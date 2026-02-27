Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

₹5.79 लाख की स्विफ्ट खरीदने लिया ₹5 लाख का लोन, तो बस इतनी बनेगी EMI; देखें 8 ROI कंडीशन

Feb 27, 2026 12:45 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मारुति सुजुकी स्विफ्ट देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। ये देश की नंबर-1 हैचबैक भी हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,78,900 रुपए है। स्विफ्ट को LXI, VXI, VXI (O), ZXI और ZXI Plus ट्रिम में खरीद सकते हैं। इसमें CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज भी काफी शानदार है।

₹5.79 लाख की स्विफ्ट खरीदने लिया ₹5 लाख का लोन, तो बस इतनी बनेगी EMI; देखें 8 ROI कंडीशन

मारुति सुजुकी स्विफ्ट देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। ये देश की नंबर-1 हैचबैक भी हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,78,900 रुपए है। स्विफ्ट को LXI, VXI, VXI (O), ZXI और ZXI Plus ट्रिम में खरीद सकते हैं। इसमें CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज भी काफी शानदार है। इसके पेट्रोल MT का माइलेज 24.80 Km/l, पेट्रोल AMT का माइलेज 25.75 Km/l और पेट्रोल CNG MT का माइलेज 32.85 Km/Kg तक है। ऐसे में आप इसे लोने पर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब हम आपको इसकी डिटेल बता रहे हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं

ऐसे में आप इसके बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए 5 लाख का ऑटो लोन ले रहे हैं, तब आपको हर महीने कितनी EMI चुकानी होगी। हम यहां पर इसी गणित को बता रहे हैं। स्विफ्ट के बेस वैरिएंट LXI की एक्स-शोरूम कीमत 5.79 लाख रुपए है। ऐसे में आप 78,900 रुपए का डाउन पेमेंट देकर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब मंथली EMI कितनी होगी। हम यहां पर 8%, 8.5%, 9%, 9.5% और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट (ROI) के साथ कैलकुलेशन शामिल है। आपको RTO, इंश्योरेंस का खर्च खुद ही उठाना होगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Swift

Maruti Suzuki Swift

₹ 5.79 - 8.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Glanza

Toyota Glanza

₹ 6.39 - 9.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Grand i10 Nios

Hyundai Grand i10 Nios

₹ 5.47 - 7.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Baleno

Maruti Suzuki Baleno

₹ 5.99 - 9.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago NRG

Tata Tiago NRG

₹ 7.2 - 8.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ignis

Maruti Suzuki Ignis

₹ 5.35 - 7.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:बीते साल इन 2 कारों को सभी यूनिट हाथों-हाथ बिक गईं, अब इस साल फिर हो रही लॉन्च
₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
8%3 साल₹15,668
8%4 साल₹12,206
8%5 साल₹10,138
8%6 साल₹8,767
8%7 साल₹7,793

मारुति स्विफ्ट के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 15,668 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,206 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,138 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 8,767 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 7,793 रुपए बनेगी।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
8.50%3 साल₹15,784
8.50%4 साल₹12,324
8.50%5 साल₹10,258
8.50%6 साल₹8,889
8.50%7 साल₹7,918

मारुति स्विफ्ट के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 15,784 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,324 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,258 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 8,889 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 7,918 रुपए बनेगी।

ये भी पढ़ें:2 लाख से ज्यादा घरों में पहुंच गई ₹5.76 लाख की ये 7-सीटर; अब जमकर खरीद रहे लोग
₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
9%3 साल₹15,900
9%4 साल₹12,443
9%5 साल₹10,379
9%6 साल₹9,013
9%7 साल₹8,045

मारुति स्विफ्ट के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 9% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 15,900 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,443 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,379 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 9,013 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 8,045 रुपए बनेगी।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
9.50%3 साल₹16,016
9.50%4 साल₹12,562
9.50%5 साल₹10,501
9.50%6 साल₹9,137
9.50%7 साल₹8,172

मारुति स्विफ्ट के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 9.5% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 16,016 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,562 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,501 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 9,137 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 8,172 रुपए बनेगी।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
10%3 साल₹16,134
10%4 साल₹12,681
10%5 साल₹10,624
10%6 साल₹9,263
10%7 साल₹8,301

मारुति स्विफ्ट के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 10% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 16,134 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,681 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,624 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 9,263 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 8,301 रुपए बनेगी।

ये भी पढ़ें:कार खरीदने के लिए फरवरी में खुल गईं तिजोरी, रिकॉर्ड 4.5 लाख यूनिट हुईं डिस्पैच

स्विफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है।

इस कार का केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर AC वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।

न्यू स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, नया सस्पेंशन और सभी वैरिएंट्स के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA) जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नया LED फॉग लैंप मिलता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Maruti Swift Maruti Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।