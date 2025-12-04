Hindustan Hindi News
₹5.79 लाख की कार पर ₹55,000 का डिस्काउंट, 32 किमी. से ज्यादा का शानदार माइलेज; ऑफर खत्म होने से पहले लपक लें डील

संक्षेप:

दिसंबर 2025 के महीने में मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift) पर कंपनी बंपर ऑफर दे रही है। इस महीने आप मारुति स्विफ्ट पर 55,000 रुपये तक छूट पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर अभी लेने पर असल में कितना फायदा मिलेगा?

Thu, 4 Dec 2025 03:09 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अगर आप इस साल एक नई मारुति सुजुकी (Maruti Swift) खरीदने की सोच रहे हैं, तो दिसंबर 2025 आपके लिए एक गोल्डन मौका साबित हो सकता है। मारुति ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले हैचबैक मॉडल पर इस महीने भारी डिस्काउंट की घोषणा की है। सभी फ्यूल टाइप वैरिएंट्स पर ग्राहकों को 55,000 तक की बचत मिल सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:ग्राहकों की बल्ले-बल्ले! मारुति फ्रोंक्स पर आया साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट

कितना-कितना मिल रहा डिस्काउंट?

इस बार स्विफ्ट (Swift) के सभी वैरिएंट्स पर एक जैसे ऑफर उपलब्ध हैं। आइए जान लेते हैं किस तरह का फायदा आपको मिल सकता है।

1- कैश डिस्काउंट – 25,000

कंपनी सीधे तौर पर 25,000 की कैश छूट दे रही है, जिससे कार की ऑन-रोड कीमत काफी कम हो जाती है।

2- स्क्रैपेज बोनस- 25,000

पुरानी कार स्क्रैप करने पर आपको पूरे 25,000 का बोनस मिलेगा या 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। अगर आप पुरानी कार एक्सचेंज करते हैं, तो स्क्रैपेज बोनस की जगह 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिलेगा।

4- अतिरिक्त लाभ – 5,000

डीलरशिप लेवल पर आपको और 5,000 तक के फेस्टिव और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं।

कुल फायदा 55,000 रुपये तक

बेनिफिट टाइपअमाउंट
कैश डिस्काउंट₹25,000
स्क्रैपेज बोनस₹25,000 (या)
एक्सचेंज बोनस₹15,000
अतिरिक्त बेनिफिट्स₹5,000
कुल अधिकतम छूट₹55,000

मारुति स्विफ्ट की कीमत कितनी?

दिसंबर 2025 में मारुति स्विफ्ट की शुरुआती कीमतें 5.79 लाख रुपये से शुरू होती हैं और टॉप वैरिएंट के लिए 8.80 लाख रुपये तक जाती हैं। इस डिस्काउंट के बाद स्विफ्ट (Swift) अपने सेगमेंट में और भी वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बन चुकी है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
