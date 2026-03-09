Hindustan Hindi News
अब पेट्रोल की चिंता खत्म! 30 km तक का माइलेज देंगी ये 5 आने वाली हाइब्रिड कारें, जानिए कब होंगी लॉन्च

Mar 09, 2026 07:00 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय मार्केट में अब पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ 'स्ट्रांग हाइब्रिड' कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। दरअसल, साल 2027 से लागू होने वाले सख्त 'CAFE-III' उत्सर्जन मानकों को देखते हुए कार निर्माता अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं।

भारतीय मार्केट में अब पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ 'स्ट्रांग हाइब्रिड' कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। दरअसल, साल 2027 से लागू होने वाले सख्त 'CAFE-III' उत्सर्जन मानकों को देखते हुए कार निर्माता अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी न केवल बेहतर माइलेज देती है बल्कि पॉल्यूशन कम करने में भी मददगार है। इसे देखते हुए मारुति सुजुकी से लेकर टोयोटा, और किआ जैसी दिग्गज कंपनियां अपनी पॉपुलर कारों को हाइब्रिड अवतार में लाने की तैयारी कर रही हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 मोस्ट-अवेटेड हाइब्रिड मॉडल्स के बारे में विस्तार से।

नई जेनरेशन अर्बन क्रूजर हायराइडर

टोयोटा अपनी मशहूर मिड-साइज एसयूवी हायराइडर का नया वर्जन 2026 की दूसरी छमाही में लाने की योजना बना रही है। इसमें बड़ा डिजाइन बदलाव देखने को मिलेगा। सेफ्टी के लिए इसमें 'लेवल 2 ADAS', एक बड़ा 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट जैसे प्रीमियम फीचर्स जुड़ने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले मर्सिडीज-AMG की इस इलेक्ट्रिक सेडान के केबिन से उठ गया पर्दा

रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड

रेनो अपनी नई 'डस्टर' को भारत में वापस ला रही है। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ-साथ कंपनी अपनी 'स्ट्रांग हाइब्रिड E-Tech' टेक्नोलॉजी भी देगी। इसमें 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन और 1.4 kWh की बैटरी होगी। यह गाड़ी शहर में ड्राइविंग के दौरान 80 पर्सेंट तक 'EV मोड' पर चल सकेगी, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा किफायती बनाएगा। यह मॉडल दिवाली 2026 तक लॉन्च हो सकता है।

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स हाइब्रिड

मारुति अपनी पहली इन-हाउस डेवलप 'HEV सीरीज' हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ फ्रोंक्स को पेश करेगी। इसमें 1.2-लीटर Z12E इंजन का इस्तेमाल होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हाइब्रिड सेटअप 30 kmpl से ज्यादा का शानदार माइलेज देने में सक्षम है। यह कार 2026 के मध्य तक बाजार में आ सकती है।

ये भी पढ़ें:मारुति की कार खरीदने का है प्लान? मार्केट में जल्द आ रहे ये 3 शानदार मॉडल

हुंडई क्रेटा हाइब्रिड

हुंडई अपनी बेस्ट-सेलिंग एसयूवी 'क्रेटा' के नेक्स्ट-जेन मॉडल (कोडनेम: SX3) को 2027 में लॉन्च करेगी। इसमें मौजूदा पेट्रोल-डीजल इंजन विकल्पों के साथ-साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन भी मिलेगा। हुंडई इस सिस्टम को काफी हद तक लोकलाइज रखेगी ताकि कार की कीमत आम लोगों के बजट में बनी रहे।

किआ सेल्टोस हाइब्रिड

किया ने कंफर्म किया है कि वह भारत में अपनी पॉपुलर सेल्टोस का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन लाने वाली है। यह 2027 में लॉन्च हो सकती है। इसका हाइब्रिड सेटअप हुंडई क्रेटा जैसा ही होगा, जिसे भारतीय बाजार की कीमतों के अनुसार काफी सस्ता और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

