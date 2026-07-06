इस SUV के CNG वैरिएंट को 50% बुकिंग मिलीं, 27Km माइलेज और 5-स्टार सेफ्टी; अंडरबॉडी टैंक दिया

कंपनी ने पिछले महीने यानी जून की सेल्स और बुकिंग के आंकड़े जारी किए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि विक्टोरिस के CNG वैरिएंट को जून 2026 में कुल बुकिंग संख्या में आधी हिस्सेदारी मिली। यह निश्चित रूप से मारुति की अधिक अफॉर्डेबल और पर्यावरण-अनुकूल ईंधन खपत वाली कार की मजबूत मांग को दर्शाता है।

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मारुति सुजुकी के पास किसी भी दूसरी कंपनी की तुलना में सबसे बड़ा CNG पोर्टफोलियो है। यही वजही है कि उसकी CNG कारों की डिमांड दूसरे सभी मॉडल की तुलना में बहुत ज्यादा है। इस लिस्ट में हैचबैक, SUV और MPV शामिल हैं। अब कंपनी की विक्टोरिस CNG को ग्राहकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। दरअसल, मारुति सुजुकी ने पिछले साल सितंबर में विक्टोरिस को भारत में पेश किया था, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपए है। वहीं, इसके CNG वैरिएंट की कीमत 11.50 लाख रुपए से शुरू है। इसके 3 CNG वैरिएंट आते हैं।

अब कंपनी ने पिछले महीने यानी जून की सेल्स और बुकिंग के आंकड़े जारी किए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि विक्टोरिस के CNG वैरिएंट को जून 2026 में कुल बुकिंग संख्या में आधी हिस्सेदारी मिली। यह निश्चित रूप से मारुति की अधिक अफॉर्डेबल और पर्यावरण-अनुकूल ईंधन खपत वाली कार की मजबूत मांग को दर्शाता है, लेकिन यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि मारुति भारत में डीजल से चलने वाले व्हीकल नहीं बेचती, इसलिए यह हाई डिमांड का एक कारण हो सकता है।

विक्टोरिस भारत में अंडरबॉडी CNG टैंक के साथ बेचा जाने वाला पहला मारुति CNG मॉडल है, जो एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए बूट में जगह खाली करने में मदद करता है। यह टेक्नोलॉजी जल्द ही अन्य मारुति कारों के लिए फिल्टर हो जाएगी, इस महीने के आखिरी में लॉन्च होने वाली ब्रेजा में ऐसा देखने को मिल सकता है।

विक्टोरिस के इंजन ऑप्शन

इसमें 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें पहला 103hp पावर वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, दूसरा 116hp पावर वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप और तीसरा 89hp पावर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG ऑप्शन शामिल है। गियरबॉक्स ऑप्शन में पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए e-CVT और CNG वैरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल शामिल हैं। विक्टोरिस में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा। इसके CNG का माइलेज 27.02 km/kg तक है।

मारुति विक्टोरिस का एक्सटीरियर और इंटीरियर विक्टोरिस में एक नई डिजाइन लेंग्वेज देखने को मिलती है, जो अपकमिंग मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV से प्रेरित है। आगे की तरफ, विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक पतली ग्रिल कवर से जुड़े बड़े LED हेडलाइट्स हैं। साइड में इस SUV में 18-इंच के एलॉय व्हील, ब्लैक कलर्स के पिलर, सिल्वर रूफ रेल और ज्यादा चौकोर बॉडी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ एक सेगमेंटेड LED लाइट बार और 'VICTORIS' लेटर दिखाई देते हैं।

विक्टोरिस के इंटीरियर की बात करें तो अपने ज्यादा टेक-फोकस्ड डैशबोर्ड डिजाइन के कारण ग्रैंड विटारा से काफी अलग है। डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, राइट साइड में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। गौरतलब है कि मारुति की इस विक्टोरिस SUV में 5 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं।

अब बात करें इसके फीचर्स की विक्टोरिस में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डॉल्बी एटमॉस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड्स-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर, पावर्ड टेलगेट और बहुत कुछ शामिल किए गए हैं।