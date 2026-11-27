भारत में ऑप्शन फ्यूल वाली कारों की डिमांड में जमकर इजाफा हुआ है। इसके चलते CNG कारों की बिक्री में भी उछाल आया है। अब लोगों को CNG से दौड़ने वाली SUVs भी जमकर पसंद आ रही हैं।

यह CNG SUV बनी नंबर-1

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E20 ब्लेंड पेट्रोल के बाद से देश के ऑटो मार्केट में ऑप्शन फ्यूल वाली कारों की डिमांड में जमकर इजाफा हुआ है। इसके चलते CNG कारों की बिक्री में भी उछाल आया है। अब लोगों को CNG से दौड़ने वाली SUVs भी जमकर पसंद आ रही हैं। इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि अक्टूबर में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 CNG कारों की लिस्ट में 5 मॉडल SUV के रहे। वहीं, CNG SUV की लिस्ट को टॉप करने का काम मारुति विक्टोरिस ने किया। लॉन्च के बाद से ही ग्राहकों को ये SUV जमकर पसंद आ रही है। इसमें अंडरबॉडी CNG टैंक मिलता है, जिससे बूट स्पेस की समस्या भी नहीं रहती। वहीं, CNG से इसका माइलेज 27.02 km/kg है।

बेस्ट CNG SUVs मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026 नं मॉडल अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 ग्रोथ % YoY 1 मारुति विक्टोरिस 9,217 5,257 75% 2 मारुति ब्रेजा 8,725 3,657 139% 3 टाटा पंच 7,854 6,652 18% 4 टाटा नेक्सॉन 7,174 6,929 4% 5 मारुति फ्रोंक्स 7,085 5,284 34% 6 हुंडई एक्सटर 3,545 1,857 91% 7 मारुति ग्रैंड विटारा 2,957 2,546 16% 8 महिंद्रा XUV 3XO 1,401 0 – 9 टोयोटा हाइराइडर 716 1,318 -46% 10 टोयोटा टैसर 699 734 -5%

CNG SUVs की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति विक्टोरिस की अक्टूबर 2026 में 9,217 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,257 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 75% की ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की अक्टूबर 2026 में 8,725 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 3,657 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 139% की ग्रोथ मिली। टाटा पंच की अक्टूबर 2026 में 7,854 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,652 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 18% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सॉन की अक्टूबर 2026 में 7,174 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,929 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की ग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स की अक्टूबर 2026 में 7,085 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,284 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 34% की ग्रोथ मिली।

हुंडई एक्सटर की अक्टूबर 2026 में 3,545 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,857 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 91% की ग्रोथ मिली। मारुति ग्रैंड विटारा की अक्टूबर 2026 में 2,957 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,546 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 3XO की अक्टूबर 2026 में 1,401 यूनिट बिकीं। टोयोटा हाइराइडर की अक्टूबर 2026 में 716 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,318 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 46% की डिग्रोथ मिली। टोयोटा टैसर की अक्टूबर 2026 में 699 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 734 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की डिग्रोथ मिली।

विक्टोरिस CNG का इंजन, ट्रांसमिशन

मारुति विक्टोरिस के इंजन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर K15C स्मार्ट हाइब्रिड / S-CNG इंजन मिलता है। CNG मोड पर यह इंजन करीब 88 PS का पावर और 121.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। CNG वैरिएंट में सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) मिलता है। कंपनी CNG को लेकर 27.02 km/kg माइलेज का दावा करती है। इसमें 55 लीटर का CNG टैंक मिलता है। अंडरबॉडी CNG टैंक के चलते इसमें 320 लीटर बूट स्पेस मिलता है।