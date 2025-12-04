₹5.79 लाख की कार पर ₹55,000 का डिस्काउंट, 32 किमी. से ज्यादा का शानदार माइलेज; ऑफर खत्म होने से पहले लपक लें डील
दिसंबर 2025 के महीने में मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift) पर कंपनी बंपर ऑफर दे रही है। इस महीने आप मारुति स्विफ्ट पर 55,000 रुपये तक छूट पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर अभी लेने पर असल में कितना फायदा मिलेगा?
अगर आप इस साल एक नई मारुति सुजुकी (Maruti Swift) खरीदने की सोच रहे हैं, तो दिसंबर 2025 आपके लिए एक गोल्डन मौका साबित हो सकता है। मारुति ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले हैचबैक मॉडल पर इस महीने भारी डिस्काउंट की घोषणा की है। सभी फ्यूल टाइप वैरिएंट्स पर ग्राहकों को 55,000 तक की बचत मिल सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
कितना-कितना मिल रहा डिस्काउंट?
इस बार स्विफ्ट (Swift) के सभी वैरिएंट्स पर एक जैसे ऑफर उपलब्ध हैं। आइए जान लेते हैं किस तरह का फायदा आपको मिल सकता है।
1- कैश डिस्काउंट – 25,000
कंपनी सीधे तौर पर 25,000 की कैश छूट दे रही है, जिससे कार की ऑन-रोड कीमत काफी कम हो जाती है।
2- स्क्रैपेज बोनस- 25,000
पुरानी कार स्क्रैप करने पर आपको पूरे 25,000 का बोनस मिलेगा या 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। अगर आप पुरानी कार एक्सचेंज करते हैं, तो स्क्रैपेज बोनस की जगह 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिलेगा।
4- अतिरिक्त लाभ – 5,000
डीलरशिप लेवल पर आपको और 5,000 तक के फेस्टिव और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं।
कुल फायदा 55,000 रुपये तक
|बेनिफिट टाइप
|अमाउंट
|कैश डिस्काउंट
|₹25,000
|स्क्रैपेज बोनस
|₹25,000 (या)
|एक्सचेंज बोनस
|₹15,000
|अतिरिक्त बेनिफिट्स
|₹5,000
|कुल अधिकतम छूट
|₹55,000
मारुति स्विफ्ट की कीमत कितनी?
दिसंबर 2025 में मारुति स्विफ्ट की शुरुआती कीमतें 5.79 लाख रुपये से शुरू होती हैं और टॉप वैरिएंट के लिए 8.80 लाख रुपये तक जाती हैं। इस डिस्काउंट के बाद स्विफ्ट (Swift) अपने सेगमेंट में और भी वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बन चुकी है।
