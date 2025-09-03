मारुति ने रचा इतिहास, इस नई-नवेली SUV ने हासिल किया 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; जानिए इसकी खासियत

मारुति सुजुकी ने अपनी नई एसयूवी विक्टोरिस के साथ इतिहास रच दिया है। कंपनी की इस नई कार ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में शानदार 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इससे पहले मारुति सुजुकी की डिजायर ने भी 5-स्टार रेटिंग पाई थी।

देश में सबसे ज्यादा कार की बिक्री करने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी नई एसयूवी विक्टोरिस (Victoris) के साथ इतिहास रच दिया है। कंपनी की इस नई कार ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में शानदार 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। खास बात ये है कि Victoris मारुति की पहली एसयूवी है जिसने 5-स्टार स्कोर किया और कंपनी का दूसरा मॉडल है जिसे इतनी हाई रेटिंग मिली है। इससे पहले मारुति सुजुकी की डिजायर ने भी 5-स्टार रेटिंग पाई थी। बता दें कि Victoris ने एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.66 और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43 पॉइंट्स हासिल किए हैं।

गजब के हैं सेफ्टी फीचर्स सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो मारुति ने इस एसयूवी को काफी एडवांस बनाया है। इसमें कंपनी का Arena Safety Shield दिया गया है जिसमें सभी वैरिएंट्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर और अन्य बेसिक सेफ्टी फीचर्स भी हर वैरिएंट में दिए गए हैं। वहीं, टॉप वैरिएंट्स में कंपनी ने Level-2 ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) तक का फीचर दिया है जो ड्राइविंग को और ज्यादा सेफ बनाता है।