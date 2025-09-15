मारुति ने लॉन्च की 5-स्टार सेफ्टी वाली ये धाकड़ SUV, 28kmpl का माइलेज, कीमत ₹10.50 लाख; CNG और हाइब्रिड समेत 3 ऑप्शन

मारुति ने 5-स्टार सेफ्टी वाली अपनी धाकड़ SUV विक्टोरिस (Victoris) लॉन्च कर दी है। ये हाइब्रिड एसयूवी 28kmpl का माइलेज देने में सक्षम होगी। इसकी कीमत 10.50 लाख रुपये से शुरू होती है। ग्राहकों को इसमें माइल्ड हाइब्रिड, CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड समेत 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं।

Mon, 15 Sep 2025 06:59 PM

मारुति सुजुकी ने आधिकारिक तौर पर नई विक्टोरिस (Victoris) SUV को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 10.50 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। खास बात यह है कि विक्टोरिस (Victoris) ने BNCAP और GNCAP दोनों क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इससे यह SUV न सिर्फ स्टाइलिश बल्कि सेफ्टी के मामले में भी टॉप क्लास मानी जा रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

दमदार एक्सटीरियर नई विक्टोरिस (Victoris) SUV में LED DRLs, ऑल-LED हेडलाइट्स, रिफ्रेश्ड बंपर्स, LED टेल-लाइट बार, 17-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स और सिल्वर रूफ रेल्स दिए गए हैं। ग्राहक इसको 10 कलर ऑप्शन और 6 वैरिएंट्स में चुन सकते हैं।

लग्जरी इंटीरियर और फीचर्स इसके इंटीरियर की बात करें तो इसे लेवल 2 ADAS सेफ्टी सूट, 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट (Dolby Atmos म्यूजिक सिस्टम के साथ), पावर्ड एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट विथ जेस्चर कंट्रोल, 10.25-इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, HUD, एंबियंट लाइटिंग और टाइप-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर से लैस किया गया है।

इंजन और माइलेज

नई विक्टोरिस (Victoris) SUV को 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो तीन ऑप्शन माइल्ड-हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और CNG में मिलेगा। इसके ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 5-स्पीड MT, 6-स्पीड AT और e-CVT गियरबॉक्स दिए गए हैं। इसमें ऑलग्रिप (4WD) वैरिएंट भी मिलेगा। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी का दावा है कि ये SUV 28.65 kmpl तक की माइलेज दे सकती है।

वैरिएंट और कीमतें

मारुति विक्टोरिस वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) माइल्ड-हाइब्रिड Victoris 1.5 MT LXi 10.50 लाख Victoris 1.5 MT VXi 11.80 लाख Victoris 1.5 AT VXi 13.36 लाख Victoris 1.5 MT ZXi 13.57 लाख Victoris 1.5 AT ZXi 15.13 लाख Victoris 1.5 MT ZXi (O) 14.80 लाख Victoris 1.5 AT ZXi (O) 15.64 लाख Victoris 1.5 MT ZXi+ 15.24 लाख Victoris 1.5 AT ZXi+ 17.19 लाख Victoris 1.5 MT ZXi+ (O) 15.82 लाख Victoris 1.5 AT ZXi+ (O) 17.77 लाख ऑलग्रिप / CNG Victoris 1.5 AT ZXi+ AllGrip 18.64 लाख Victoris 1.5 AT ZXi+ (O) AllGrip 19.22 लाख Victoris 1.5 MT LXi CNG 11.50 लाख Victoris 1.5 MT VXi CNG 12.80 लाख Victoris 1.5 MT ZXi CNG 14.57 लाख स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड Victoris 1.5 e-CVT VXi 16.38 लाख Victoris 1.5 e-CVT ZXi 17.80 लाख Victoris 1.5 e-CVT ZXi (O) 18.39 लाख Victoris 1.5 e-CVT ZXi+ 19.47 लाख Victoris 1.5 e-CVT ZXi+ (O) 19.99 लाख

इस टेबल से साफ है कि विक्टोरिस (Victoris) SUV की कीमतें 10.50 लाख से शुरू होकर 19.99 लाख तक जाती हैं।



- माइल्ड-हाइब्रिड: 10.50 लाख से 17.77 लाख

- CNG/ऑलग्रिप: 11.50 लाख से 19.22 लाख

- स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड: 16.38 लाख से 19.99 लाख

टक्कर किससे?