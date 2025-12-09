5-स्टार SUVs की भिड़ंत! टाटा नेक्सन और मारुति विक्टोरिस में कौन रही ज्यादा सेफ? रिजल्ट चौंका देगा
उत्तराखंड में हुए एक सड़क हादसे में विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) और टाटा नेक्सन (Tata Nexon) की टक्कर हो गई, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। लोग तब हैरान रह गए, जब टाटा नेक्सन पर मारुति विक्टोरिस भारी पड़ती नजर आई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक तेज मोड़ पर हुई जोरदार टक्कर ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। इस टक्कर में मारुति विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) और टाटा नेक्सन (Tata Nexon) आमने-सामने थीं, ये दोनों ऐसी SUVs हैं, जिन्हें ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। लेकिन, असल में सड़क पर दोनों की परफॉर्मेंस देखकर लोग हैरान रह गए। जी हां, क्योंकि वायरल वीडियो में टाटा नेक्सन पर मारुति विक्टोरिस भारी पड़ती नजर आई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
कैसे हुआ हादसा?
इंस्टाग्राम (Instagram) पर देहरादून वाले ऑफिशियल (Dehradun Wale Official) द्वारा शेयर किए गए वीडियो के मुताबिक अचानक एक मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) पहाड़ी मोड़ पर टाटा नेक्सन (Tata Nexon) से टकरा जाती है। वीडियो में पहले विक्टोरिस (Victoris) का रियर हिस्सा दिखता है, उसके बाद नेक्सन (Nexon) का फ्रंट पार्ट दिखाई देता है। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों SUVs पर इसका साफ असर दिखा।
वीडियो में देखा जा सकता है कि इस टक्कर में टाटा नेक्सन (Tata Nexon) उम्मीद से ज्यादा डैमेज हुई है। टक्कर में टाटा नेक्सन (Tata Nexon) का पूरा दाहिना फ्रंट हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखा और इसका बोनट मुड़ा हुआ था। इसके बंपर और हेडलाइट्स भी टूटे हुए पाए गए। इसका फेंडर फटा हुआ था। यहां तक कि ड्राइवर-साइड फ्रंट व्हील भी प्रभावित हुए हैं।
यह देखकर कई लोग हैरान हैं, क्योंकि नेक्सन (Nexon) अपनी मजबूत बिल्ड क्वॉलिटी के लिए मशहूर है। यह वही प्री-फेसलिफ्ट मॉडल है, जिसने ग्लोबल NCAP (Global NCAP) में 5-स्टार हासिल किए थे। बावजूद इसके इस क्रैश में नेक्सन (Nexon) को ज्यादा नुकसान होते देखा गया, जो बताता है कि टक्कर काफी तेज रही होगी।
मारुति विक्टोरिस उम्मीद से बेहतर
इस टक्कर में मारुति विक्टोरिस उम्मीद से बेहतर निकली। इस टक्कर में मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) का फ्रंट बंपर, हेडलाइट और फेंडर जैसे हिस्सों को नुकसान हुआ, लेकिन व्हील्स और स्ट्रक्चर लगभग सही थे। वीडियो में विक्टोरिस (Victoris) को चलने लायक हालत में भी देखा गया, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया। मारुति को पहले कमजोर बॉडी के लिए ट्रोल किया जाता था, लेकिन विक्टोरिस (Victoris) ने दिखाया कि ब्रांड अब सेफ्टी पर कितना ध्यान दे रहा है।
टाटा नेक्सन (Tata Nexon) आम तौर पर क्रैश में कम नुकसान झेलती है, इसलिए इस मामले में हुए बड़े डैमेज ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए। लेकिन, यह जरूरी है कि एक ही घटना से किसी गाड़ी की सेफ्टी पर फैसला न सुनाया जाए। बता दें कि क्रैश की स्पीड, एंगल और सड़क की स्थिति ये सभी चीजें अंतिम नतीजों को प्रभावित करते हैं।
मारुति विक्टोरिस में नए लेवल की सेफ्टी
मारुति विक्टोरिस (Victoris) वह SUV है, जिसने मारुति (Maruti) की इमेज पूरी तरह बदल दी है। Global NCAP के मुताबिक इसने एडल्ट सेफ्टी में 31.66/32 अंक और चाइल्ड सेफ्टी में 43/49 अंक हासिल किए हैं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि विक्टोरिस (Victoris) को नई और बेहतर स्ट्रक्चर तकनीक से बनाया गया है।
