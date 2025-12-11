Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Victoris AWD real world mileage tested, explained
मारुति विक्टोरिस को सड़क पर दौड़ाया, तो माइलेज ने खोली कंपनी की पोल! 1 लीटर में बस इतने KM ही चली

संक्षेप:

विक्टोरिस के ज्यादातर वर्जन फ्रंट-व्हील ड्राइव हैं, पेट्रोल-AT पावरट्रेन ऑप्शन को ऑल-व्हील ड्राइव के साथ भी स्पेक किया जा सकता है। कंपनी विक्टोरिस AWD को लेकर 19.07Kmpl माइलेज का दावा करती है। ऐसे में इस वैरिएंट ने रियल टेस्ट में कितना माइलेज दिया, चलिए जानते हैं।

Dec 11, 2025 12:26 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

मारुति की ऑल न्यू विक्टोरिस ने अभी भारतीय बाजार में महज 3 महीने का सफर तय किया है, लेकिन इसने अपनी कामयाबी की इबारत लिखना शुरू कर दिया है। दरअसल, लॉन्च के 3 महीने के अंदर इसकी 30,057 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी हर महीने औसतन इसे 10 हजार ग्राहक मिल रहे हैं। इसकी सफलता के पीछे डिजाइन, सेफ्टी, इंटीरियर के साथ इसकी CNG सिलेंडर का नीचे होना भी है। इसमें 4 पावरट्रेन ऑप्शन में मिलते हैं। जिसके चलते ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से इसे खरीद सकते हैं।

इसमें एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड-eCVT कॉम्बो, एक CNG-मैनुअल ऑप्शन, 5-स्पीड मैनुअल वाला माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन वाला माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन शामिल है। जबकि विक्टोरिस के ज्यादातर वर्जन फ्रंट-व्हील ड्राइव हैं, पेट्रोल-AT पावरट्रेन ऑप्शन को ऑल-व्हील ड्राइव के साथ भी स्पेक किया जा सकता है। कंपनी विक्टोरिस AWD को लेकर 19.07Kmpl माइलेज का दावा करती है। ऐसे में इस वैरिएंट ने रियल टेस्ट में कितना माइलेज दिया, चलिए जानते हैं।

ऑटोकार इंडिया ने मारुति विक्टोरिस AWD का रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट किया। इस टेस्ट में शहर में ड्राइविंग के दौरान इसका माइलेज 8.93Kmpl रहा। जबकि, हाईवे पर ड्राइविंग टेस्ट के दौरान इसका माइलेज 14.62Kmpl रहा। इस तरह, शहर और हाईवे पर आए रियल माइलेज को मिलाकर इसका औसत माइलेज 11.78Kmpl रहा। जबकि, कंपनी इसे लेकर 19.07Kmpl ARAI माइलेज का दावा करती है। यानी रियल टेस्ट के दौरान इसका माइलेज 7.29Kmpl कम रहा।

इस रियल माइलेज टेस्ट की डिटेल में इस बात का भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि विक्टोरिस AWD (1,285-1,305kg) का वजन फ्रंट-व्हील-ड्राइव वर्जन से 100kg तक ज्यादा है। यही वजह है कि ऑल-व्हील-ड्राइव वैरिएंट का ARAI आंकड़ा 1.99kpl कम होकर 19.07kpl है। 103hp 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड आइसिन-सोर्स्ड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक विक्टोरिस AWD और FWD वैरिएंट के बीच शेयर किया गया है।

हाईवे पर विक्टोरिस AWD एक लीटर फ्यूल में 14.62km चली, जबकि शहर में इसने सिर्फ 8.93kpl का माइलेज दिया। यह ध्यान देने वाली बात है कि हाईवे पर चलने की शुरुआत में आसपास का टेम्परेचर 22 डिग्री से लेकर शहर में चलने के आखिर तक 37 डिग्री तक था। ज्यादा आसपास के टेम्परेचर ने विक्टोरिस के शहर के माइलेज के आंकड़े पर असर डाला, क्योंकि ऑटो स्टार्ट/स्टॉप पहले से सेट केबिन टेम्परेचर बनाए रखने के लिए कार को ज्यादा देर तक बंद नहीं रखता था।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

