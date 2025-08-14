अब 15 साल पुरानी कारों के लिए मारुति ला रही E20 किट, इसे लगाने के बाद हर लीटर पेट्रोल पर होगी बचत

E20 का मतलब पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल को मिलाना है। इससे फ्यूल सस्ता होता है। साथ ही, ये पर्यावरण को भी सेफ रखता है। अब देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया अपनी पुरानी कारों के लिए भी E20 फ्यूल सपोर्ट करने वाली किट लॉन्च करने की तैयार कर चुकी है।

सरकार देश में पेट्रोल पर डिपेंडेंसी को कम करने और ऑप्शनल फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। E20 इसका एक बड़ा उदाहरण भी है। सरकार ने E20 पेट्रोल में सफलता हाासिल कर ली है। अब लगभग सभी नए व्हीकल में E20 सपोर्ट करता है। अब सरकार का अलगा लक्ष्य इसे बढ़ाकर E50 करना है। दरअसल, E20 का मतलब पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल को मिलाना है। इससे फ्यूल सस्ता होता है। साथ ही, ये पर्यावरण को भी सेफ रखता है। अब देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया अपनी पुरानी कारों के लिए भी E20 फ्यूल सपोर्ट करने वाली किट लॉन्च करने की तैयार कर चुकी है।

ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मारुति सुजुकी अपनी पुरानी कारों के लिए E20 अपग्रेड किट पेश करेगी। ये किट 10 साल या 15 साल पुरानी कारों के लिए भी उपलब्ध हो सकती हैं। इन E20 अपग्रेड किट की कीमत के बारे में अभी पर्याप्त जानकारी सामने नहीं आई है। इस किट की कीमत 4,000 रुपए से 6,000 रुपए के बीच होने की संभावना है। किट की कीमत वाहन के मॉडल पर निर्भर करेगी। अभी तक यह साफ नहीं है कि इस किट पर सब्सिडी मिलेगी या नहीं। अगर मिलेगी तो यह कौन देगा।

भारतीय बाजार में व्हीकल बेचने वाली कई ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इसी तरह के अपग्रेड प्रोग्राम लाने की तैयारी कर रही हैं। तकनीकी रूप से व्हीकल को E20 फ्यूल के अनुकूल बनाना संभव है। इसके लिए फ्यूल लाइन, सील और गैसकेट जैसे मेटल, रबर और प्लास्टिक कम्पोनेंट को बदलना होगा। इसके अलावा इंजन की री-ट्यूनिंग भी करनी होगी। इसी बात को ध्‍यान में रखते हुए कंपनियां E20 किट्स के निर्माण में लगी है जिनको लगाकर पुराने व्हीकल को भी E20 कम्पटेबल बनाया जा सके।