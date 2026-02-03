6 एयरबैग और 5-स्टार रेटिंग... फ्रोंक्स, विटारा, बोलेरो पर पड़ी भारी मारुति की ये SUV; 15240 यूनिट बिकीं
मारुति सुजुकी के लिए साल 2026 की शानदार शुरुआती हुई है। कंपनी ने जनवरी में 2.36 लाख से ज्यादा गाड़ियों बेचकर अपने सालभर पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कंपनी की सेल्स में उसकी कई कारों का अहम रोल रहा है। इस लिस्ट में उसकी ऑल न्यू विक्टोरिस का नाम भी शामिल है।
मारुति सुजुकी के लिए साल 2026 की शानदार शुरुआती हुई है। कंपनी ने जनवरी में 2.36 लाख से ज्यादा गाड़ियों बेचकर अपने सालभर पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कंपनी की सेल्स में उसकी कई कारों का अहम रोल रहा है। इस लिस्ट में उसकी ऑल न्यू विक्टोरिस का नाम भी शामिल है। दरअसल, एरिना डीलरशिप पर बिकने वाली इस SUV ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी सेल्स के साथ जनवरी की टॉप-10 कारों की लिस्ट में जगह बना ली। इस कार की पिछले महीने 15,240 यूनिट बिकीं। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपए है।
नए साल में विक्टोरिस की कामयाबी को इस तरह भी समझा जा सकता है कि इसने एक तरफ जहां देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों की लिस्ट में जगह बनाई। तो दूसरी तरफ देश की टॉप-10 SUV की लिस्ट में मारुति फ्रोंक्स, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा बोलेरो और किआ सोनेट को भी पीछे छोड़ दिया। वहीं, इसने मारुति ग्रैंड विटारा, महिंद्रा XUV 3XO, महिंद्रा थार, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और महिंद्रा XUV 700 जैसे मॉडल को भी पीछे छोड़ दिया।
|मारुति विक्टोरिस की सेल्स के आंकड़े
|महीना
|सेल्स
|सितंबर 2025
|4,261
|अक्टूबर 2025
|13,496
|नवंबर 2025
|12,300
|दिसंबर 2025
|6,210
|जनवरी 2026
|15,240
मारुति विक्टोरिस का इंजन और माइलेज
विक्टोरिस में 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। इसमें पहला 103hp पावर वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, दूसरा 116hp पावर वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप और तीसरा 89hp पावर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG ऑप्शन शामिल है। गियरबॉक्स ऑप्शन में पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए e-CVT और CNG वैरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल शामिल हैं। विक्टोरिस में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा।
मारुति विक्टोरिस का एक्सटीरियर और इंटीरियर
विक्टोरिस में एक नई डिजाइन लेंग्वेज देखने को मिलती है, जो अपकमिंग मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV से प्रेरित है। आगे की तरफ, विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक पतली ग्रिल कवर से जुड़े बड़े LED हेडलाइट्स हैं। साइड में इस SUV में 18-इंच के एलॉय व्हील, ब्लैक कलर्स के पिलर, सिल्वर रूफ रेल और ज्यादा चौकोर बॉडी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ एक सेगमेंटेड LED लाइट बार और 'VICTORIS' लेटर प्रमुखता से दिखाई देते हैं।
विक्टोरिस के इंटीरियर की बात करें तो अपने ज्यादा टेक-फोकस्ड डैशबोर्ड डिजाइन के कारण ग्रैंड विटारा से काफी अलग है। डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, राइट साइड में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। गौरतलब है कि मारुति की इस विक्टोरिस SUV में 5 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं।
अब बात करें इसके फीचर्स की विक्टोरिस में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डॉल्बी एटमॉस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड्स-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर, पावर्ड टेलगेट और बहुत कुछ शामिल किए गए हैं।
विक्टोरिस के सेफ्टी फीचर्स
सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड के रूप में 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके हायर वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है। इस SUV में सेफ्टी को और मजबूत बनाने के लिए ADAS लेवल 2 टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें कई स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं। जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (कर्व स्पीड रिडक्शन के साथ), लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और लेन चेंज अलर्ट शामिल हैं। विक्टोरिस को 5-स्टार भारत NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इसे एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.66 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43 पॉइंट मिले।
