑप्शन – पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड

मारुति विक्टोरिस (Victoris) को तीन पावरट्रेन ऑप्शन में पेश किया गया है। इसमें 1.5-लीटर K-Series पेट्रोल इंजन (103 PS पावर और 139 Nm टॉर्क), 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन (92 PS पावर और 122 Nm टॉर्क) और CNG वर्जन भी मिलता है, जो बेहतर माइलेज के साथ बूट स्पेस बरकरार रखता है। मारुति का दावा है कि इसका पेट्रोल वर्जन 21kmpl और हाइब्रिड वर्जन 28.65 kmpl का माइलेज देता है, जो इस सेगमेंट में बेस्ट है।

सेफ्टी में भी अव्वल

विक्टोरिस (Victoris) ने सेफ्टी टेस्ट में भी कमाल दिखाया है। इसे भारत NCAP (Bharat NCAP) और ग्लोबल NCAP (Global NCAP) दोनों में 5-स्टार रेटिंग मिली है, यानी यह सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं, बल्कि फैमिली के लिए सेफ भी है।

फीचर्स – टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट दोनों का कॉम्बो

विक्टोरिस (Victoris) को मारुति (Maruti) ने पूरी तरह से प्रीमियम टच दिया है। SUV में मिलते हैं। इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसके साथ ही इसमें वायरलेस एंड्राएड ऑटो (Android Auto) और एप्पल कारप्ले (Apple CarPlay), फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड टेलगेट, 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, 8-वे इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट, लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी और ड्यूल-टोन इंटीरियर मिलता है। विक्टोरिस (Victoris) को 2WD और AWD दोनों ऑप्शन में खरीदा जा सकता है, जो इसे हर तरह के ड्राइवर के लिए परफेक्ट बनाता है।

कीमत और वैरिएंट्स

विक्टोरिस (Victoris) की कीमतें 10.49 लाख से शुरू होकर 20 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं। यह 6 वैरिएंट्स में उपलब्ध है, जिससे हर बजट और जरूरत के हिसाब से एक विकल्प मिल जाता है।

