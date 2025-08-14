Maruti To Offer E20 Upgrade Kits For Up To 15 Years Old Cars अब 15 साल पुरानी कारों के लिए मारुति ला रही E20 किट, इसे लगाने के बाद हर लीटर पेट्रोल पर होगी बचत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti To Offer E20 Upgrade Kits For Up To 15 Years Old Cars

अब 15 साल पुरानी कारों के लिए मारुति ला रही E20 किट, इसे लगाने के बाद हर लीटर पेट्रोल पर होगी बचत

E20 का मतलब पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल को मिलाना है। इससे फ्यूल सस्ता होता है। साथ ही, ये पर्यावरण को भी सेफ रखता है। अब देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया अपनी पुरानी कारों के लिए भी E20 फ्यूल सपोर्ट करने वाली किट लॉन्च करने की तैयार कर चुकी है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 09:55 AM
share Share
Follow Us on
अब 15 साल पुरानी कारों के लिए मारुति ला रही E20 किट, इसे लगाने के बाद हर लीटर पेट्रोल पर होगी बचत

सरकार देश में पेट्रोल पर डिपेंडेंसी को कम करने और ऑप्शनल फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। E20 इसका एक बड़ा उदाहरण भी है। सरकार ने E20 पेट्रोल में सफलता हाासिल कर ली है। अब लगभग सभी नए व्हीकल में E20 सपोर्ट करता है। अब सरकार का अलगा लक्ष्य इसे बढ़ाकर E50 करना है। दरअसल, E20 का मतलब पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल को मिलाना है। इससे फ्यूल सस्ता होता है। साथ ही, ये पर्यावरण को भी सेफ रखता है। अब देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया अपनी पुरानी कारों के लिए भी E20 फ्यूल सपोर्ट करने वाली किट लॉन्च करने की तैयार कर चुकी है।

ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मारुति सुजुकी अपनी पुरानी कारों के लिए E20 अपग्रेड किट पेश करेगी। ये किट 10 साल या 15 साल पुरानी कारों के लिए भी उपलब्ध हो सकती हैं। इन E20 अपग्रेड किट की कीमत के बारे में अभी पर्याप्त जानकारी सामने नहीं आई है। इस किट की कीमत 4,000 रुपए से 6,000 रुपए के बीच होने की संभावना है। किट की कीमत वाहन के मॉडल पर निर्भर करेगी। अभी तक यह साफ नहीं है कि इस किट पर सब्सिडी मिलेगी या नहीं। अगर मिलेगी तो यह कौन देगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Suzuki Wagon R

₹ 5.79 - 7.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio

₹ 5.64 - 7.37 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Triber

Renault Triber

₹ 6.3 - 9.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Alto K10

Maruti Suzuki Alto K10

₹ 4.23 - 6.21 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki S-Presso

Maruti Suzuki S-Presso

₹ 4.26 - 6.12 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago

Tata Tiago

₹ 5 - 8.45 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:कंपनी ने जिम्नी की बुकिंग पर लगाया ब्रेक, इस एक वजह से ग्राहकों को लौटा रही पैसा

भारतीय बाजार में व्हीकल बेचने वाली कई ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इसी तरह के अपग्रेड प्रोग्राम लाने की तैयारी कर रही हैं। तकनीकी रूप से व्हीकल को E20 फ्यूल के अनुकूल बनाना संभव है। इसके लिए फ्यूल लाइन, सील और गैसकेट जैसे मेटल, रबर और प्लास्टिक कम्पोनेंट को बदलना होगा। इसके अलावा इंजन की री-ट्यूनिंग भी करनी होगी। इसी बात को ध्‍यान में रखते हुए कंपनियां E20 किट्स के निर्माण में लगी है जिनको लगाकर पुराने व्हीकल को भी E20 कम्पटेबल बनाया जा सके।

ये भी पढ़ें:कल से शुरू हो जाएगा FASTag एनुअल पास, टोल प्लाजा पर लगेंगे सिर्फ 15 रुपए

क्या होता है E20 फ्यूल?
एथिल अल्कोहल या इथेनॉल (C2H5OH) एक जैव ईंधन है जो स्वाभाविक रूप से शुगर को फर्मेंटिंग करके बनाया जाता है। भारत ने जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने के लिए इस बायो फ्यूल को पेट्रोल के साथ मिलाने के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम शुरू किया है। E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिश्रण को इंगित करता है। E20 में संख्या 20 पेट्रोल मिश्रण में इथेनॉल के अनुपात को दर्शाती है। यानी संख्या जितनी अधिक होगी पेट्रोल में इथेनॉल का अनुपात उतना ही अधिक होगा। आने वाले दिनो में इसका रेशियो 50:50 हो जाएगा। पेट्रोल की प्रतिशत कम होने से ये फ्यूल सस्ता भी हो जाता है।

Maruti Maruti Suzuki Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।