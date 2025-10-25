Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Victoris CBG variant to debut at Japan Mobility Show 2025
पेट्रोल या डीजल से नहीं, बल्कि अब इस गैस से दौड़ेगी मारुति विक्टोरिस; ये हाइड्रोडन या CNG भी नहीं

पेट्रोल या डीजल से नहीं, बल्कि अब इस गैस से दौड़ेगी मारुति विक्टोरिस; ये हाइड्रोडन या CNG भी नहीं

संक्षेप: मारुति सुजुकी की ऑल न्यू विक्टोरिस भारतीय बाजार में हिट हो चुकी है। लॉन्च के बाद से ही इस SUV के पीछे ग्राहकों की लाइन लग चुकी है। इसकी बड़ी कामयाबी के पीछे मल्टी इंजन ऑप्शन के साथ CNG सिलेंडर को कार में नीचे की तरफ शिफ्ट करना रहा है। ऐसे में अब कंपनी इस SUV का नया CBG वैरिएंट लाने वाली है।

Sat, 25 Oct 2025 10:23 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
मारुति सुजुकी की ऑल न्यू विक्टोरिस भारतीय बाजार में हिट हो चुकी है। लॉन्च के बाद से ही इस SUV के पीछे ग्राहकों की लाइन लग चुकी है। इसकी बड़ी कामयाबी के पीछे मल्टी इंजन ऑप्शन के साथ CNG सिलेंडर को कार में नीचे की तरफ शिफ्ट करना रहा है। ऐसे में अब कंपनी इस SUV का नया कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) वैरिएंट लाने वाली है। इस वैरिएंट को कंपनी 30 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाले अपकमिंग जापान मोबिलिटी शो 2025 में पेश करेगी। CBG वर्जन में CNG वर्जन जैसा अंडरबॉडी डुअल-सिलेंडर टैंक कॉन्फिगरेशन दिया है, जिससे बूट स्पेस पर कोई असर नहीं पड़ता।

कम्प्रेस्ड बायोगैस और CNG की कैमिकल संरचना समान है, दोनों कम्प्रेस्ड मीथेन हैं, लेकिन उनके सोर्स मौलिक रूप से अलग हैं। CNG जीवाश्म ईंधन के भंडार से आती है, जबकि CBG कृषि अवशेष, मवेशियों के गोबर और नगरपालिका के कचरे जैसे जैविक कचरे के अवायवीय पाचन से उत्पन्न होती है। यह CBG को एक नवीकरणीय ईंधन बनाता है जो एक बंद कार्बन चक्र में संचालित होता है, जहां कार्बन का निरंतर पुन: उपयोग होता है।

भारत के लिए कृषि और डेयरी अपशिष्ट की प्रचुरता को देखते हुए CBG का रणनीतिक महत्व है। वर्तमान में भारत में कोई भी यात्री वाहन CBG पावरट्रेन के साथ नहीं बेचा जाता है। मारुति सुजुकी ने नवीकरणीय ऊर्जा पहलों में 450 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें एक बायोगैस प्लांट भी शामिल है, जिसका संचालन 2024 में उसके मानेसर प्लांट में शुरू होगा।

ये भी पढ़ें:कावासाकी की न्यू मोटरसाइकिल अनवील, राइडर के लिए हो गई पहले से ज्यादा कम्फर्ट

CNG से CBG कैसे अलग?
CNG एक नेचुरली रूप से पाया जाने वाला नॉन-रिनूवल फॉसिल फ्यूल है जो बड़ी मात्रा में पाया जाता है। हालांकि, यह सौर ऊर्जा की तरह ऊर्जा का अनंत स्रोत नहीं है। इसके अलावा, CNG नॉन-रिनूवल है, जो चिंता का विषय है। इसके विपरीत, CBG कार्बनिक पदार्थों के क्षय के दौरान बनने वाली मीथेन गैस द्वारा प्राप्त होता है। CNG के विपरीत, जो नॉन-रिनूवल नहीं है और जिसके बनने में लाखों साल लगते हैं। CBG एक रिनूवल ईंधन है और इसे कम समय में बनाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:फरहान ने पत्नी संग खरीदी ₹4 करोड़ की ये लग्जरी SUV, जानिए खासियत

विक्टोरिस के इंजन ऑप्शन

इसमें 1.5 लीटर 4-सिलेंडर K15 नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन को बरकरार रखा जाएगा। हालांकि, बायो गैस के साफ दहन को सुनिश्चित करने के लिए इसमें कुछ मैकेनिकल बदलाव किए जाएंगे। अधिकांश मामलों और संरचनाओं में CNG और CBG कुछ हद तक आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन OEMs स्वच्छ दहन के लिए इंजन को और बेहतर बनाएंगे। मैनुअल के लिए 21.18 किमी/लीटर और ऑटोमैटिक के लिए 21.06 किमी/लीटर का दावा किया गया है, जबकि ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन 19.07 किमी/लीटर का माइलेज देता है।

स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड विकल्प में टोयोटा से लिया गया 1.5-लीटर पेट्रोल-इलेक्ट्रिक सेटअप है जो कम्बाइंट रूप से 116 हॉर्सपावर और 141 एनएम जनरेट करता है, जो एक न से जुड़ा है। दावा है कि इसका माइलेज 28.56 किमी/लीटर है। s-CNG संस्करण CNG मोड में 89 हॉर्सपावर जनरेट करता है और केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हैं। CNG मॉडल 27.02 किमी/किग्रा माइलेज देता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपए से शुरू होती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
