स्विफ्ट पर ऐसा डिस्काउंट आपने भी सोचा नहीं होगा! इस महीने इतने में मिल रही ₹5.78 लाख की ये कार

संक्षेप: स्विफ्ट पर 57,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके ZXi, VXi पेट्रोल MT, AMT और CNG वैरिएंट पर 57,100 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। LXi ट्रिम पर 37,100 रुपए का फायदा मिलेगा, जिसमें 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस या 25,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस शामिल है।

Sat, 8 Nov 2025 01:32 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
मारुति ने पिछले महीने यानी अक्टूबर में सेल्स का नया कीर्तिमान बनाया था। नए GST 2.0 का इसकी सेल पर शानदार असर पड़ा। ऐसे में इस महीने भी कंपनी अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। दरअसल, इस महीने (नवंबर) स्विफ्ट पर 57,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। इस हैचबैक के ZXi, VXi पेट्रोल MT, AMT और CNG वैरिएंट पर 57,100 रुपए तक का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। LXi ट्रिम पर 37,100 रुपए का फायदा मिलेगा, जिसमें 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस या 25,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस शामिल है। साथ ही, 2100 रुपए तक के दूसरे फायदे भी मिलेंगे। बता दें कि इसकी नई एक्स-शोरूम कीमतें 5.78 लाख से 8.64 लाख रुपए तक हैं।

नई स्विफ्ट का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है।

इसमें बिल्कुल नया इंटीरियर देखने को मिलेगा। इसका केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।

न्यू स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, नया सस्पेंशन और सभी वैरिएंट्स के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA) जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नया LED फॉग लैंप मिलता है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

