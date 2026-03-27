ये हैं देश की 5 बेस्ट माइलेज कारें, 1 लीटर पेट्रोल में चलती हैं 28 KM से भी ज्यादा; कीमत ₹4.99 लाख से शुरू

Mar 27, 2026 02:55 pm IST

भारतीय मार्केट में कुछ ऐसी कारें मौजूद हैं जो सस्ती होने का साथ-साथ माइलेज में भी शानदार हैं। इन कारों में ग्राहकों को 28 किमी से ज्यादा तक माइलेज मिलता है।

आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में हर कोई एक ऐसी कार की तलाश में है जो कम ईंधन में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सके। मिडिल क्लास परिवारों के लिए 'माइलेज' हमेशा से ही कार खरीदने का सबसे बड़ा पैमाना रहा है। हालांकि, भारतीय मार्केट में कुछ ऐसी कारें मौजूद हैं जो सस्ती होने का साथ-साथ माइलेज में भी शानदार हैं। इन कारों में ग्राहकों को 28 किमी से ज्यादा तक माइलेज मिलता है। आइए जानते हैं भारत की उन 5 सबसे 'फ्यूल एफिशिएंट' कारों के बारे में जो पेट्रोल की हर बूंद का सही मोल वसूल करती हैं।

मारुति सुजुकी विक्टोरिस मारुति की यह मिड-साइज SUV माइलेज के मामले में इस वक्त देश की नंबर-1 कार बनी हुई है। इसका पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन 28.65 किमी/लीटर का माइलेज (ARAI) देता है। यह हाइब्रिड तकनीक का ही कमाल है कि इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद यह छोटी कारों से भी कम तेल पीती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.89 लाख रुपये है।

टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर टोयोटा की यह हाइब्रिड SUV माइलेज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है। इसका स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट 27.97 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देता है। इसमें 1.5-लीटर का एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन लगा है जो एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर काम करता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.14 लाख रुपये है।

होंडा सिटी हाइब्रिड प्रीमियम सेडान पसंद करने वालों के लिए होंडा सिटी हाइब्रिड किसी वरदान से कम नहीं है। यह कार 27.26 किमी/लीटर का माइलेज देती है। इसका e-CVT ट्रांसमिशन और स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ड्राइविंग के दौरान खुद ही तय करता है कि गाड़ी कब बैटरी पर चलेगी और कब इंजन पर। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.04 लाख रुपये है।

मारुति सुजुकी सेलेरियो अगर आप छोटी और बजट फ्रेंडली कार की तलाश में हैं, तो सेलेरियो से बेहतर कुछ नहीं। मारुति का दावा है कि यह भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल हैचबैक है। यह 26 किमी/लीटर का माइलेज देती है। इसका 1.0-लीटर के-सीरीज इंजन अपनी एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। कम कीमत और कम मेंटेनेंस वाली इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये है।