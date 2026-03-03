मारुति की इस ईवी की लूट मची, डिमांड ऐसी कि 5 लाख कारों का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा; 4,960 करोड़ का निवेश होगा
मारुति सुजुकी (Maruti) ने एक बड़ा दांव खेला है। कंपनी ने गुजरात प्लांट में 5 लाख तक क्षमता बढ़ाने का ऐलान किया है। इसमें ई-विटारा (e Vitara) ग्लोबल स्टार बनेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी जुलाई 2026 तक अपने गुजरात प्लांट की उत्पादन क्षमता बढ़ाने जा रही है। फिलहाल, यह प्लांट 100% क्षमता पर काम कर रहा है, इसलिए अब यहां चौथी प्रोडक्शन लाइन जोड़ी जाएगी। इतना ही नहीं, हरियाणा के खरखौदा प्लांट की नई क्षमता भी मई से शुरू होने वाली है। दोनों मिलकर इस वित्त वर्ष के अंत तक 5 लाख यूनिट्स अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़ेंगे।
ई-विटारा को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा
इस विस्तार का सबसे बड़ा फायदा नई इलेक्ट्रिक SUV मारुति सुजुकी ई-विटारा (Maruti Suzuki e Vitara) को मिलने वाला है। ई-विटारा (e Vitara) को गुजरात प्लांट में पूरी दुनिया के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी इसकी मासिक उत्पादन क्षमता लगभग 2,000–2,500 यूनिट्स है, जिसमें घरेलू बिक्री के साथ एक्सपोर्ट भी शामिल है। इसी मॉडल को टोयोटा (Toyota) अपने ब्रांड नाम टोयोटा अर्बन क्रूज़र एबेला (Toyota Urban Cruiser Ebella) के तहत भी बेचेगी। हालांकि, टोयोटा (Toyota) वर्जन की कीमत अभी घोषित नहीं हुई है। भारत में ई-विटारा (e Vitara) की शुरुआती (इंट्रोडक्टरी) एक्स-शोरूम कीमत ₹15.99 लाख रखी गई है।
गुजरात में बनेगा दूसरा प्लांट
मारुति (Maruti) ने हाल ही में गुजरात में दूसरा प्लांट बनाने की भी घोषणा की है। इसके लिए राज्य सरकार से जमीन ले ली गई है। FY 2029 की अनुमानित कुल निवेश लगभग ₹4,960 करोड़ होगा। यह नया प्लांट आने वाले सालों में कंपनी की इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों गाड़ियों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा।
क्यों जरूरी है यह विस्तार?
EV सेगमेंट में बढ़ती डिमांड, एक्सपोर्ट मार्केट में मजबूती और टोयोटा के साथ ग्लोबल साझेदारी के चलते इसका विस्तार जरूरी हो गया था।
भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना
मारुति (Maruti) साफ संकेत दे रही है कि वह सिर्फ घरेलू लीडर नहीं रहना चाहती, बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाना चाहती है।
आगे क्या?
जुलाई 2026 तक नई लाइन जुड़ने के बाद ई-विटारा (e Vitara) की उपलब्धता बढ़ेगी और वेटिंग पीरियड कम हो सकता है। गुजरात प्लांट का यह विस्तार मारुति (Maruti) के EV गेम को नई रफ्तार देने वाला कदम माना जा रहा है।
