₹5.79 लाख की ये कार देश के 32 लाख घरों तक पहुंच गई, सेफ्टी में भी हिट; ये ऑल्टो, वैगनआर या बलेनो नहीं
संक्षेप: देश के अंदर मारुति 3 करोड़ से ज्यादा कार बेच चुकी है, जिसमें स्विफ्ट का भी अहम रोल रहा है। ये ऑल्टो, वैगनआर के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। स्विफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,78,900 रुपए है।
मारुति सुजुकी की की प्रीमियम हैचबैक में से एक स्विफ्ट ने अपने नाम नया रिकॉर्ड कर लिया है। दरअसल, इस कार की लॉन्च के बाद से 32 लाख यूनिट बिक चुकी हैं। इतना ही नहीं, दुनियाभर में इस कार का दबदबा है। पाकिस्तान, चीन, अमेरिका समेत कई देशों में इसकी 1 करोड़ से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। देश के अंदर मारुति 3 करोड़ से ज्यादा कार बेच चुकी है, जिसमें स्विफ्ट का भी अहम रोल रहा है। ये ऑल्टो, वैगनआर के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। स्विफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,78,900 रुपए है।
भारत में बिकने वाली स्विफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2-लीटर Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है।
इस कार का केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर AC वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।
न्यू स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, नया सस्पेंशन और सभी वैरिएंट्स के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA) जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नया LED फॉग लैंप मिलता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
