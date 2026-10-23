6 महीने में जमकर बिकी मारुति की यह कार, 1581% ग्रोथ मिली; ये बलेनो, वैगनआर, स्विफ्ट, अर्टिगा, फ्रोंक्स नहीं
ये मारुति के पूरे पोर्टफोलियो में इतना शानदार ग्रोथ पाने वाली इकलौती कार भी है। ग्रोथ के मामले में इसने स्विफ्ट, वैगनआर, अर्टिगा, ऑल्टो, ब्रेजा, फ्रोंक्स, बलेनो, ग्रैंड विटारा सभी पीछे रह गईं। इसमें अंडरबॉडी CNG सिलेंडर मिलता है, जिसका माइलेज 27Kmkg है।
मारुति सुजुकी इंडिया की कार अपनी सेल्स रिकॉर्ड के लिए जानी जाती हैं। खासकर जब कोई मॉडल पॉपुलर हो जाता है, तब वो सेल्स के नए-नए माइलस्टोन सेट करने लगता है। इन दिनों ऐसा ही कारनामा एरिना डीलरिशप पर बिकने वाली विक्टोरिस SUV कर रही है। दरअसल, इस कार की डिमांड ने सभी को चौंका दिया है। फाइनेंलिशयल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) में इस SUV को पिछले FY की इसी अवधि की तुलना में 1581% की शानदार ग्रोथ मिली है। दरअसल, विक्टोरिस की अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान 72,012 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल से सितंबर 2025 के दौरान इसकी 4,282 यूनिट बिकी थीं।
ये मारुति के पूरे पोर्टफोलियो में इतना शानदार ग्रोथ पाने वाली इकलौती कार भी है। ग्रोथ के मामले में इसने स्विफ्ट, वैगनआर, अर्टिगा, ऑल्टो, ब्रेजा, फ्रोंक्स, बलेनो, ग्रैंड विटारा सभी पीछे रह गईं। मारुति विक्टोरिस लॉन्च होने के बाद से ही कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इतना ही नहीं, इसने कंपनी की ग्रैंड विटारा SUV को भी सेल में पीछे छोड़ दिया। विक्टोरिस सेगमेंट में कई शानदार फीचर्स से लैस है। इसमें 360° कैमरा, ADAS, 6 एयरबैग की सेफ्टी मिलती है। वहीं, इसमें अंडरबॉडी CNG सिलेंडर मिलता है, जिसका माइलेज 27Kmkg है।
|बेस्ट कार YoY ग्रोथ H1 फाइनेंशियल ईयर 2027
|नं
|मॉडल
|H1 FY27
|H1 FY26
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|1
|मारुति विक्टोरिस
|72,012
|4,282
|67,730
|1581.74
|2
|किआ सेल्टोस
|67,667
|33,955
|33,712
|99.28
|3
|टाटा पंच
|1,23,287
|73,455
|49,832
|67.84
|4
|मारुति बलेनो
|1,08,569
|71,989
|36,580
|50.81
|5
|मारुति फ्रोंक्स
|1,10,135
|76,805
|33,330
|43.4
|6
|हुंडई वेन्यू
|68,836
|49,978
|18,858
|37.73
|7
|मारुति वैगनआर
|1,16,029
|84,942
|31,087
|36.6
|8
|मारुति स्विफ्ट
|1,09,332
|84,123
|25,209
|29.97
|9
|टाटा नेक्सन
|1,11,919
|89,557
|22,362
|24.97
|10
|मारुति अर्टिगा
|1,12,557
|93,214
|19,343
|20.75
|11
|किआ सोनेट
|56,929
|47,168
|9,761
|20.69
|12
|मारुति डिजायर
|1,25,988
|1,08,006
|17,982
|16.65
|13
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|93,488
|84,634
|8,854
|10.46
विक्टोरिस का इंजन और माइलेज
विक्टोरिस में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, माइल्ड-हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो 103 bhp का पावर और 139 Nm का टॉर्क जनररेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। वहीं, इसमें 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलता है, जो 92.45 bhp का पावर और 122 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, इसे e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। ये अंडर बॉडी CNG टैंक वाली मारुति की पहली कार है। इसमें पूरा बूट स्पेस मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसका माइलेज 27km/kg है।
विक्टोरिस के फीचर्स और सेफ्टी
इसमें 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, राइट साइड में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड के रूप में 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स दिए हैं। हायर वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है। इसमें ADAS लेवल 2 टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिसमें रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट और लेन चेंज अलर्ट शामिल हैं। इसे BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें