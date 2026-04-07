मारुति की इस SUV का FY26 में रहा दबदबा, 75611 लोगों ने खरीदा; सिरोस, XEV 9e, सिएरा छूट गईं पीछे

मारुति की कारों कुछ तो खास बात होती है तभी ये लॉन्च होने के बाद बाजार में हिट हो जाती है। वैसे तो इसके कई उदाहरण है, जिसमें फ्रोंक्स, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा जैसे कई मॉडल शामिल है। इस लिस्ट में अब विक्टोरिस का नाम भी शामिल हो चुका है।

मारुति की कारों कुछ तो खास बात होती है तभी ये लॉन्च होने के बाद बाजार में हिट हो जाती है। वैसे तो इसके कई उदाहरण है, जिसमें फ्रोंक्स, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा जैसे कई मॉडल शामिल है। इस लिस्ट में अब विक्टोरिस का नाम भी शामिल हो चुका है। दरअसल, इस कॉम्पैक्ट SUV ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में शानदार सेल्स के साथ सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-20 कारों में लिस्ट बना ली है। ये साल 2025 में लॉन्च होने वाली कारों की लिस्ट में एकमात्र ऐसा मॉडल भी है। बता दें कि विक्टोरिस की 75,611 यूनिट बिकीं। बीते साल लॉन्च होने वाली नई पॉपुलर कारों की लिस्ट में किआ सिरोस, किआ कैरेंस क्लाविस EV, महिंद्रा XEV 9e, टाटा सिएरा शामिल हैं।

मारुति विक्टोरिस का एक्सटीरियर और इंटीरियर

विक्टोरिस में एक नई डिजाइन लेंग्वेज देखने को मिलती है, जो अपकमिंग मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV से प्रेरित है। आगे की तरफ, विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक पतली ग्रिल कवर से जुड़े बड़े LED हेडलाइट्स हैं। साइड में इस SUV में 18-इंच के एलॉय व्हील, ब्लैक कलर्स के पिलर, सिल्वर रूफ रेल और ज्यादा चौकोर बॉडी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ एक सेगमेंटेड LED लाइट बार और 'VICTORIS' लेटर दिखाई देते हैं।

विक्टोरिस के इंटीरियर की बात करें तो अपने ज्यादा टेक-फोकस्ड डैशबोर्ड डिजाइन के कारण ग्रैंड विटारा से काफी अलग है। डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, राइट साइड में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। गौरतलब है कि मारुति की इस विक्टोरिस SUV में 5 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं।

अब बात करें इसके फीचर्स की विक्टोरिस में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डॉल्बी एटमॉस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड्स-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर, पावर्ड टेलगेट और बहुत कुछ शामिल किए गए हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 10.50 लाख से 19.99 लाख रुपए के बीच हैं।