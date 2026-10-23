6 महीने में जमकर बिकी मारुति की यह कार, 1581% ग्रोथ मिली; ये बलेनो, वैगनआर, स्विफ्ट, अर्टिगा, फ्रोंक्स नहीं

ये मारुति के पूरे पोर्टफोलियो में इतना शानदार ग्रोथ पाने वाली इकलौती कार भी है। ग्रोथ के मामले में इसने स्विफ्ट, वैगनआर, अर्टिगा, ऑल्टो, ब्रेजा, फ्रोंक्स, बलेनो, ग्रैंड विटारा सभी पीछे रह गईं। इसमें अंडरबॉडी CNG सिलेंडर मिलता है, जिसका माइलेज 27Kmkg है।

मारुति सुजुकी इंडिया की कार अपनी सेल्स रिकॉर्ड के लिए जानी जाती हैं। खासकर जब कोई मॉडल पॉपुलर हो जाता है, तब वो सेल्स के नए-नए माइलस्टोन सेट करने लगता है। इन दिनों ऐसा ही कारनामा एरिना डीलरिशप पर बिकने वाली विक्टोरिस SUV कर रही है। दरअसल, इस कार की डिमांड ने सभी को चौंका दिया है। फाइनेंलिशयल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) में इस SUV को पिछले FY की इसी अवधि की तुलना में 1581% की शानदार ग्रोथ मिली है। दरअसल, विक्टोरिस की अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान 72,012 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल से सितंबर 2025 के दौरान इसकी 4,282 यूनिट बिकी थीं।

ये मारुति के पूरे पोर्टफोलियो में इतना शानदार ग्रोथ पाने वाली इकलौती कार भी है। ग्रोथ के मामले में इसने स्विफ्ट, वैगनआर, अर्टिगा, ऑल्टो, ब्रेजा, फ्रोंक्स, बलेनो, ग्रैंड विटारा सभी पीछे रह गईं। मारुति विक्टोरिस लॉन्च होने के बाद से ही कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इतना ही नहीं, इसने कंपनी की ग्रैंड विटारा SUV को भी सेल में पीछे छोड़ दिया। विक्टोरिस सेगमेंट में कई शानदार फीचर्स से लैस है। इसमें 360° कैमरा, ADAS, 6 एयरबैग की सेफ्टी मिलती है। वहीं, इसमें अंडरबॉडी CNG सिलेंडर मिलता है, जिसका माइलेज 27Kmkg है।

बेस्ट कार YoY ग्रोथ H1 फाइनेंशियल ईयर 2027 नं मॉडल H1 FY27 H1 FY26 अंतर ग्रोथ % YoY 1 मारुति विक्टोरिस 72,012 4,282 67,730 1581.74 2 किआ सेल्टोस 67,667 33,955 33,712 99.28 3 टाटा पंच 1,23,287 73,455 49,832 67.84 4 मारुति बलेनो 1,08,569 71,989 36,580 50.81 5 मारुति फ्रोंक्स 1,10,135 76,805 33,330 43.4 6 हुंडई वेन्यू 68,836 49,978 18,858 37.73 7 मारुति वैगनआर 1,16,029 84,942 31,087 36.6 8 मारुति स्विफ्ट 1,09,332 84,123 25,209 29.97 9 टाटा नेक्सन 1,11,919 89,557 22,362 24.97 10 मारुति अर्टिगा 1,12,557 93,214 19,343 20.75 11 किआ सोनेट 56,929 47,168 9,761 20.69 12 मारुति डिजायर 1,25,988 1,08,006 17,982 16.65 13 महिंद्रा स्कॉर्पियो 93,488 84,634 8,854 10.46

विक्टोरिस का इंजन और माइलेज

विक्टोरिस में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, माइल्ड-हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो 103 bhp का पावर और 139 Nm का टॉर्क जनररेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। वहीं, इसमें 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलता है, जो 92.45 bhp का पावर और 122 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, इसे e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। ये अंडर बॉडी CNG टैंक वाली मारुति की पहली कार है। इसमें पूरा बूट स्पेस मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसका माइलेज 27km/kg है।