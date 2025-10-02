मारुति की इस SUV पर टूट पड़े लोग, 2 हफ्ते में ताबड़तोड़ 25,000 लोगों ने खरीदा; 10 हफ्ते पहुंचा वेटिंग पीरियड

मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) को बंपर बुकिंग मिल रही है। इसे ताबड़तोड़ 25,000 ऑर्डर मिले हैं, जिसके कारण इसका वेटिंग पीरियड भी बढ़ गया है।

मारुति सुजुकी ने अपनी नई एसयूवी विक्टोरिस (Maruti Victoris) को हाल ही में लॉन्च किया था और देखते ही देखते यह ग्राहकों की पसंदीदा कार बन गई है। लॉन्च के महज दो हफ्तों के अंदर ही विक्टोरिस (Victoris) ने 25,000 बुकिंग्स का आंकड़ा पार कर लिया है। यह दिखाता है कि कॉम्पैक्ट और मिड-साइज SUV सेगमेंट में विक्टोरिस (Victoris) ने मार्केट में धूम मचा दी है।

मारुति विक्टोरिस की खास बातें

मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Victoris) के खासियत की बात करें तो इसकी कीमत 10.50 लाख रुपये से शुरू (एक्स-शोरूम) होती है। कंपनी ने इसमें 6 वैरिएंट ऑफर किए हैं। इसमें 10 कलर ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 3 अलग-अलग इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इस कार में मैनुअल और ऑटोमैटिक + ऑल-ग्रिप (AWD) ट्रांसमिशन मिलता है।

अब कितना है वेटिंग?

ताबड़तोड़ बुकिंग की वजह से विक्टोरिस (Victoris) का वेटिंग पीरियड भी बढ़ गया है। फिलहाल अलग-अलग वैरिएंट कलर और रीजन के हिसाब से ग्राहकों को 8 से 10 हफ्तों तक इंतजार करना पड़ सकता है। मतलब अगर आप आज बुक करते हैं, तो आपकी नई SUV डिलीवरी में लगभग 2 महीने का समय लग सकता है।

मारति विक्टोरिस को लोग क्यों कर रहे पसंद?

इसमें दमदार डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इसमें किफायती प्राइसिंग और वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज मिलता है। इस सेगमेंट में पहली बार इतने सारे वैरिएंट और कलर ऑप्शन मिलते हैं। ये SUV हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), किआ सेल्टोस (Kia Seltos) जैसी हिट SUVs को सीधी टक्कर देती है।

मारुति का नया मास्टरस्ट्रोक

मारुति विक्टोरिस (Victoris) की लॉन्चिंग एरिना (Arena) डीलरशिप नेटवर्क के जरिए की गई है, जिससे यह और भी ज्यादा ग्राहकों तक आसानी से पहुंच रही है। कंपनी का दावा है कि यह SUV आने वाले समय में उनकी बेस्टसेलर गाड़ियों में शामिल हो सकती है।