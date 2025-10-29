आ गई मारुति सुजुकी की विक्टोरिस CBG, पेट्रोल और CNG के बिना दौड़ेगी; जानिए इसकी खासियत

संक्षेप: सुजुकी जापान मोबिलिटी शो 2025 में अपनी CBG (कंप्रेस्ड बायोगैस) इनिशिएटा दिखा रही है। कंपनी 2022 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका खास फोकस भारत में बायोगैस में रीसायकल करके और उसकी प्रयुक्त मोबिलिटी के लिए बनाकर को बेहतर बनाना है।

सुजुकी जापान मोबिलिटी शो 2025 में अपनी CBG (कंप्रेस्ड बायोगैस) इनिशिएटा दिखा रही है। कंपनी 2022 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका खास फोकस भारत में बायोगैस में रीसायकल करके और उसकी प्रयुक्त मोबिलिटी के लिए बनाकर को बेहतर बनाना है। मोबिलिटी के नजरिए से जो सबसे दिलचस्प है, वह यह है कि इस इनिशियेटिव का मेन प्रोडक्ट्स में नया विक्टोरिस (ओवरसाइज मॉडल) लॉन्च किया गया है। विक्टोरिस के CNG/CBG-पावर्ड वर्जन में CNG टैंक के फ्लोर के नीचे (लेज कम्पार्टमेंट के बजाय) लगा है, जिससे बूट कैपेसिटी बढ़ती है। विक्टोरिस CBG की लंबाई 4,360mm, चौड़ाई 1,795mm और ऊंचाई 1,655mm है।

CNG से CBG कैसे अलग?

CNG एक नेचुरली रूप से पाया जाने वाला नॉन-रिनूवल फॉसिल फ्यूल है जो बड़ी मात्रा में पाया जाता है। हालांकि, यह सौर ऊर्जा की तरह ऊर्जा का अनंत स्रोत नहीं है। इसके अलावा, CNG नॉन-रिनूवल है, जो चिंता का विषय है। इसके विपरीत, CBG कार्बनिक पदार्थों के क्षय के दौरान बनने वाली मीथेन गैस द्वारा प्राप्त होता है। CNG के विपरीत, जो नॉन-रिनूवल नहीं है और जिसके बनने में लाखों साल लगते हैं। CBG एक रिनूवल ईंधन है और इसे कम समय में बनाया जा सकता है।

CBG स्ट्रक्चर की डिटेल

कम्प्रेस्ड बायोगैस और CNG की कैमिकल संरचना समान है, दोनों कम्प्रेस्ड मीथेन हैं, लेकिन उनके सोर्स मौलिक रूप से अलग हैं। CNG जीवाश्म ईंधन के भंडार से आती है, जबकि CBG कृषि अवशेष, मवेशियों के गोबर और नगरपालिका के कचरे जैसे जैविक कचरे के अवायवीय पाचन से जनरेट होती है। यह CBG को एक नवीकरणीय ईंधन बनाता है जो एक बंद कार्बन चक्र में संचालित होता है, जहां कार्बन का निरंतर पुन: उपयोग होता है। भारत के लिए कृषि और डेयरी अपशिष्ट की प्रचुरता को देखते हुए CBG का रणनीतिक महत्व है। वर्तमान में भारत में कोई भी यात्री वाहन CBG पावरट्रेन के साथ नहीं बेचा जाता है। मारुति सुजुकी ने नवीकरणीय ऊर्जा पहलों में 450 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें एक बायोगैस प्लांट भी शामिल है।

विक्टोरिस के इंजन ऑप्शन इसमें 1.5 लीटर 4-सिलेंडर K15 नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन को बरकरार रखा जाएगा। हालांकि, बायो गैस के साफ दहन को सुनिश्चित करने के लिए इसमें कुछ मैकेनिकल बदलाव किए जाएंगे। अधिकांश मामलों और संरचनाओं में CNG और CBG कुछ हद तक आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन OEMs स्वच्छ दहन के लिए इंजन को और बेहतर बनाएंगे। मैनुअल के लिए 21.18 किमी/लीटर और ऑटोमैटिक के लिए 21.06 किमी/लीटर का दावा किया गया है, जबकि ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन 19.07 किमी/लीटर का माइलेज देता है।