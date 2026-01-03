31 दिन में धकाधक 14,000 लोगों ने खरीदी ये SUV, 2025 में इसे मिला नंबर-1 कार का खिताब; सेफ्टी टेस्ट में मिले थे 5-स्टार
दिसंबर 2025 में धकाधक 14,000 लोगों ने मारुति की दमदार SUV विक्टोरिस खरीदी है। 2025 में इसे नंबर-1 कार का खिताब (ICOTY -Indian Car of the Year- अवार्ड) मिला था। इसे सेफ्टी क्रैश टेस्ट में 5-स्टार मिले थे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने 2025 में जो सबसे बड़ा दांव खेला था, वो अब सफल होता नजर आ रहा है। जी हां, हम मारुति विक्टोरिस (Victoris) SUV की बात कर रहे हैं। एरिना (Arena) नेटवर्क की फ्लैगशिप SUV के तौर पर पेश की गई विक्टोरिस (Victoris) ने लॉन्च होते ही बाजार में हलचल मचा दी है। ताबड़तोड़ बुकिंग, शानदार फीचर्स और दमदार सेफ्टी पैकेज की बदौलत यह SUV न सिर्फ ग्राहकों की पसंद बनी, बल्कि ICOTY (Indian Car of the Year) अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी है। दिसंबर 2025 में इसकी बिक्री 14,000 यूनिट के पार पहुंच गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
दिसंबर 2025 में 14,000 यूनिट का आंकड़ा पार
मारुति विक्टोरिस (Victoris) की सेल्स लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है। नवंबर 2025 में मारुति विक्टोरिस की बिक्री 13,496 यूनिट तक पहुंच गई। दिसंबर 2025 में इसकी बिक्री 14,000 यूनिट के पार पहुंच गई, यानी सिर्फ 1 महीने में ही विक्टोरिस (Victoris) ने नई ऊंचाई छू ली और यह साफ कर दिया कि मारुति (Maruti) की यह नई SUV बाजार में लंबी पारी खेलने आई है।
कीमत और वैरिएंट
मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) की शुरुआती कीमत 10.50 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह SUV कुल 6 वैरिएंट्स में उपलब्ध है, ताकि अलग-अलग बजट और जरूरतों वाले ग्राहक इसे चुन सकें। कीमत के हिसाब से विक्टोरिस (Victoris) को फीचर्स और सेफ्टी का अच्छा बैलेंस माना जा रहा है।
70,000 से ज्यादा पेंडिंग बुकिंग
मारुति विक्टोरिस (Victoris) की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसको करीब 70,000 यूनिट बुकिंग मिली है, जिसमें से अब तक 35,000 से ज्यादा यूनिट डिलीवर हो चुकी हैं। इतनी बड़ी वेटिंग लिस्ट यह दिखाती है कि ग्राहकों में इस SUV को लेकर जबरदस्त उत्साह है और मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) को डिलीवरी बढ़ाने पर लगातार काम करना पड़ रहा है।
एरिना (Arena) की फ्लैगशिप बनकर बदली गेम
विक्टोरिस (Victoris) को एरिना (Arena) रेंज की फ्लैगशिप बनाना मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की एक सोची-समझी रणनीति रही है। विक्टोरिस प्रीमियम डिजाइन, फीचर-लोडेड केबिन, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और भरोसेमंद मारुति (Maruti) ब्रांड वैल्यू के साथ आती है। इन सबका कॉम्बिनेशन विक्टोरिस (Victoris) को सीधे किआ सेल्टोस (Kia Seltos), हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) और अन्य मिड-साइज SUVs की टक्कर में खड़ा करता है।
मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) ने बहुत कम समय में खुद को एक हिट SUV के तौर पर स्थापित कर लिया है। दिसंबर 2025 में 14,000 से ज्यादा बिक्री, भारी पेंडिंग बुकिंग और ICOTY अवॉर्ड यह साबित करते हैं कि एरिना (Arena) की यह फ्लैगशिप SUV मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) के लिए गेम-चेंजर साबित हो रही है। आने वाले महीनों में अगर यही रफ्तार बनी रही, तो विक्टोरिस (Victoris) मिड-साइज SUV सेगमेंट में नए रिकॉर्ड बना सकती है।
Sarveshwar Pathak
