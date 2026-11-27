ब्रेजा, नेक्सॉन, फ्रोंक्स, पंच को पछाड़ यह CNG SUV बनी नंबर-1; 27Km+ माइलेज, 360° कैमरा, ADAS, 5-स्टार सेफ्टी
भारत में ऑप्शन फ्यूल वाली कारों की डिमांड में जमकर इजाफा हुआ है। इसके चलते CNG कारों की बिक्री में भी उछाल आया है। अब लोगों को CNG से दौड़ने वाली SUVs भी जमकर पसंद आ रही हैं।
E20 ब्लेंड पेट्रोल के बाद से देश के ऑटो मार्केट में ऑप्शन फ्यूल वाली कारों की डिमांड में जमकर इजाफा हुआ है। इसके चलते CNG कारों की बिक्री में भी उछाल आया है। अब लोगों को CNG से दौड़ने वाली SUVs भी जमकर पसंद आ रही हैं। इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि अक्टूबर में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 CNG कारों की लिस्ट में 5 मॉडल SUV के रहे। वहीं, CNG SUV की लिस्ट को टॉप करने का काम मारुति विक्टोरिस ने किया। लॉन्च के बाद से ही ग्राहकों को ये SUV जमकर पसंद आ रही है। इसमें अंडरबॉडी CNG टैंक मिलता है, जिससे बूट स्पेस की समस्या भी नहीं रहती। वहीं, CNG से इसका माइलेज 27.02 km/kg है।
|बेस्ट CNG SUVs मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026
|नं
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|ग्रोथ % YoY
|1
|मारुति विक्टोरिस
|9,217
|5,257
|75%
|2
|मारुति ब्रेजा
|8,725
|3,657
|139%
|3
|टाटा पंच
|7,854
|6,652
|18%
|4
|टाटा नेक्सॉन
|7,174
|6,929
|4%
|5
|मारुति फ्रोंक्स
|7,085
|5,284
|34%
|6
|हुंडई एक्सटर
|3,545
|1,857
|91%
|7
|मारुति ग्रैंड विटारा
|2,957
|2,546
|16%
|8
|महिंद्रा XUV 3XO
|1,401
|0
|–
|9
|टोयोटा हाइराइडर
|716
|1,318
|-46%
|10
|टोयोटा टैसर
|699
|734
|-5%
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₹ 5 लाख से शुरू
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CNG SUVs की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति विक्टोरिस की अक्टूबर 2026 में 9,217 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,257 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 75% की ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की अक्टूबर 2026 में 8,725 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 3,657 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 139% की ग्रोथ मिली। टाटा पंच की अक्टूबर 2026 में 7,854 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,652 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 18% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सॉन की अक्टूबर 2026 में 7,174 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,929 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की ग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स की अक्टूबर 2026 में 7,085 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,284 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 34% की ग्रोथ मिली।
हुंडई एक्सटर की अक्टूबर 2026 में 3,545 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,857 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 91% की ग्रोथ मिली। मारुति ग्रैंड विटारा की अक्टूबर 2026 में 2,957 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,546 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 3XO की अक्टूबर 2026 में 1,401 यूनिट बिकीं। टोयोटा हाइराइडर की अक्टूबर 2026 में 716 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,318 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 46% की डिग्रोथ मिली। टोयोटा टैसर की अक्टूबर 2026 में 699 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 734 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की डिग्रोथ मिली।
विक्टोरिस CNG का इंजन, ट्रांसमिशन
मारुति विक्टोरिस के इंजन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर K15C स्मार्ट हाइब्रिड / S-CNG इंजन मिलता है। CNG मोड पर यह इंजन करीब 88 PS का पावर और 121.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। CNG वैरिएंट में सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) मिलता है। कंपनी CNG को लेकर 27.02 km/kg माइलेज का दावा करती है। इसमें 55 लीटर का CNG टैंक मिलता है। अंडरबॉडी CNG टैंक के चलते इसमें 320 लीटर बूट स्पेस मिलता है।
360° कैमरा, लेवल 2 ADAS
इस SUV में 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। वहीं, 360° कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), लेवल 2 ADAS भी दिया है। इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और लेन चेंज अलर्ट शामिल हैं। इस कार को BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें