जानिए मारुति विक्टोरिस और किआ सेल्टोस में कौन ग्राहकों के लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी

भारतीय मार्केट में मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में अब एक नई टक्कर देखने को मिल रही है। हाल में ही मारुति सुजुकी ने अपनी नई विक्टोरिस उतारी है जिसका मार्केट में सीधा मुकाबला किआ सेल्टोस से होता है। दोनों ही मिड-साइज SUV सेगमेंट की गाड़ियां हैं और फीचर्स से लेकर सेफ्टी तक में दमदार हैं। कीमत की बात करें तो विक्टोरिस थोड़ा सस्ता साबित होता है। इसके बेस वैरिएंट और मिड-रेंज मॉडल्स में ग्राहकों को सेल्टोस के मुकाबले अच्छी-खासी बचत हो जाती है। हालांकि, टॉप वैरिएंट में आते-आते यह अंतर कम हो जाता है।

कुछ ऐसा है दोनों का इंजन अगर इंजन और पावरट्रेन पर नजर डालें तो विक्टोरिस में तीन ऑप्शन मिलते हैं जिनमें 1.5-लीटर पेट्रोल, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड भी शामिल है। दूसरी तरफ किआ सेल्टोस तीन अलग-अलग इंजन देती है जिनमें 1.5-लीटर पेट्रोल, दमदार 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल शामिल हैं। यानी विक्टोरिस फ्यूल बचत और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है। जबकि सेल्टोस पावर और परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान देती है।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स फीचर्स के मामले में दोनों ही एसयूवी मॉडर्न और हाई-टेक हैं। विक्टोरिस में 10.25-इंच का डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एंबिएंट लाइटिंग, गेस्चर टेलगेट और इनफिनिटी डॉल्बी एटमोस 8-स्पीकर सिस्टम मिलता है। वहीं, किआ सेल्टोस में डुअल स्क्रीन लेआउट, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स और स्टाइलिश GT/X-Line पैकेज मिलते हैं।