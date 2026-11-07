मारुति ने धनतेसर के एक दिन में बेच डालीं 30000 कार; फ्रोंक्स, ब्रेजा, अर्टिगा की जमकर रही डिमांड
कंपनी ने इस शानदार डिलीवरी के साथ इस फेस्टिव सीजन की मजबूत बिक्री का सिलसिला जारी रखा है। बता दें कि दशहरा तक रिटेल डिलीवरी में साल-दर-साल 36% की बढ़ोतरी देखी गई थी।
मारुति सुजुकी देश की फोर-व्हीलर इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी मानी जाती रहती है। खासकर, मिडिल क्लास को टारगेट करने वाली ये सबसे बड़ी कंपनी है। इसी मिडिल क्लास ने धनतेरस पर इस कंपनी को जबरदस्त सफलता दिलाई है। दरअसल, धनतेसर के सिर्फ एक दिन में कंपनी ने 30,000 गाड़ियों की डिलिवरी की। कंपनी के मार्केटिंग और सेल्स विभाग के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम आज लगभग 30,000 गाड़ियां डिलीवर करेंगे।
कंपनी ने इस शानदार डिलीवरी के साथ इस फेस्टिव सीजन की मजबूत बिक्री का सिलसिला जारी रखा है। बता दें कि दशहरा तक रिटेल डिलीवरी में साल-दर-साल 36% की बढ़ोतरी देखी गई थी। देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल निर्माता कंपनी ने अक्टूबर में अब तक का सबसे बड़ी मंथली होलसेल 2.76 लाख यूनिट की दर्ज की।
अक्टूबर की सेल्स ब्रीफिंग के दौरान, बनर्जी ने बताया था कि नवरात्रि के दौरान रिटेल डिलीवरी में साल-दर-साल 35% की वृद्धि हुई थी, जो दशहरा खत्म होने तक बढ़कर 36% हो गई। कंपनी ने अक्टूबर में लगभग 2.44 लाख गाड़ियां डिलीवर कीं, जबकि महीने के आखिर में डीलर्स के पास केवल 12 दिनों का स्टॉक बचा था, जो मजबूत रिटेल डिमांड को दर्शाता है।
मारुति सुजुकी ने अक्टूबर 2026 में कुल 2,76,120 गाड़ियों का होलसेल वॉल्यूम दर्ज किया, जो पिछले साल के इसी महीने के 2,20,894 यूनिट्स के मुकाबले 25% ज्यादा है। घरेलू बाजार में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री साल-दर-साल 20.5% बढ़कर 2,12,384 यूनिट्स हो गई। घरेलू बिक्री जिसमें हल्के कमर्शियल व्हीकल शामिल हैं, लेकिन अन्य OEMs को की गई सप्लाई शामिल नहीं है। इनकी रिकॉर्ड 2,16,789 यूनिट्स बिक्री रही, जो 20% की वृद्धि है। एक्सपोर्ट 59% बढ़कर 49,872 यूनिट्स हो गया, जबकि अन्य OEMs को 9,459 यूनिट्स की सप्लाई की गई।
SUV और MPV की जबरदस्त डिमांड
मारुति सुजुकी के पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो में हर तरफ अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री साल-दर-साल 26% बढ़कर 97,787 यूनिट्स हो गई। इसमें ब्रेजा, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा और अर्टिगा जैसी SUV और MPV गाड़ियों का बड़ा योगदान रहा। मिनी, कॉम्पैक्ट और मिड-साइज पैसेंजर कारों की बिक्री 18.4% बढ़कर 1,00,877 यूनिट हो गई। इस कैटेगरी में ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट, डिजायर और बलेनो जैसे मॉडल शामिल हैं, और यह वॉल्यूम के हिसाब से मारुति का सबसे बड़ा घरेलू पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट बना हुआ है।
बनर्जी ने कहा कि छोटी कारों की मांग मजबूत बनी हुई है। उनके अनुसार, अप्रैल-अक्टूबर के दौरान मारुति के A-सेगमेंट का वॉल्यूम लगभग 31% बढ़ा। वहीं, GST दरों में बदलाव के कारण पिछले साल की हाई बेसलाइन होने के बावजूद, अक्टूबर में ग्रोथ लगभग 18 से 19% रही। उन्होंने कहा कि कंपनी छोटी कारों के बाजार पर पूरा ध्यान दे रही है, जो हमेशा से मारुति सुजुकी के कारोबार का मुख्य हिस्सा रहा है।
FY27 में कंपनी को 27% की ग्रोथ मिली
फाइनेंशियल ईयर 2027 के अप्रैल-अक्टूबर के दौरान, मारुति सुजुकी का कुल वॉल्यूम 27% बढ़कर 16,55,498 यूनिट हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 12,99,629 यूनिट था। घरेलू पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 33% बढ़कर 12,92,624 यूनिट हो गई। यूटिलिटी वाहनों का वॉल्यूम 40% बढ़कर 5,53,479 यूनिट हो गया, जबकि मिनी, कॉम्पैक्ट और मिड-साइज़ पैसेंजर कारों की बिक्री 31% बढ़कर 6,51,971 यूनिट रही। कंपनी के सेल्स डेटा के अनुसार, इन 7 महीनों में एक्सपोर्ट 18% बढ़कर 2,82,727 यूनिट हो गया।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें