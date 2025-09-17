5-स्टार सेफ्टी वाली मारुति विक्टोरिस के सभी वैरिएंट में नंही मिलेगा ADAS, खरीदने से पहले जान लीजिए डिटेल

विक्टोरिस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपए तय की है। ये SUV कई शानदार फीचर्स और 5-स्टार सेफ्टी से लैस है। इसे भारत NCAP और ग्लोबल NCAP दोनों से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस कार की सेफ्टी में ADAS का भी अहम रोल है। कंपनी ने इसमें लेवल 2 ADAS सूट दिया है।

मारुति की ऑल न्यू विक्टोरिस SUV भारतीय बाजार में एंट्री कर चुकी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपए तय की है। ये SUV कई शानदार फीचर्स और 5-स्टार सेफ्टी से लैस है। इसे भारत NCAP और ग्लोबल NCAP दोनों से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस कार की सेफ्टी में ADAS का भी अहम रोल है। कंपनी ने इसमें लेवल 2 ADAS सूट दिया है। हालांकि, ये फीचर ग्राहकों को इस कार के हर वैरिएंट में नहीं मिलेगा। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब इसके बारे में जान लीजिए।

विक्टोरिस के किन वैरिएंट में मिलेगा ADAS >> ऐसे ग्राहक जो विक्टोरिस में ADAS चाहते हैं, उन्हें 1.5-लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन वाला वैरिएंट चुनना होगा। इसके अलावा, केवल 6AT ट्रांसमिशन वाले टॉप वैरिएंट ZXi+ / ZXi+ (O) में ही ADAS है। इसका मतलब है कि विक्टोरिस के किसी भी मैनुअल वैरिएंट के साथ ADAS उपलब्ध नहीं होगा। विक्टोरिस के CNG वैरिएंट और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट में भी ADAS नहीं है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट में ADAS नहीं मिलना, ग्राहकों के लिए चौंकाने वाली बात भी है।

>> ये माना जा रहा है कि शुरुआती फोकस विक्टोरिस के लिए एक अफॉर्डेबल प्राइस रेंज तय करने पर हो। ये 10.50 लाख रुपए की शुरुआती कीमत के साथ हुंडई क्रेटा जैसे कॉम्पटीटर से सस्ती है। हालांकि, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट की कीमत पहले ही 19.99 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। अगर ADAS को जोड़ा जाता, तो टॉप रेंज की कीमत के बारे में लोगों की राय मिली-जुली हो सकती थी। खासकर जब कॉम्पटीटर कारों की कीमतों से तुलना की जाए।

>> स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी महंगी होती है, इसलिए ADAS सूट टारगेट प्राइस रेंज में फिट नहीं हो सकता। यह शुरुआती दौर में खास तौर पर सच है जब विक्टोरिस को सभी पहलुओं पर सकारात्मक धारणा बनाने की जरूरत होती है। विक्टोरिस के एक पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV के रूप में स्थापित होने के बाद, ADAS को विक्टोरिस के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट के साथ पेश किया जा सकता है।

विक्टोरिस के ADAS वैरिएंट की कीमतें

मारुति विक्टोरिस का सबसे सस्ती ADAS वैरिएंट ZXi+ AT 2WD है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 17.19 लाख रुपए है। इसके बाद विक्टोरिस ZXi+ (O) AT 2WD वैरिएंट है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 17.77 लाख रुपए है। ADAS वाला एक और वैरिएंट विक्टोरिस ZXi+ (O) AT 4WD ऑलग्रिप है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 19.22 लाख रुपए है। ADAS वाली अन्य कॉम्पैक्ट SUV में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट शामिल हैं।

लेवल 2 ADAS पैकेज की डिटेल विक्टोरिस के साथ उपलब्ध लेवल 2 ADAS पैकेज में लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन चेंज अलर्ट के साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और कर्व स्पीड रिडक्शन के साथ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा हाई बीम असिस्ट, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, लेन डिपार्चर वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और व्हीकल स्वे वार्निंग भी शामिल हैं। विक्टोरिस ने ग्लोबल NCAP और भारत NCAP क्रैश टेस्ट में भी 5-स्टार रेटिंग हासिल की है, जिससे इसकी सुरक्षा साख और मजबूत हुई है।