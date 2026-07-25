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देश की 5 शानदार माइलेज कारें, 1 लीटर पेट्रोल में 28 km से भी ज्यादा चलती हैं; कीमत ₹4.99 लाख से शुरू

By Ashutosh Kumar
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भारतीय मार्केट में माइलेज का सीधा मतलब बचत से होता है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच मिडिल क्लास ग्राहकों के लिए कार चुनते वक्त सबसे बड़ा पैमाना उसकी 'फ्यूल एफिशिएंसी' ही होता है।

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भारतीय मार्केट में माइलेज का सीधा मतलब बचत से होता है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच मिडिल क्लास और बजट-कॉन्शस ग्राहकों के लिए कार चुनते वक्त सबसे बड़ा पैमाना उसकी 'फ्यूल एफिशिएंसी' ही होता है। हालांकि, भारतीय मार्केट में ऐसी कई शानदार कारें मौजूद हैं जो न सिर्फ जेब पर हल्की पड़ती हैं, बल्कि माइलेज के मामले में भी दमदार प्रदर्शन करती हैं। ये कारें 25 से लेकर 28 किमी/लीटर से ज्यादा का सर्टिफाइड माइलेज देती हैं। आइए जानते हैं भारत की उन 5 सबसे 'फ्यूल एफिशिएंट' कारों के बारे में, जो कम तेल में लंबी दूरी तय करने के लिए जानी जाती हैं।

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मारुति सुजुकी विक्टोरिस

मारुति की यह मिड-साइज एसयूवी माइलेज के मामले में इस वक्त देश की सबसे आगे रहने वाली कार बनी हुई है। इसका पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन 28.65 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देता है। यह हाइब्रिड तकनीक का ही कमाल है कि इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद यह छोटी कारों से भी कम तेल पीती है। इसमें एडवांस फीचर्स के साथ-साथ दमदार परफॉर्मेंस भी मिलती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपये है। जबकि हाइब्रिड रेंज 16.38 लाख रुपये से शुरू होती है।

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टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर

टोयोटा की यह हाइब्रिड एसयूवी माइलेज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है। इसका स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वैरिएंट 27.97 किमी/लीटर का शानदार माइलेज निकालता है। इसमें 1.5-लीटर का एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन लगा है, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर काम करता है। यह एसयूवी प्रीमियम इंटीरियर, पैनोरमिक सनरूफ और एडवांस्ड फीचर्स के साथ आती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.31 लाख रुपये रखी गई है।

होंडा सिटी हाइब्रिड

प्रीमियम सेडान पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए होंडा सिटी हाइब्रिड एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह लग्जरी कार 27.26 किमी/लीटर का सर्टिफाइड माइलेज देती है। इसका e-CVT ट्रांसमिशन और स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ड्राइविंग के दौरान खुद ही तय करता है कि गाड़ी कब बैटरी पर चलेगी और कब इंजन पर। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.04 लाख रुपये है।

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मारुति सुजुकी सेलेरियो

अगर आप कम बजट में एक छोटी और किफायती हैचबैक तलाश रहे हैं, तो सेलेरियो से बेहतर ऑप्शन नहीं है। मारुति का दावा है कि यह भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल हैचबैक कारों में से एक है। यह 26.00 किमी/लीटर का माइलेज देती है। इसका 1.0-लीटर के-सीरीज इंजन अपनी बेहतरीन एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये है।

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नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट

भारत की सबसे पॉपुलर हैचबैक स्विफ्ट अब अपने नए अवतार और नए इंजन के साथ और भी ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट हो चुकी है। इसका नया 1.2-लीटर Z-सीरीज इंजन 25.75 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है। स्विफ्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बेहतरीन माइलेज के साथ-साथ स्पोर्टी लुक, शार्प हैंडलिंग और 9-इंच टचस्क्रीन व 6 एयरबैग जैसे नए जमाने के फीचर्स भी देती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.49 लाख रुपये है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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