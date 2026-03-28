बैंक जाकर निकाल लीजिए पैसा! अगले महीने लॉन्च होने की तैयारी में ये 5 धांसू कार; जान लीजिए डिटेल्स

Mar 28, 2026 12:28 pm IST

भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी उत्सव से कम नहीं होने वाली है। दरअसल, इस दौरान मारुति से लेकर एमजी जैसे दिग्गज ब्रांड्स इस महीने अपने कई मॉडलों को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं।

भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी उत्सव से कम नहीं होने वाली है। बता दें कि अप्रैल 2026 एक ऐसा महीना साबित होने जा रहा है, जिसमें सस्ती फैमिली कारों से लेकर लग्जरी इलेक्ट्रिक और प्रीमियम एसयूवी तक, हर सेगमेंट में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टोयोटा और एमजी जैसे दिग्गज ब्रांड्स इस महीने अपने सबसे चर्चित मॉडलों को नए अवतार और अपडेटेड फीचर्स के साथ उतारने की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं अप्रैल 2026 में लॉन्च होने वाले ऐसी ही 5 मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने जा रही है। इस नए अपडेट में कार के बाहरी डिजाइन में मामूली बदलावों के साथ केबिन को अधिक मॉडर्न बनाया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव इसके सीएनजी वैरिएंट में देखने को मिल सकता है, जहां कंपनी अंडरबॉडी सीएनजी टैंक तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है ताकि बूट स्पेस की कमी न हो। इसके अलावा, बेहतर ड्राइविंग अनुभव के लिए इसमें एक नया सिक्स-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी जोड़ा जा सकता है।

टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला टोयोटा भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी 'एबेला' के साथ धमाकेदार एंट्री करने वाली है। यह कार मारुति की ई-विटारा (e Vitara) पर बेस्ड होगी। बता दें कि अप्रैल में इसकी कीमतों का खुलासा हो सकता है। इबेला में 49 kWh और 61 kWh के दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। ग्राहकों को इस कार में सिंगल चार्ज पर 543 किलोमीटर तक की शानदार रेंज मिल सकती है।

एमजी मेजेस्टर एमजी मोटर अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी 'मेजेस्टर' को मार्केट में उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह एक फुल-साइज थ्री-रो एसयूवी होगी, जिसे एमजी ग्लोस्टर के अधिक प्रीमियम और लग्जरी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि 41,000 रुपये की टोकन राशि के साथ इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। जबकि अप्रैल में इसकी ऑफिशियल कीमतें घोषित की जाएंगी।

फॉक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट जर्मन कार मेकर फॉक्सवैगन 9 अप्रैल, 2026 को अपनी टाइगुन का अपडेटेड वर्जन पेश करेगी। नई टाइगुन का डिजाइन कंपनी की वैश्विक कारों से प्रेरित होगा, जिससे यह पहले से कहीं ज्यादा स्टाइलिश नजर आएगी। केबिन के अंदर नई तकनीक, बेहतर कूलिंग सिस्टम और प्रीमियम टच देखने को मिलेगा। हालांकि, पावरट्रेन में किसी बदलाव की संभावना नहीं है।