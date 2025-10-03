28Km माइलेज और 5-स्टार सेफ्टी, लोगों के स्टेटस और आंगन की शोभा बढ़ाने लगी ये SUV; शुरू हुई डिलीवरी

इस कार को भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। वहीं, इसे CNG में भी लॉन्च किया गया है। ये मारुति की पहली ऐसी कार भी है जिसका CNG सिलेंडर गाड़ी की डिग्गी से हटाकर कार के नीचे लगा दिया गया है। कंपनी ने इसे 6 वैरिएंट LXi, VXi, ZXi, ZXi(O), ZXi+ और ZXi+ (O) में लॉन्च किया है।

मारुति सुजुकी ने अपनी ऑल न्यू विक्टोरिस SUV की की डिलीवरी देशभर में शुरू कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपए है। इस SUV को कंपनी की एरिना डीलरशइप से खरीद सकते हैं। इस SUV का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस जैसे मॉडल से होगा। इस कार को भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। वहीं, इसे CNG में भी लॉन्च किया गया है। ये मारुति की पहली ऐसी कार भी है जिसका CNG सिलेंडर गाड़ी की डिग्गी से हटाकर कार के नीचे लगा दिया गया है। कंपनी ने इसे 6 वैरिएंट LXi, VXi, ZXi, ZXi(O), ZXi+ और ZXi+ (O) में लॉन्च किया है।

विक्टोरिस में 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। इसमें पहला 103hp पावर वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, दूसरा 116hp पावर वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप और तीसरा 89hp पावर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG ऑप्शन शामिल है। गियरबॉक्स ऑप्शन में पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए e-CVT और CNG वैरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल शामिल हैं। विक्टोरिस में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा।

मारुति विक्टोरिस के ARAI माइलेज आंकड़े पावरट्रेन माइलेज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (e-CVT) 28.65kmpl पेट्रोल मैनुअल 21.18kmpl पेट्रोल ऑटोमैटिक 21.06kmpl पेट्रोल AWD ऑटोमैटिक 19.07kmpl CNG मैनुअल 27.02km/kg

मारुति विक्टोरिस का एक्सटीरियर और इंटीरियर >> विक्टोरिस में एक नई डिजाइन लेंग्वेज देखने को मिलती है, जो अपकमिंग मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV से प्रेरित है। आगे की तरफ, विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक पतली ग्रिल कवर से जुड़े बड़े LED हेडलाइट्स हैं। साइड में इस SUV में 18-इंच के एलॉय व्हील, ब्लैक कलर्स के पिलर, सिल्वर रूफ रेल और ज्यादा चौकोर बॉडी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ एक सेगमेंटेड LED लाइट बार और 'VICTORIS' लेटर प्रमुखता से दिखाई देते हैं।

>> विक्टोरिस के इंटीरियर की बात करें तो अपने ज्यादा टेक-फोकस्ड डैशबोर्ड डिजाइन के कारण ग्रैंड विटारा से काफी अलग है। डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, राइट साइड में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। गौरतलब है कि मारुति की इस विक्टोरिस SUV में 5 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं।

>> अब बात करें इसके फीचर्स की विक्टोरिस में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डॉल्बी एटमॉस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड्स-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर, पावर्ड टेलगेट और बहुत कुछ शामिल किए गए हैं।