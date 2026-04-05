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पैसों का रखिए इंतजाम, मारुति से लेकर महिंद्रा, एमजी ला रही हैं 10 नई 7-सीटर कार; जानिए कब होगी लॉन्च

Apr 05, 2026 11:17 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में इस समय बड़ी और फैमिली कारों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि तमाम दिग्गज कंपनियां साल 2026 के दौरान अपनी कई नई 7-सीटर एसयूवी और एमपीवी को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही हैं।

पैसों का रखिए इंतजाम, मारुति से लेकर महिंद्रा, एमजी ला रही हैं 10 नई 7-सीटर कार; जानिए कब होगी लॉन्च

भारतीय मार्केट में इस समय बड़ी और फैमिली कारों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि तमाम दिग्गज कंपनियां साल 2026 के दौरान अपनी कई नई 7-सीटर एसयूवी और एमपीवी को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही हैं। अगर आप भी अपनी बड़ी फैमिली के लिए एक दमदार और स्पेशियस गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि आने वाले दिनों में विन्फास्ट से लेकर मारुति और महिंद्रा जैसी कंपनी अपने नए मॉडलों को लॉन्च करने की तैयारी में है। आइए नजर डालते हैं इन 10 मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग 7-सीटर कारों पर।

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विन्फास्ट MPV7

वियतनामी कंपनी विन्फास्ट भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक एमपीवी 'MPV7' उतारने वाली है। इसका डिजाइन काफी यूनिक और बॉक्सी है, जिसमें कंपनी के सिग्नेचर 'V' शेप वाले एलईडी डीआरएल्स और 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स मिलेंगे। फीचर्स के मामले में इसमें बड़ी टचस्क्रीन और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। उम्मीद है कि यह एक बार चार्ज होने पर करीब 450 किलोमीटर की रेंज देगी।

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एमजी मैजेस्टर

एमजी मोटर अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी 'मैजेस्टर' के साथ प्रीमियम सेगमेंट में तहलका मचाने को तैयार है। यह एक बड़ी और लग्जरी एसयूवी है जिसमें मसाज फंक्शन वाली वेंटिलेटेड सीटें और लेवल-2 ADAS जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलेंगे। इसमें 2.0-लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन दिया गया है जो जबरदस्त पावर जेनरेट करता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लग्जरी के साथ ऑफ-रोडिंग का मजा लेना चाहते हैं।

न्यू जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर

एसयूवी सेगमेंट के बेताज बादशाह फॉर्च्यूनर का नया अवतार जल्द ही सामने आने वाला है। नई फॉर्च्यूनर का डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर होगा। इसमें हीलक्स जैसी झलक देखने को मिल सकती है। चर्चा है कि इस बार टोयोटा इसमें माइल्ड-हाइब्रिड डीजल इंजन का ऑप्शन भी देगी।

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फॉक्सवैगन टायगुन नॉन R-लाइन

फॉक्सवैगन ने हाल ही में अपनी 7-सीटर टायगुन का R-लाइन मॉडल पेश किया था। अब कंपनी इसका एक रेगुलर वैरिएंट भी लाने वाली है। यह मॉडल उनके लिए होगा जो परफॉर्मेंस से ज्यादा कंफर्ट और बजट को प्रायोरिटी देते हैं। इसमें 2.0-लीटर का टीएसआई पेट्रोल इंजन मिलेगा। लुक्स के मामले में यह R-लाइन के मुकाबले थोड़ी सिंपल लेकिन एलिगेंट दिखेगी।

स्कोडा कोडियाक डीजल

डीजल इंजन के लवर्स के लिए खुशखबरी। बता दें कि स्कोडा अपनी पॉपुलर कोडिएक एसयूवी को डीजल अवतार में वापस ला रही है। यह कार CBU (पूरी तरह से बनी हुई) यूनिट के रूप में आएगी। इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इसमें 2.0-लीटर का टीडीआई इंजन मिलेगा जो 400Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा।

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स्कोडा कोडियाक RS

अगर आपको रफ्तार और स्पोर्टी लुक पसंद है तो कोडियाक का 'RS' वैरिएंट आपके लिए ही है। इसमें पूरी तरह से ब्लैक-आउट एक्सटीरियर और स्पोर्टी बंपर दिए गए हैं। इसका 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 263bhp की भारी-भरकम पावर देता है। यह उन परिवारों के लिए बेस्ट है जिन्हें स्पेस के साथ-साथ रोमांच भी चाहिए।

मारुति अर्टिगा फेसलिफ्ट

भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी अर्टिगा को भी इस साल एक नया अपडेट मिल सकता है। मारुति इसमें नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और कुछ कॉस्मेटिक बदलाव कर सकती है ताकि ग्राहकों की दिलचस्पी बनी रहे। कहा जा रहा है कि इस बार कंपनी सीएनजी सिलेंडर को गाड़ी के नीचे फिट कर सकती है जिससे बूट स्पेस बढ़ जाएगा। इंजन वही भरोसेमंद 1.5-लीटर पेट्रोल रहेगा।

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महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट

महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो N को और भी बेहतर बनाने पर काम कर रही है। नए अपडेट में इसमें थार रॉक्स वाली बड़ी टचस्क्रीन और कुछ एडिशनल सेफ्टी फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। इसके फ्रंट ग्रिल और अलॉय व्हील्स के डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, कार के पावरट्रेन में किसी बदलाव की संभावना नहीं है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट

पुरानी स्कॉर्पियो के फैंस के लिए गुड न्यूज है। बता दें कि स्कॉर्पियो क्लासिक को भी छोटा सा अपडेट मिलने वाला है। इसमें कुछ मामूली कॉस्मेटिक बदलाव किए जाएंगे ताकि यह सड़क पर फ्रेश नजर आए। यह उन लोगों के लिए है जो स्कॉर्पियो के रफ-एंड-टफ पुराने लुक और मैनुअल गियरबॉक्स के दीवाने हैं।

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रेनॉल्ट बोरियल

रेनॉल्ट अपनी नई 7-सीटर एसयूवी 'बोरियल' को भारतीय बाजार में लाने की योजना बना रही है। यह देखने में डस्टर से काफी बड़ी और अलग होगी ताकि तीसरी रो में बैठने वालों को अच्छी जगह मिल सके। इसमें 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है। यह इसे काफी फ्यूल-एफिशिएंट बनाएगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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