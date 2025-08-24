खुशखबरी! मारुति 3 सितंबर को लॉन्च करने जा रही धाकड़ SUV, क्रेटा और सेल्टोस से सीधी भिड़ंत; कीमत होगी इन सबसे कम!
मारुति सुजुकी 3 सितंबर को नई SUV लॉन्च करने जा रही है। ये कई एडवांस फीचर्स से लैस होगी। मार्केट में इस एसयूवी की टक्कर क्रेटा, सेल्टोस और एलीवेट से होगी और कीमत इन सबसे कम हो सकती है।
मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार नए मॉडल्स पेश कर रही है। अब कंपनी ने कन्फर्म किया है कि 3 सितंबर 2025 को एक नई SUV लॉन्च होने जा रही है। खास बात यह है कि यह SUV एरिना (Arena) डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेची जाएगी और इसे ब्रेजा (Brezza) के ऊपर, लेकिन ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) के नीचे पोजिशन किया जाएगा।
किससे होगी टक्कर?
यह नई SUV सीधे-सीधे हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), किआ सेल्टोस (Kia Seltos), होंडा एलिवेट (Honda Elevate), स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq), फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun) और टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder) जैसे पॉपुलर मिड-साइज SUVs को चुनौती देगी। यानी ग्राहक अब एक और किफायती और भरोसेमंद विकल्प चुन सकेंगे।
इंजन और वैरिएंट
हालांकि, कंपनी ने अभी तक ऑफिशियल टेक्निकल डीटेल्स शेयर नहीं की हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें 1.5-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। इसके साथ ही हाइब्रिड और CNG वर्जन भी लाए जा सकते हैं, जिससे यह SUV ज्यादा माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट चाहने वाले ग्राहकों को भी लुभा सके।
पोजिशनिंग और फीचर्स
यह SUV एरिना (Arena) की फ्लैगशिप कार होगी। इसके अलावा ब्रेजा (Brezza) से बड़ी और ज्यादा प्रीमियम होगी। ये कीमत और फीचर्स के मामले में इसे ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) से नीचे रखा जाएगा, ताकि ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच सके।
मारुति की प्लानिंग
कंपनी के पास पहले से ही एंट्री-लेवल से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक SUVs मौजूद हैं। नई SUV के साथ मारुति अपनी रेंज को और मजबूत करेगी और मिड-साइज SUV सेगमेंट में ज्यादा हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखेगी।
लॉन्च और उपलब्धता
लॉन्चिंग डेट की बात करें तो इसकी लॉन्चिंग 3 सितंबर 2025 को हो सकती है। इसकी बिक्री मारुति एरिना प्लेटफॉर्म से की जाएगी। इसकी पोजिशनिंग ब्रेजा (Brezza) से ऊपर ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) से नीचे की गई है।
अगर आप आने वाले महीनों में SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो 3 सितंबर पर नजर बनाए रखिए। यह कार मारुति (Maruti) की नेक्स्ट बिग लॉन्च साबित हो सकती है।
