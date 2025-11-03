लॉन्च होते ही इस SUV को मिली 30,000 से ज्यादा बुकिंग, पेट्रोल वैरिएंट पर टूटे लोग; इसने जीता ग्राहकों का दिल!
संक्षेप: भारत में लॉन्च होते ही मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) SUV को 30000 से ज्यादा बुकिंग मिली है। इसके पेट्रोल वैरिएंट को लोग दबाकर खरीद रहे हैं, जिसने ग्राहकों का दिल जीत लिया है।
मारुति सुजुकी की नई SUV विक्टोरिस (Victoris) लॉन्च होते ही ग्राहकों की फेवरेट बन गई है। कंपनी ने बताया कि कुछ ही हफ्तों में विक्टोरिस (Victoris) को 30,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं और इनमें से 50% से भी ज्यादा बुकिंग्स पेट्रोल वर्जन के लिए हुई हैं। इस एसयूवी को मारुति एरिना (Maruti Arena) नेटवर्क के तहत लॉन्च किया गया है, ताकि यह ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। असल में यह ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) का एक अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे और खास बनाते हैं।
आपको बता दें कि यह मारुति (Maruti) की पहली SUV है, जिसमें लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर दिया गया है, यानी अब मारुति (Maruti) की यह SUV स्मार्ट ही नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित भी हो गई है।
पेट्रोल मॉडल्स पर सबसे ज्यादा भरोसा
मारुति ने बताया कि अब तक की कुल 30,000 बुकिंग्स में से 53% बुकिंग्स पेट्रोल और हाइब्रिड वर्जन के लिए हैं, जबकि CNG वर्जन की 11,000 बुकिंग्स दर्ज की गई हैं, यानी ग्राहक अब भी पेट्रोल मॉडल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, खासकर शहरों और हाईवे यूजर्स के बीच।
ADAS और eCVT वैरिएंट की बढ़ती डिमांड
जहां ADAS (Advanced Driver Assistance System) वैरिएंट्स की हिस्सेदारी करीब 16% रही, वहीं कंपनी ने बताया कि eCVT ट्रांसमिशन वर्ज़न की बुकिंग्स भी तेजी से बढ़ रही हैं। इससे साफ है कि लोग अब टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए हैं।
इंजन और पावरट्रेन
मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) में कंपनी ने तीन पावरट्रेन ऑप्शन दिए हैं। इसमें 1.5L माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल, 1.5L स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल और 1.5L पेट्रोल + CNG (अंडरबॉडी टैंक) इंजन मिलते हैं। तीनों ही इंजन एक ही बेस प्लेटफॉर्म पर तैयार किए गए हैं, लेकिन अलग-अलग यूजर्स के हिसाब से परफॉर्मेंस और माइलेज में फर्क है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
