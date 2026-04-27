पैसा रखिए तैयार, भारतीय मार्केट में जल्द एंट्री की तैयारी कर रहीं ये 7 फैमिली कार; इनमें EV भी है शामिल

बड़े परिवारों के लिए आज भी MPV यानी मल्टी पर्पस व्हीकल ही सबसे प्रैक्टिकल चॉइस बनी हुई है। दरअसल, इनमें मिलने वाला स्पेस और आराम किसी दूसरी कार में मिलना मुश्किल है।

बड़े परिवारों के लिए आज भी MPV यानी मल्टी पर्पस व्हीकल ही सबसे प्रैक्टिकल चॉइस बनी हुई है। साल 2026 में भी इनका क्रेज कम नहीं हुआ है। इनमें मिलने वाला स्पेस और आराम किसी दूसरी कार में मिलना मुश्किल है। भारत का MPV सेगमेंट अब और भी दिलचस्प होने वाला है। दरअसल, अगले कुछ महीनों में मारुति से लेकर टोयोटा और किया जैसे ब्रांड्स अपनी नई गाड़ियां उतारने की तैयारी में हैं। इनमें पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ अब हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक का तड़का भी देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं आने वाले दिनों में आने वाली मोस्ट-अवेटेड 7 अपकमिंग 7-सीटर गाड़ी के बारे में विस्तार से।

मारुति सुजुकी अर्टिगा फेसलिफ्ट भारत की सबसे चहेती फैमिली कार अर्टिगा अब नए अवतार में आने वाली है। इस साल मारुति इसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर सकती है। इसमें थोड़े बहुत कॉस्मेटिक बदलाव और पहले से बेहतर फीचर्स वाला केबिन देखने को मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें नया अंडरबॉडी CNG टैंक दिया जा सकता है। इससे बूट स्पेस की समस्या खत्म हो जाएगी। इंजन वही पुराना भरोसेमंद 1.5-लीटर पेट्रोल रहेगा।

टोयोटा रुमियन फेसलिफ्ट टोयोटा की रुमियन असल में मारुति अर्टिगा का ही रीबेज्ड वर्जन है। इसलिए अर्टिगा के अपडेट होते ही टोयोटा भी अपनी रुमियन को नया लुक देगी। इसमें टोयोटा की अपनी सिग्नेचर ग्रिल और अलग अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। यह गाड़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन होगी जो मारुति के भरोसे के साथ टोयोटा की ब्रांड वैल्यू और सर्विस का अनुभव लेना चाहते हैं।

मारुति YMC इलेक्ट्रिक MPV मारुति अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी बड़ा धमाका करने जा रही है। बता दें कि 'YMC' कोडनेम वाली यह मारुति की पहली इलेक्ट्रिक MPV होगी। इसे खास 'स्केटबोर्ड' प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसकी वजह से इसके अंदर फर्श बिल्कुल सपाट होगा और बैठने के लिए काफी ज्यादा जगह मिलेगी। उम्मीद है कि एक बार फुल चार्ज करने पर यह करीब 450 किलोमीटर तक चलेगी।

टोयोटा की नई इलेक्ट्रिक MPV मारुति की YMC के साथ-साथ टोयोटा भी अपनी इलेक्ट्रिक MPV बाजार में उतारेगी। यह भी उसी प्लेटफॉर्म और बैटरी पैक (40kWh और 60kWh) पर बेस्ड होगी। इसका लुक और अंदर का इंटीरियर टोयोटा के अपने स्टाइल में होगा। यह उन लोगों के लिए एक फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन होगा जो पॉल्यूशन फ्री और लग्जरी सफर चाहते हैं।

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट लग्जरी MPV के सेगमेंट में राज करने वाली इनोवा हाईक्रॉस को भी साल 2026 के अंत तक एक नया अपडेट मिलने वाला है। इसमें बड़ी टचस्क्रीन और पहले से बेहतर डैशबोर्ड सेटअप मिल सकता है। कंपनी इसके सस्पेंशन पर भी काम कर रही है ताकि सफर और भी ज्यादा आरामदायक हो सके। इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा। यह पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों ऑप्शन में बनी रहेगी।

इनोवा हाईक्रॉस के सस्ते हाइब्रिड वैरिएंट्स टोयोटा अपनी मशहूर इनोवा क्रिस्टा को धीरे-धीरे बंद करने की तैयारी में है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए कंपनी हाईक्रॉस हाइब्रिड के कुछ सस्ते 'लोअर-स्पेक' वैरिएंट्स लॉन्च करेगी। ये वैरिएंट्स खास तौर पर उन लोगों और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए होंगे जो कम कीमत में हाइब्रिड तकनीक का बढ़िया माइलेज चाहते हैं।