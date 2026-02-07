लॉन्च के बाद पहली बार इस SUV पर आया डिस्काउंट, ₹78000 सस्ती हुई; जनवरी में 15240 लोगों ने खरीदा

संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया के लिए उसकी ऑल न्यू विक्टोरिस देखते ही देखते पॉपुलर SUV बन चुकी हैं। जनवरी 2026 में इसकी 15,240 यूनिट बिकीं। वहीं, इसने मारुति फ्रोंक्स, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा बोलेरो और किआ सोनेट जैसी SUVs को टॉप-10 कारों की लिस्ट में पीछे छोड़ दिया।

मारुति सुजुकी इंडिया के लिए उसकी ऑल न्यू विक्टोरिस देखते ही देखते पॉपुलर SUV बन चुकी हैं। जनवरी 2026 में इसकी 15,240 यूनिट बिकीं। वहीं, इसने मारुति फ्रोंक्स, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा बोलेरो और किआ सोनेट जैसी SUVs को टॉप-10 कारों की लिस्ट में पीछे छोड़ दिया। ऐसे में इस महीने कंपनी ने विक्टोरिस के लिए खास ऑफर्स की घोषणा की है। सितंबर 2026 में लॉन्च होने के बाद यह पहली बार है जब विक्टोरिस पर डिस्काउंट ऑफर की घोषणा की गई है। कंपनी इस महीने इस कार पर 78,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

LXi और VXi वैरिएंट (पेट्रोल + CNG) के लिए कुल फायदे 50,000 रुपए के हैं। इसमें 30,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर और 20,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस शामिल है। ZXi और ZXi+ वैरिएंट (पेट्रोल + CNG) के लिए फायदे 61,000 रुपए के हैं। इसमें 41,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर और 20,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस शामिल है। विक्टोरिस के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। कुल फायदे 78,000 रुपए के हैं, जिसमें 48,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर और 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस शामिल है।

ये बेनिफिट स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर सीमित समय के लिए हो सकते हैं। मारुति विक्टोरिस पिछले साल सितंबर में 10.50 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुई थी। मारुति एरिना डीलरशिप के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध, विक्टोरिस को ग्रैंड विटारा के ज्यादा अफॉर्डेबल वर्जन के तौर पर पेश किया गया था। ग्रैंड विटारा सिर्फ मारुति के नेक्सा प्रीमियम आउटलेट्स के जरिए बेची जाती है। एरिना डीलर नेटवर्क नेक्सा से काफी बड़ा है, इसलिए विक्टोरिस के साथ ज्यादा बिक्री की उम्मीद थी।

लॉन्च के बाद के महीनों में विक्टोरिस से उम्मीदें प्लान के मुताबिक रहीं। उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2025 में विक्टोरिस की बिक्री 13,496 यूनिट थी, जो ग्रैंड विटारा की 10,409 यूनिट की बिक्री से ज्यादा थी। इसी तरह, नवंबर 2025 में यह संख्या 12,300 यूनिट (विक्टोरिस) और 11,339 यूनिट (ग्रैंड विटारा) थी। हालांकि, दिसंबर 2025 में विक्टोरिस की बिक्री लगभग 50% गिरकर 6,210 यूनिट हो गई। जनवरी 2026 में फिर से 15,240 यूनिट्स तक बढ़ गई और महीने की टॉप 10 कारों की लिस्ट में शामिल हो गई।

मारुति विक्टोरिस का इंजन और माइलेज विक्टोरिस में 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। इसमें पहला 103hp पावर वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, दूसरा 116hp पावर वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप और तीसरा 89hp पावर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG ऑप्शन शामिल है। गियरबॉक्स ऑप्शन में पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए e-CVT और CNG वैरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल शामिल हैं। विक्टोरिस में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा।

मारुति विक्टोरिस का एक्सटीरियर और इंटीरियर विक्टोरिस में एक नई डिजाइन लेंग्वेज देखने को मिलती है, जो अपकमिंग मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV से प्रेरित है। आगे की तरफ, विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक पतली ग्रिल कवर से जुड़े बड़े LED हेडलाइट्स हैं। साइड में इस SUV में 18-इंच के एलॉय व्हील, ब्लैक कलर्स के पिलर, सिल्वर रूफ रेल और ज्यादा चौकोर बॉडी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ एक सेगमेंटेड LED लाइट बार और 'VICTORIS' लेटर दिखाई देते हैं।

विक्टोरिस के इंटीरियर की बात करें तो अपने ज्यादा टेक-फोकस्ड डैशबोर्ड डिजाइन के कारण ग्रैंड विटारा से काफी अलग है। डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, राइट साइड में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। गौरतलब है कि मारुति की इस विक्टोरिस SUV में 5 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं।

अब बात करें इसके फीचर्स की विक्टोरिस में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डॉल्बी एटमॉस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड्स-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर, पावर्ड टेलगेट और बहुत कुछ शामिल किए गए हैं।