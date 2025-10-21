भूल जाओ पेट्रोल और CNG, अब बायो गैस से भी दौड़ेगी मारुति विक्टोरिस; जानिए इसकी खासियत
संक्षेप: विक्टोरिस SUV के बायोगैस वर्जन को 2025 जापान मोबिलिटी शो में पेश किया जाएगा। CBG के दहन में सक्षम, विक्टोरिस का यह वर्जन पहले से लॉन्च किए गए CNG वर्जन पर बेस्ड होगा। इसमें अंडर-बॉडी CNG स्टोरेज टैंक जैसी सभी खूबियां होंगी, जो टाटा और हुंडई की डुअल-सिलेंडर तकनीक से सीधा मुकाबला करेगा।
मारुति सुजुकी ने पिछले महीने ही में देश में विक्टोरिस SUV को लॉन्च किया है। यह ब्रांड की अब तक की सबसे टेक्निकली रूप से एडवांस्ट कार है। डीजल और इलेक्ट्रिक वर्जन को छोड़कर, विक्टोरिस कई पावरट्रेन ऑप्शन मिल रहे हैं। इसमें एक स्टैंडर्ड 1.5 लीटर नैचुरल पेट्रोल इंजन है, जिसके बाद इस इंजन का CNG बाई-फ्यूल सक्षम वर्जन है। इसके अलावा, टोयोटा से लिया गया 1.5 लीटर पेट्रोल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सेटअप भी है। अब इसमें का एक नया बायोगैस वेरिएंट जल्द ही आने वाला है। जो इसमें चौथा पावरट्रेन ऑप्शन होगा।
विक्टोरिस SUV के बायोगैस वर्जन को 2025 जापान मोबिलिटी शो में पेश किया जाएगा। CBG (कम्प्रेस्ड बायो गैस) के दहन में सक्षम, विक्टोरिस का यह वर्जन पहले से लॉन्च किए गए CNG वर्जन पर बेस्ड होगा। इसमें अंडर-बॉडी CNG स्टोरेज टैंक जैसी सभी खूबियां होंगी, जो टाटा और हुंडई की डुअल-सिलेंडर तकनीक से सीधा मुकाबला करेगा।
इसमें 1.5 लीटर 4-सिलेंडर K15 नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन को बरकरार रखा जाएगा। हालांकि, बायो गैस के साफ दहन को सुनिश्चित करने के लिए इसमें कुछ मैकेनिकल बदलाव किए जाएंगे। अधिकांश मामलों और संरचनाओं में CNG और CBG कुछ हद तक आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन OEMs स्वच्छ दहन के लिए इंजन को और बेहतर बनाएंगे।
CNG से CBG कैसे अलग?
CNG एक नेचुरली रूप से पाया जाने वाला नॉन-रिनूवल फॉसिल फ्यूल है जो बड़ी मात्रा में पाया जाता है। हालांकि, यह सौर ऊर्जा की तरह ऊर्जा का अनंत स्रोत नहीं है। इसके अलावा, CNG नॉन-रिनूवल है, जो चिंता का विषय है। इसके विपरीत, CBG कार्बनिक पदार्थों के क्षय के दौरान बनने वाली मीथेन गैस द्वारा प्राप्त होता है। CNG के विपरीत, जो नॉन-रिनूवल नहीं है और जिसके बनने में लाखों साल लगते हैं। CBG एक रिनूवल ईंधन है और इसे कम समय में बनाया जा सकता है।
मारुति विक्टोरिस बायो गैस वर्जन, विक्टोरिस CNG वर्जनके करीब होना चाहिए, लेकिन कंपनी द्वारा इसे भारत में एक स्वतंत्र प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च करने की संभावना नहीं है। फिलहाल, विक्टोरिस बायो गैस (CBG) को 2025 के जापान मोटर शो में एक कार्यशील प्रोटोटाइप के रूप में प्रदर्शित किए जाने की संभावना है, लेकिन इसकी लॉन्च तारीख अभी तय नहीं की गई है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।