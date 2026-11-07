मारुति ने धनतेसर के एक दिन में बेच डालीं 30000 कार; फ्रोंक्स, ब्रेजा, अर्टिगा की जमकर रही डिमांड

कंपनी ने इस शानदार डिलीवरी के साथ इस फेस्टिव सीजन की मजबूत बिक्री का सिलसिला जारी रखा है। बता दें कि दशहरा तक रिटेल डिलीवरी में साल-दर-साल 36% की बढ़ोतरी देखी गई थी।

मारुति सुजुकी देश की फोर-व्हीलर इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी मानी जाती रहती है। खासकर, मिडिल क्लास को टारगेट करने वाली ये सबसे बड़ी कंपनी है। इसी मिडिल क्लास ने धनतेरस पर इस कंपनी को जबरदस्त सफलता दिलाई है। दरअसल, धनतेसर के सिर्फ एक दिन में कंपनी ने 30,000 गाड़ियों की डिलिवरी की। कंपनी के मार्केटिंग और सेल्स विभाग के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम आज लगभग 30,000 गाड़ियां डिलीवर करेंगे।

कंपनी ने इस शानदार डिलीवरी के साथ इस फेस्टिव सीजन की मजबूत बिक्री का सिलसिला जारी रखा है। बता दें कि दशहरा तक रिटेल डिलीवरी में साल-दर-साल 36% की बढ़ोतरी देखी गई थी। देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल निर्माता कंपनी ने अक्टूबर में अब तक का सबसे बड़ी मंथली होलसेल 2.76 लाख यूनिट की दर्ज की।

अक्टूबर की सेल्स ब्रीफिंग के दौरान, बनर्जी ने बताया था कि नवरात्रि के दौरान रिटेल डिलीवरी में साल-दर-साल 35% की वृद्धि हुई थी, जो दशहरा खत्म होने तक बढ़कर 36% हो गई। कंपनी ने अक्टूबर में लगभग 2.44 लाख गाड़ियां डिलीवर कीं, जबकि महीने के आखिर में डीलर्स के पास केवल 12 दिनों का स्टॉक बचा था, जो मजबूत रिटेल डिमांड को दर्शाता है।

मारुति सुजुकी ने अक्टूबर 2026 में कुल 2,76,120 गाड़ियों का होलसेल वॉल्यूम दर्ज किया, जो पिछले साल के इसी महीने के 2,20,894 यूनिट्स के मुकाबले 25% ज्यादा है। घरेलू बाजार में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री साल-दर-साल 20.5% बढ़कर 2,12,384 यूनिट्स हो गई। घरेलू बिक्री जिसमें हल्के कमर्शियल व्हीकल शामिल हैं, लेकिन अन्य OEMs को की गई सप्लाई शामिल नहीं है। इनकी रिकॉर्ड 2,16,789 यूनिट्स बिक्री रही, जो 20% की वृद्धि है। एक्सपोर्ट 59% बढ़कर 49,872 यूनिट्स हो गया, जबकि अन्य OEMs को 9,459 यूनिट्स की सप्लाई की गई।

SUV और MPV की जबरदस्त डिमांड

मारुति सुजुकी के पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो में हर तरफ अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री साल-दर-साल 26% बढ़कर 97,787 यूनिट्स हो गई। इसमें ब्रेजा, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा और अर्टिगा जैसी SUV और MPV गाड़ियों का बड़ा योगदान रहा। मिनी, कॉम्पैक्ट और मिड-साइज पैसेंजर कारों की बिक्री 18.4% बढ़कर 1,00,877 यूनिट हो गई। इस कैटेगरी में ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट, डिजायर और बलेनो जैसे मॉडल शामिल हैं, और यह वॉल्यूम के हिसाब से मारुति का सबसे बड़ा घरेलू पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट बना हुआ है।

बनर्जी ने कहा कि छोटी कारों की मांग मजबूत बनी हुई है। उनके अनुसार, अप्रैल-अक्टूबर के दौरान मारुति के A-सेगमेंट का वॉल्यूम लगभग 31% बढ़ा। वहीं, GST दरों में बदलाव के कारण पिछले साल की हाई बेसलाइन होने के बावजूद, अक्टूबर में ग्रोथ लगभग 18 से 19% रही। उन्होंने कहा कि कंपनी छोटी कारों के बाजार पर पूरा ध्यान दे रही है, जो हमेशा से मारुति सुजुकी के कारोबार का मुख्य हिस्सा रहा है।