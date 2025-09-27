नए GST से ₹5.79 लाख की हो गई स्विफ्ट, खरीदने के लिए लिया ₹5 लाख का लोन तो इनती बनेगी EMI; समझें
स्विफ्ट के बेस वैरिएंट LXI की एक्स-शोरूम कीमत 5.79 लाख रुपए है। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इसके लिए 79,000 डाउन पेमेंट करके 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब मंथली EMI कितनी होगी। हम यहां 5 लाख रुपए की 5 कंडीशन बता रहे हैं। ये कंडीशन लोन के इंटरेस्ट रेट और टेन्योर को लेकर है।
मारुति सुजुकी के लिए स्विफ्ट उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। कई बार ये देश की नंबर-1 कार भी रह चुकी हैं। GST में कटौती के बाद इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 6,49,000 रुपए से घटकर 5,78,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट LXI को खरीदना अब 70,100 रुपए सस्ता हो गया है। स्विफ्ट को LXI, VXI, VXI (O), ZXI और ZXI Plus ट्रिम में खरीद सकते हैं। ऐसे में आप इसके बेस वैरिएंट को खरीदने के लिए 5 लाख का ऑटो लोन ले रहे हैं, तब आपको हर महीने कितनी EMI चुकानी होगी। हम यहां पर इसी गणित को बता रहे हैं।
|मारुति स्विफ्ट वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.2L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI
|Rs. 6,49,000
|-Rs. 70,100
|Rs. 5,78,900
|-10.80%
|VXI
|Rs. 7,29,500
|-Rs. 70,600
|Rs. 6,58,900
|-9.68%
|VXI (O)
|Rs. 7,56,500
|-Rs. 71,600
|Rs. 6,84,900
|-9.46%
|ZXI
|Rs. 8,29,500
|-Rs. 76,600
|Rs. 7,52,900
|-9.23%
|ZXI Plus
|Rs. 8,99,500
|-Rs. 79,600
|Rs. 8,19,900
|-8.85%
|1.2L Petrol-Auto (AMT)
|VXI
|Rs. 7,79,501
|-Rs. 75,601
|Rs. 7,03,900
|-9.70%
|VXI (O)
|Rs. 8,06,500
|-Rs. 76,600
|Rs. 7,29,900
|-9.50%
|ZXI
|Rs. 8,79,500
|-Rs. 81,600
|Rs. 7,97,900
|-9.28%
|ZXI Plus
|Rs. 9,49,501
|-Rs. 84,601
|Rs. 8,64,900
|-8.91%
|1.2L CNG-Manual
|VXI
|Rs. 8,19,500
|-Rs. 74,600
|Rs. 7,44,900
|-9.10%
|VXI(O)
|Rs. 8,46,501
|-Rs. 75,601
|Rs. 7,70,900
|-8.93%
|ZXI
|Rs. 9,19,500
|-Rs. 80,600
|Rs. 8,38,900
|-8.77%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Renault Kiger
₹ 6.3 - 11.3 लाख
Renault Triber
₹ 6.3 - 9.4 लाख
Hyundai Creta
₹ 10.73 - 20.92 लाख
Tata Altroz Racer
₹ 9.49 - 10.99 लाख
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
स्विफ्ट के बेस वैरिएंट LXI की एक्स-शोरूम कीमत 5.79 लाख रुपए है। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इसके लिए 79,000 डाउन पेमेंट करके 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब मंथली EMI कितनी होगी। हम यहां 5 लाख रुपए की 5 कंडीशन बता रहे हैं। ये कंडीशन लोन के इंटरेस्ट रेट और टेन्योर यानी टाइम को लेकर है। इसमें 8%, 8.5%, 9%, 9.5% और 10% का इंटरेस्ट रेट के साथ कैलकुलेशन शामिल है।
|₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|EMI (मंथली)
|8%
|3 साल
|₹15,668
|8%
|4 साल
|₹12,206
|8%
|5 साल
|₹10,138
|8%
|6 साल
|₹8,767
|8%
|7 साल
|₹7,793
मारुति स्विफ्ट के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 15,668 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,206 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,138 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 8,767 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 7,793 रुपए बनेगी।
|₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|EMI (मंथली)
|8.50%
|3 साल
|₹15,784
|8.50%
|4 साल
|₹12,324
|8.50%
|5 साल
|₹10,258
|8.50%
|6 साल
|₹8,889
|8.50%
|7 साल
|₹7,918
मारुति स्विफ्ट के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 15,784 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,324 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,258 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 8,889 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 7,918 रुपए बनेगी।
|₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|EMI (मंथली)
|9%
|3 साल
|₹15,900
|9%
|4 साल
|₹12,443
|9%
|5 साल
|₹10,379
|9%
|6 साल
|₹9,013
|9%
|7 साल
|₹8,045
मारुति स्विफ्ट के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 15,900 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,443 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,379 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 9,013 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 8,045 रुपए बनेगी।
|₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|EMI (मंथली)
|9.50%
|3 साल
|₹16,016
|9.50%
|4 साल
|₹12,562
|9.50%
|5 साल
|₹10,501
|9.50%
|6 साल
|₹9,137
|9.50%
|7 साल
|₹8,172
मारुति स्विफ्ट के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 16,016 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,562 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,501 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 9,137 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 8,172 रुपए बनेगी।
|₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|EMI (मंथली)
|9.50%
|3 साल
|₹16,134
|9.50%
|4 साल
|₹12,681
|9.50%
|5 साल
|₹10,624
|9.50%
|6 साल
|₹9,263
|9.50%
|7 साल
|₹8,301
मारुति स्विफ्ट के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 16,134 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,681 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,624 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 9,263 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 8,301 रुपए बनेगी।
स्विफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है।
इस कार का केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर AC वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।
न्यू स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, नया सस्पेंशन और सभी वैरिएंट्स के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA) जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नया LED फॉग लैंप मिलता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।