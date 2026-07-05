पुरानी गाड़ी में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से डर रहे हैं? मारुति, टोयोटा, हीरो ने दूर किया भ्रम; किया ये खुलासा
बहुत से लोग गाड़ियों में E20 पेट्रोल (20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल) डलवाने से डर रहे थे। अब देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों और एक्सपर्ट्स ने यह डर पूरी तरह दूर कर दिया है।
अगर आपके पास पुरानी कार या बाइक है तो आपके लिए राहत की खबर है। बहुत से लोग गाड़ियों में E20 पेट्रोल (20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल) डलवाने से डर रहे थे। अब देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों और एक्सपर्ट्स ने यह डर पूरी तरह दूर कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि यह नया ईंधन आपकी पुरानी गाड़ियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इंजन खराब होने, जंग लगने या कल-पुर्जे घिसने की बातें पूरी तरह अफवाह हैं। हाल ही में पेट्रोलियम, भारी उद्योग और सड़क परिवहन मंत्रालयों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मारुति सुजुकी, टोयोटा, हुंडई, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस और बजाज जैसी कंपनियों ने ग्राहकों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया।
अंतरराष्ट्रीय मानकों पर हुआ है टेस्ट
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी ने अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि भारत में E20 ईंधन लाने का फैसला अचानक नहीं हुआ। पुरानी गाड़ियों पर इसके कई कड़े और लंबे टेस्ट किए गए हैं। इसके बाद ही सरकार ने इसे मंजूरी दी है। गुलाटी के मुताबिक, इथेनॉल एक साफ और हाई-परफॉर्मेंस वाला ईंधन है। दुनिया भर में इसका इस्तेमाल पिछले कई दशकों से हो रहा है। भारत में टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह बहुत उन्नत है। यह इंटरनेशनल लेवल के 'संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग' (UNECE) के मानकों के बिल्कुल बराबर है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Rumion
₹ 9.55 - 13.86 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
Toyota Hilux
₹ 28.52 - 36 लाख
Toyota Land Cruiser
₹ 2.18 - 2.25 करोड़
Toyota Innova Crysta
₹ 19.72 - 26.77 लाख
Toyota Urban Cruiser Taisor
₹ 7.76 - 13.06 लाख
मारुति ने खोली अफवाहों की पोल
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने इसे आंकड़ों से साबित किया है। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती ने ग्राउंड रियलिटी सामने रखी। उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में मारुति ने कुल 2.84 करोड़ गाड़ियों की सर्विसिंग की। इनमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां तीन साल से अधिक पुरानी थीं। यानी ये गाड़ियां तकनीकी रूप से E20 सर्टिफाइड नहीं थीं। इसके बावजूद, सर्विस के दौरान एक भी गाड़ी में खराबी नहीं मिली। E20 पेट्रोल की वजह से जंग लगने या इंजन घिसने की कोई शिकायत सामने नहीं आई।
माइलेज पर पड़ेगा मामूली असर
माइलेज को लेकर ग्राहकों के मन में बड़ा भ्रम था, जिसे मारुति के राहुल भारती ने दूर किया। उन्होंने समझाया कि E20 पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू पहले के E10 पेट्रोल से करीब 3 से 3.5 पर्सेंट कम होती है। इस वजह से गाड़ी के माइलेज में भी बस इतनी ही मामूली कमी आ सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो, जो गाड़ी पहले 20 किमी का माइलेज देती थी, उसका माइलेज अब करीब 0.6 किमी कम हो सकता है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि सड़क पर गाड़ी का असली माइलेज आपके चलाने के तरीके, टायर प्रेशर, बार-बार ब्रेक लगाने और समय पर गाड़ी की मेंटेनेंस कराने पर ज्यादा निर्भर करता है।
कोई रीट्रोफिटमेंट जरूरी नहीं
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) की पूर्व सीएमडी वर्तिका शुक्ला ने भी इस प्रोग्राम को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि यह पूरा प्रोजेक्ट वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित है। यह ईंधन अब देशभर के सभी पेट्रोल पंपों पर आसानी से उपलब्ध है। पुरानी गाड़ियों में इसके लिए अलग से कोई पार्ट बदलने या रीट्रोफिटमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कंपनियां पहले से ही गाड़ियों को सुरक्षित मार्जिन के साथ बनाती हैं। हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपर्ट्स ने एक जरूरी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि मार्केट में आए नए E85 ईंधन (85% इथेनॉल) का इस्तेमाल सामान्य गाड़ियों में भूलकर भी न करें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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