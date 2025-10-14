स्विफ्ट पर आया ताबड़तोड़ डिस्काउंट, दीवाली पर मिल रही ₹48750 सस्ती; कीमत भी घटकर ₹5.79 लाख हुई
संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने अक्टूबर में अपनी मोस्ट सेलिंग और इंडिया की पॉपुलर स्विफ्ट पर शानदार डिस्काउट लेकर आई है। इस महीने इसे खरीदने पर 48,750 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है।
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने अक्टूबर में अपनी मोस्ट सेलिंग और इंडिया की पॉपुलर स्विफ्ट पर शानदार डिस्काउट लेकर आई है। इस महीने इसे खरीदने पर 48,750 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। कार खरीदने पर ग्राहकों को कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट जैसे फायदे मिलेंगे। नए GST 2.0 के बाद इस कार को खरीदना 84,601 रुपए तक सस्ता हो गया है। जिसके बाद इसकी नए एक्स-शोरूम कीमत 5,78,900 रुपए हो गई है। बता दें कि स्विफ्ट में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग मिलते हैं।
|मारुति स्विफ्ट वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.2L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI
|Rs. 6,49,000
|-Rs. 70,100
|Rs. 5,78,900
|-10.80%
|VXI
|Rs. 7,29,500
|-Rs. 70,600
|Rs. 6,58,900
|-9.68%
|VXI (O)
|Rs. 7,56,500
|-Rs. 71,600
|Rs. 6,84,900
|-9.46%
|ZXI
|Rs. 8,29,500
|-Rs. 76,600
|Rs. 7,52,900
|-9.23%
|ZXI Plus
|Rs. 8,99,500
|-Rs. 79,600
|Rs. 8,19,900
|-8.85%
|1.2L Petrol-Auto (AMT)
|VXI
|Rs. 7,79,501
|-Rs. 75,601
|Rs. 7,03,900
|-9.70%
|VXI (O)
|Rs. 8,06,500
|-Rs. 76,600
|Rs. 7,29,900
|-9.50%
|ZXI
|Rs. 8,79,500
|-Rs. 81,600
|Rs. 7,97,900
|-9.28%
|ZXI Plus
|Rs. 9,49,501
|-Rs. 84,601
|Rs. 8,64,900
|-8.91%
|1.2L CNG-Manual
|VXI
|Rs. 8,19,500
|-Rs. 74,600
|Rs. 7,44,900
|-9.10%
|VXI(O)
|Rs. 8,46,501
|-Rs. 75,601
|Rs. 7,70,900
|-8.93%
|ZXI
|Rs. 9,19,500
|-Rs. 80,600
|Rs. 8,38,900
|-8.77%
नई स्विफ्ट का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इसमें बिल्कुल नया इंटीरियर देखने को मिलेगा। इसका केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।
न्यू स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, नया सस्पेंशन और सभी वैरिएंट्स के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA) जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नया LED फॉग लैंप मिलता है।
इसके इंजन पावरट्रेन की बात करें तो इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
