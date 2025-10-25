पेट्रोल या डीजल से नहीं, बल्कि अब इस गैस से दौड़ेगी मारुति विक्टोरिस; ये हाइड्रोडन या CNG भी नहीं
संक्षेप: मारुति सुजुकी की ऑल न्यू विक्टोरिस भारतीय बाजार में हिट हो चुकी है। लॉन्च के बाद से ही इस SUV के पीछे ग्राहकों की लाइन लग चुकी है। इसकी बड़ी कामयाबी के पीछे मल्टी इंजन ऑप्शन के साथ CNG सिलेंडर को कार में नीचे की तरफ शिफ्ट करना रहा है। ऐसे में अब कंपनी इस SUV का नया CBG वैरिएंट लाने वाली है।
मारुति सुजुकी की ऑल न्यू विक्टोरिस भारतीय बाजार में हिट हो चुकी है। लॉन्च के बाद से ही इस SUV के पीछे ग्राहकों की लाइन लग चुकी है। इसकी बड़ी कामयाबी के पीछे मल्टी इंजन ऑप्शन के साथ CNG सिलेंडर को कार में नीचे की तरफ शिफ्ट करना रहा है। ऐसे में अब कंपनी इस SUV का नया कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) वैरिएंट लाने वाली है। इस वैरिएंट को कंपनी 30 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाले अपकमिंग जापान मोबिलिटी शो 2025 में पेश करेगी। CBG वर्जन में CNG वर्जन जैसा अंडरबॉडी डुअल-सिलेंडर टैंक कॉन्फिगरेशन दिया है, जिससे बूट स्पेस पर कोई असर नहीं पड़ता।
कम्प्रेस्ड बायोगैस और CNG की कैमिकल संरचना समान है, दोनों कम्प्रेस्ड मीथेन हैं, लेकिन उनके सोर्स मौलिक रूप से अलग हैं। CNG जीवाश्म ईंधन के भंडार से आती है, जबकि CBG कृषि अवशेष, मवेशियों के गोबर और नगरपालिका के कचरे जैसे जैविक कचरे के अवायवीय पाचन से उत्पन्न होती है। यह CBG को एक नवीकरणीय ईंधन बनाता है जो एक बंद कार्बन चक्र में संचालित होता है, जहां कार्बन का निरंतर पुन: उपयोग होता है।
भारत के लिए कृषि और डेयरी अपशिष्ट की प्रचुरता को देखते हुए CBG का रणनीतिक महत्व है। वर्तमान में भारत में कोई भी यात्री वाहन CBG पावरट्रेन के साथ नहीं बेचा जाता है। मारुति सुजुकी ने नवीकरणीय ऊर्जा पहलों में 450 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें एक बायोगैस प्लांट भी शामिल है, जिसका संचालन 2024 में उसके मानेसर प्लांट में शुरू होगा।
CNG से CBG कैसे अलग?
CNG एक नेचुरली रूप से पाया जाने वाला नॉन-रिनूवल फॉसिल फ्यूल है जो बड़ी मात्रा में पाया जाता है। हालांकि, यह सौर ऊर्जा की तरह ऊर्जा का अनंत स्रोत नहीं है। इसके अलावा, CNG नॉन-रिनूवल है, जो चिंता का विषय है। इसके विपरीत, CBG कार्बनिक पदार्थों के क्षय के दौरान बनने वाली मीथेन गैस द्वारा प्राप्त होता है। CNG के विपरीत, जो नॉन-रिनूवल नहीं है और जिसके बनने में लाखों साल लगते हैं। CBG एक रिनूवल ईंधन है और इसे कम समय में बनाया जा सकता है।
विक्टोरिस के इंजन ऑप्शन
इसमें 1.5 लीटर 4-सिलेंडर K15 नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन को बरकरार रखा जाएगा। हालांकि, बायो गैस के साफ दहन को सुनिश्चित करने के लिए इसमें कुछ मैकेनिकल बदलाव किए जाएंगे। अधिकांश मामलों और संरचनाओं में CNG और CBG कुछ हद तक आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन OEMs स्वच्छ दहन के लिए इंजन को और बेहतर बनाएंगे। मैनुअल के लिए 21.18 किमी/लीटर और ऑटोमैटिक के लिए 21.06 किमी/लीटर का दावा किया गया है, जबकि ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन 19.07 किमी/लीटर का माइलेज देता है।
स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड विकल्प में टोयोटा से लिया गया 1.5-लीटर पेट्रोल-इलेक्ट्रिक सेटअप है जो कम्बाइंट रूप से 116 हॉर्सपावर और 141 एनएम जनरेट करता है, जो एक न से जुड़ा है। दावा है कि इसका माइलेज 28.56 किमी/लीटर है। s-CNG संस्करण CNG मोड में 89 हॉर्सपावर जनरेट करता है और केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हैं। CNG मॉडल 27.02 किमी/किग्रा माइलेज देता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपए से शुरू होती है।
