विक्टोरिस के लिए स्पेयर व्हील एक्सेसरीज लॉन्च, पेट्रोल-CNG दोनों के लिए आएगी; कंपनी ने इतनी रखी कीमत

कई भारतीय कार ग्राहक इस फैसले से खुश नहीं हैं। वे कंपनी से शिकायत भी कर रहे होंगे। मारुति सुजुकी ने जवाब दिया है, स्पेयर व्हील को फिर से मानक के रूप में पेश करके नहीं, बल्कि खरीदारों को अतिरिक्त लागत पर निर्णय लेने के लिए वास्तविक सहायक उपकरण के हिस्से के रूप में स्पेयर व्हील की पेशकश की है।

विक्टोरिस के लिए स्पेयर व्हील एक्सेसरीज लॉन्च

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मारुति सुजुकी के लिए विक्टोरिस SUV लॉन्च के बाद से ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में कंपनी ने इस कार को ज्यादा स्टाइलिश बनाने के लिए अब इसकी एक्सेसरीज को लॉन्च किया है। इसकी वजह ये भी है कि कंपनी ने इसके सभी वैरिएंट से मानक उपकरण के रूप में स्पेयर व्हील को हटा दिया। इसलिए, CNG, हाइब्रिड और यहां तक ​​कि पेट्रोल सहित किसी भी विक्टोरिस वैरिएंट में अब मानक के रूप में एक एक्स्ट्रा व्हील नहीं मिलता है, जिसे पंचर मरम्मत किट द्वारा लगाया जा सके।

हालांकि, कई भारतीय कार ग्राहक इस फैसले से खुश नहीं हैं। वे कंपनी से शिकायत भी कर रहे होंगे। मारुति सुजुकी ने जवाब दिया है, स्पेयर व्हील को फिर से मानक के रूप में पेश करके नहीं, बल्कि खरीदारों को अतिरिक्त लागत पर निर्णय लेने के लिए वास्तविक सहायक उपकरण के हिस्से के रूप में स्पेयर व्हील की पेशकश की है।

ऑफिशियल डिटेल से पता चलता है कि मारुति सुजुकी विक्टोरिस स्पेयर व्हील असेंबली को सहायक उपकरण के रूप में पेश किया जा रहा है। ब्लर्ब में देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी पेट्रोल, CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सहित सभी पावरट्रेन वैरिएंट के लिए स्पेयर व्हील असेंबली की पेशकश कर रही है, जिससे पता चलता है कि सभी विक्टोरिस मालिकों को अब एक्सेसरी के रूप में एक स्पेयर व्हील मिल सकता है।

व्हील कम्पोनेंट की कीमत 2,350 रुपए है। यह सभी पावरट्रेन वैरिएंट में स्टैंडर्ड है। हालांकि, असेंबली के लिए आवश्यक अन्य एलिमेंट के साथ-साथ स्पेयर व्हील के लिए ब्रैकेट कम्पोनेंट की कीमतें पावरट्रेन विकल्प के आधार पर भिन्न होती हैं क्योंकि वे उस एप्लिकेशन के लिए उद्देश्य से बनाए जा सकते हैं और आकार, डिजाइन और लागत में भिन्न होते हैं।

यह स्ट्रांग हाइब्रिड वर्जन है जिसमें अतिरिक्त टायर एक्सेसरी स्थापित करने में सक्षम होने के लिए बहुत सारे कम्पोनेंट की आवश्यकता होती है। केवल पेट्रोल वैरिएंट में स्टैंडर्ड लगेज बोर्ड में किसी अतिरिक्त ट्रिमिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन CNG और हाइब्रिड वर्जन के साथ, स्पेयर व्हील को फिट करने के लिए लगेज बोर्ड में कुछ रिवाइज्ड और ट्रिमिंग की आवश्यकता होती है।

मारुति विक्टोरिस का एक्सटीरियर, इंटीरियर और इंजन विक्टोरिस में एक नई डिजाइन लेंग्वेज देखने को मिलती है, जो अपकमिंग मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV से प्रेरित है। आगे की तरफ, विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक पतली ग्रिल कवर से जुड़े बड़े LED हेडलाइट्स हैं। साइड में इस SUV में 18-इंच के एलॉय व्हील, ब्लैक कलर्स के पिलर, सिल्वर रूफ रेल और ज्यादा चौकोर बॉडी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ एक सेगमेंटेड LED लाइट बार और 'VICTORIS' लेटर दिखाई देते हैं।

विक्टोरिस के इंटीरियर की बात करें तो अपने ज्यादा टेक-फोकस्ड डैशबोर्ड डिजाइन के कारण ग्रैंड विटारा से काफी अलग है। डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, राइट साइड में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। गौरतलब है कि मारुति की इस विक्टोरिस SUV में 5 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं।

अब बात करें इसके फीचर्स की विक्टोरिस में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डॉल्बी एटमॉस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड्स-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर, पावर्ड टेलगेट और बहुत कुछ शामिल किए गए हैं।

इसमें 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। इसमें पहला 103hp पावर वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, दूसरा 116hp पावर वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप और तीसरा 89hp पावर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG ऑप्शन शामिल है। गियरबॉक्स ऑप्शन में पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए e-CVT और CNG वैरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल शामिल हैं। विक्टोरिस में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा।