EV खरीदने का है प्लान? मार्च तक शोरूम पहुंचेंगी मारुति, टाटा, टोयोटा की 4 नई इलेक्ट्रिक कारें; लॉन्च डेट कंफर्म
मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और टोयोटा जैसी दिग्गज कार निर्माता कंपनियां चार नई इलेक्ट्रिक SUV शोरूम में उतारने की तैयारी में हैं। बता दें कि अपकमिंग कारों का लॉन्च डेट भी कंफर्म हो चुका है।
भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। आने वाला मार्च महीना EV खरीदारों के लिए खास होने वाला है। दरअसल, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और टोयोटा जैसी दिग्गज कार निर्माता कंपनियां चार नई इलेक्ट्रिक SUV शोरूम में उतारने की तैयारी में हैं। बता दें कि अपकमिंग कारों का लॉन्च डेट भी कंफर्म हो चुका है। इन कारों में बेहतर रेंज, नया डिजाइन और ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। कुल मिलाकर, जो लोग पेट्रोल-डीजल छोड़कर EV लेने का सोच रहे हैं, उनके लिए अगले कुछ हफ्ते काफी अहम रहने वाले हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 4 अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के बारे में विस्तार से।
Tata Punch.ev Facelift
टाटा पंच ईवी को दो साल पहले लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इसे अपडेटेड अवतार में लॉन्च करने जा रही है। नई पंच EV 20 फरवरी से इसकी बिक्री शुरू होने वाली है। नई Punch.ev पहले से ज्यादा स्मार्ट और स्लीक दिखती है। आगे की तरफ नया डिजाइन, बदली हुई लाइट्स और नई ग्रिल दी गई है जिससे गाड़ी ज्यादा मॉडर्न लगती है। हालांकि, बैटरी और मोटर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 10.95 - 19.76 लाख
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.72 लाख
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
Tata Sierra.ev
पुरानी यादों को ताजा करते हुए टाटा सिएरा ईवी अब पूरी तरह इलेक्ट्रिक अवतार में आने वाली है। इसका डिजाइन बाकी टाटा SUV से थोड़ा अलग होगा। आगे की तरफ बंद पैनल मिलेगा, जिससे साफ पता चलता है कि यह इलेक्ट्रिक गाड़ी है। कंपनी इसे दो वर्जन, रियर व्हील ड्राइव और दूसरा ऑल व्हील ड्राइव। में ला सकती है बेहतर राइड के लिए इसमें इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन मिलने की उम्मीद है। मार्च में इसका लॉन्च लगभग तय माना जा रहा है।
Maruti e-Vitara
मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा काफी चर्चा में है। यह दो वैरिएंट में आएगी और एक बार चार्ज करने पर 440 से 543 किलोमीटर तक चलने का दावा किया जा रहा है इसमें वेंटिलेटेड सीट, बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल मीटर और पीछे की सीट को आगे-पीछे खिसकाने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। कंपनी फरवरी के आखिर तक इसकी कीमतों का ऐलान कर सकती है।
Toyota Urban Cruiser Ebella
टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला दिखने में थोड़ी अलग है, लेकिन अंदर से यह ई विटारा जैसी ही है। इसका फ्रंट डिजाइन ज्यादा प्रीमियम और स्टाइलिश रखा गया है। वहीं, बैटरी, मोटर और रेंज वही है, जो e-Vitara में मिलती है। टोयोटा इसे फरवरी के अंत तक लॉन्च कर सकती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।