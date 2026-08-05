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विक्टोरिस के लिए स्पेयर व्हील एक्सेसरीज लॉन्च, पेट्रोल-CNG दोनों के लिए आएगी; कंपनी ने इतनी रखी कीमत

By Narendra Jijhontiya
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कई भारतीय कार ग्राहक इस फैसले से खुश नहीं हैं। वे कंपनी से शिकायत भी कर रहे होंगे। मारुति सुजुकी ने जवाब दिया है, स्पेयर व्हील को फिर से मानक के रूप में पेश करके नहीं, बल्कि खरीदारों को अतिरिक्त लागत पर निर्णय लेने के लिए वास्तविक सहायक उपकरण के हिस्से के रूप में स्पेयर व्हील की पेशकश की है।

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मारुति सुजुकी के लिए विक्टोरिस SUV लॉन्च के बाद से ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में कंपनी ने इस कार को ज्यादा स्टाइलिश बनाने के लिए अब इसकी एक्सेसरीज को लॉन्च किया है। इसकी वजह ये भी है कि कंपनी ने इसके सभी वैरिएंट से मानक उपकरण के रूप में स्पेयर व्हील को हटा दिया। इसलिए, CNG, हाइब्रिड और यहां तक ​​कि पेट्रोल सहित किसी भी विक्टोरिस वैरिएंट में अब मानक के रूप में एक एक्स्ट्रा व्हील नहीं मिलता है, जिसे पंचर मरम्मत किट द्वारा लगाया जा सके।

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हालांकि, कई भारतीय कार ग्राहक इस फैसले से खुश नहीं हैं। वे कंपनी से शिकायत भी कर रहे होंगे। मारुति सुजुकी ने जवाब दिया है, स्पेयर व्हील को फिर से मानक के रूप में पेश करके नहीं, बल्कि खरीदारों को अतिरिक्त लागत पर निर्णय लेने के लिए वास्तविक सहायक उपकरण के हिस्से के रूप में स्पेयर व्हील की पेशकश की है।

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विक्टोरिस के लिए स्पेयर व्हील एक्सेसरीज लॉन्च

ऑफिशियल डिटेल से पता चलता है कि मारुति सुजुकी विक्टोरिस स्पेयर व्हील असेंबली को सहायक उपकरण के रूप में पेश किया जा रहा है। ब्लर्ब में देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी पेट्रोल, CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सहित सभी पावरट्रेन वैरिएंट के लिए स्पेयर व्हील असेंबली की पेशकश कर रही है, जिससे पता चलता है कि सभी विक्टोरिस मालिकों को अब एक्सेसरी के रूप में एक स्पेयर व्हील मिल सकता है।

व्हील कम्पोनेंट की कीमत 2,350 रुपए है। यह सभी पावरट्रेन वैरिएंट में स्टैंडर्ड है। हालांकि, असेंबली के लिए आवश्यक अन्य एलिमेंट के साथ-साथ स्पेयर व्हील के लिए ब्रैकेट कम्पोनेंट की कीमतें पावरट्रेन विकल्प के आधार पर भिन्न होती हैं क्योंकि वे उस एप्लिकेशन के लिए उद्देश्य से बनाए जा सकते हैं और आकार, डिजाइन और लागत में भिन्न होते हैं।

यह स्ट्रांग हाइब्रिड वर्जन है जिसमें अतिरिक्त टायर एक्सेसरी स्थापित करने में सक्षम होने के लिए बहुत सारे कम्पोनेंट की आवश्यकता होती है। केवल पेट्रोल वैरिएंट में स्टैंडर्ड लगेज बोर्ड में किसी अतिरिक्त ट्रिमिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन CNG और हाइब्रिड वर्जन के साथ, स्पेयर व्हील को फिट करने के लिए लगेज बोर्ड में कुछ रिवाइज्ड और ट्रिमिंग की आवश्यकता होती है।

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मारुति विक्टोरिस का एक्सटीरियर, इंटीरियर और इंजन

विक्टोरिस में एक नई डिजाइन लेंग्वेज देखने को मिलती है, जो अपकमिंग मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV से प्रेरित है। आगे की तरफ, विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक पतली ग्रिल कवर से जुड़े बड़े LED हेडलाइट्स हैं। साइड में इस SUV में 18-इंच के एलॉय व्हील, ब्लैक कलर्स के पिलर, सिल्वर रूफ रेल और ज्यादा चौकोर बॉडी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ एक सेगमेंटेड LED लाइट बार और 'VICTORIS' लेटर दिखाई देते हैं।

विक्टोरिस के इंटीरियर की बात करें तो अपने ज्यादा टेक-फोकस्ड डैशबोर्ड डिजाइन के कारण ग्रैंड विटारा से काफी अलग है। डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, राइट साइड में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। गौरतलब है कि मारुति की इस विक्टोरिस SUV में 5 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं।

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अब बात करें इसके फीचर्स की विक्टोरिस में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डॉल्बी एटमॉस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड्स-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर, पावर्ड टेलगेट और बहुत कुछ शामिल किए गए हैं।

इसमें 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। इसमें पहला 103hp पावर वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, दूसरा 116hp पावर वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप और तीसरा 89hp पावर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG ऑप्शन शामिल है। गियरबॉक्स ऑप्शन में पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए e-CVT और CNG वैरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल शामिल हैं। विक्टोरिस में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा।

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विक्टोरिस के सेफ्टी फीचर्स
सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड के रूप में 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके हायर वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है। इस SUV में सेफ्टी को और मजबूत बनाने के लिए ADAS लेवल 2 टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें कई स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं। जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (कर्व स्पीड रिडक्शन के साथ), लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और लेन चेंज अलर्ट शामिल हैं। विक्टोरिस को 5-स्टार भारत NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इसे एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.66 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43 पॉइंट मिले।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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