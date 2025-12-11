मारुति विक्टोरिस को सड़क पर दौड़ाया, तो माइलेज ने खोली कंपनी की पोल! 1 लीटर में बस इतने KM ही चली
विक्टोरिस के ज्यादातर वर्जन फ्रंट-व्हील ड्राइव हैं, पेट्रोल-AT पावरट्रेन ऑप्शन को ऑल-व्हील ड्राइव के साथ भी स्पेक किया जा सकता है। कंपनी विक्टोरिस AWD को लेकर 19.07Kmpl माइलेज का दावा करती है। ऐसे में इस वैरिएंट ने रियल टेस्ट में कितना माइलेज दिया, चलिए जानते हैं।
मारुति की ऑल न्यू विक्टोरिस ने अभी भारतीय बाजार में महज 3 महीने का सफर तय किया है, लेकिन इसने अपनी कामयाबी की इबारत लिखना शुरू कर दिया है। दरअसल, लॉन्च के 3 महीने के अंदर इसकी 30,057 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी हर महीने औसतन इसे 10 हजार ग्राहक मिल रहे हैं। इसकी सफलता के पीछे डिजाइन, सेफ्टी, इंटीरियर के साथ इसकी CNG सिलेंडर का नीचे होना भी है। इसमें 4 पावरट्रेन ऑप्शन में मिलते हैं। जिसके चलते ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से इसे खरीद सकते हैं।
इसमें एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड-eCVT कॉम्बो, एक CNG-मैनुअल ऑप्शन, 5-स्पीड मैनुअल वाला माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन वाला माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन शामिल है। जबकि विक्टोरिस के ज्यादातर वर्जन फ्रंट-व्हील ड्राइव हैं, पेट्रोल-AT पावरट्रेन ऑप्शन को ऑल-व्हील ड्राइव के साथ भी स्पेक किया जा सकता है। कंपनी विक्टोरिस AWD को लेकर 19.07Kmpl माइलेज का दावा करती है। ऐसे में इस वैरिएंट ने रियल टेस्ट में कितना माइलेज दिया, चलिए जानते हैं।
ऑटोकार इंडिया ने मारुति विक्टोरिस AWD का रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट किया। इस टेस्ट में शहर में ड्राइविंग के दौरान इसका माइलेज 8.93Kmpl रहा। जबकि, हाईवे पर ड्राइविंग टेस्ट के दौरान इसका माइलेज 14.62Kmpl रहा। इस तरह, शहर और हाईवे पर आए रियल माइलेज को मिलाकर इसका औसत माइलेज 11.78Kmpl रहा। जबकि, कंपनी इसे लेकर 19.07Kmpl ARAI माइलेज का दावा करती है। यानी रियल टेस्ट के दौरान इसका माइलेज 7.29Kmpl कम रहा।
इस रियल माइलेज टेस्ट की डिटेल में इस बात का भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि विक्टोरिस AWD (1,285-1,305kg) का वजन फ्रंट-व्हील-ड्राइव वर्जन से 100kg तक ज्यादा है। यही वजह है कि ऑल-व्हील-ड्राइव वैरिएंट का ARAI आंकड़ा 1.99kpl कम होकर 19.07kpl है। 103hp 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड आइसिन-सोर्स्ड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक विक्टोरिस AWD और FWD वैरिएंट के बीच शेयर किया गया है।
हाईवे पर विक्टोरिस AWD एक लीटर फ्यूल में 14.62km चली, जबकि शहर में इसने सिर्फ 8.93kpl का माइलेज दिया। यह ध्यान देने वाली बात है कि हाईवे पर चलने की शुरुआत में आसपास का टेम्परेचर 22 डिग्री से लेकर शहर में चलने के आखिर तक 37 डिग्री तक था। ज्यादा आसपास के टेम्परेचर ने विक्टोरिस के शहर के माइलेज के आंकड़े पर असर डाला, क्योंकि ऑटो स्टार्ट/स्टॉप पहले से सेट केबिन टेम्परेचर बनाए रखने के लिए कार को ज्यादा देर तक बंद नहीं रखता था।
